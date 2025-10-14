मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड को 10 थप्पड़ मारो और जीतो... गुस्सैल बाप ने क्यों दिया खुलेआम चैलेंज?

Thailand Businessman: थाईलैंड के चुमफॉन प्रांत के मशहूर ड्यूरियन कारोबारी अरनॉन रॉडथॉन्ग (Arnon Rodthong) ने फेसबुक पर एक पोस्ट डालते हुए घोषणा की कि जो भी व्यक्ति उनके बेटे की गर्लफ्रेंड को कम से कम 10 बार थप्पड़ मारेगा, उसे 30,000 बाथ (करीब ₹81,000) का इनाम दिया जाएगा. उन्होंने कहा, “जिसने ये काम किया, वो मुझसे आकर पैसे ले सकता है.”

कौन है वह महिला जिससे बिजनेसमैन इतने नाराज हैं?

अरनॉन के बेटे चाय (Chai) ने अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर ऑन (On) नाम की महिला के साथ रहना शुरू कर दिया. दिलचस्प बात यह है कि ‘ऑन’ पहले परिवार के ही एक छोटे सदस्य या तो पोते या भतीजे के साथ रिश्ते में रह चुकी थी. वह परिवार के ड्यूरियन बिजनेस में अकाउंटेंट के तौर पर काम करती थी, यहीं से उसकी मुलाकात चाय से हुई और फिर दोनों के बीच रिश्ता बन गया.

क्या बेटे ने अपनी पत्नी को धमकाया था?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, चाय ने अपनी पत्नी को घर छोड़ने के लिए कथित रूप से बंदूक दिखाकर धमकाया था. इस घटना के बाद पिता अरनॉन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उन्होंने कहा कि वह अपनी बहू को न्याय दिलाने और बेटे को “सही रास्ते” पर लाने के लिए ऐसा कदम उठा रहे हैं. थाई कानून के मुताबिक, किसी को थप्पड़ मारना या शारीरिक नुकसान पहुंचाना ‘सिंपल असॉल्ट’ के तहत आता है, जिसके लिए दो साल तक की जेल या 40,000 बाथ का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं. अरनॉन ने कहा कि अगर उनके बयान से कोई कानून टूटा है, तो वह सजा भुगतने के लिए तैयार हैं क्योंकि वह अपने परिवार की इज्जत की रक्षा कर रहे हैं.

क्या सच में मौजूद था इनाम का पैसा?

मीडिया इंटरव्यू में अरनॉन ने कैमरे के सामने 10 लाख बाथ (करीब ₹27 लाख) नकद दिखाते हुए कहा कि उनका ऑफर झूठा नहीं है. लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर आलोचनाओं की बाढ़ आई, उन्होंने अपनी पोस्ट हटा दी. उन्होंने बताया, “दोस्तों और समाज के बुजुर्गों ने कहा कि हिंसा को बढ़ावा देना गलत है, इसलिए मैंने पोस्ट डिलीट कर दी.” विवाद बढ़ने के बाद अरनॉन ने घोषणा की कि वह अब अपने बेटे चाय से सारे रिश्ते खत्म कर रहे हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने चाय के नाम पर दर्ज सारी संपत्ति अपनी पोती के नाम कर दी. उन्होंने कहा, “मुझे अपने परिवार की गरिमा बचानी है, चाहे इसके लिए मुझे अपने ही बेटे से दूरी क्यों न बनानी पड़े.”

