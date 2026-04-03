सुबह-सुबह कोबरा का गुड मॉर्निंग, आंख खुली तो बिस्तर में था यमराज! वीडियो ने उड़ाए होश

Thailand Cobra Enters Hotel Room Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपकी नींद उड़ जाएगी. जी हां, नींद आएगी भी कैसे जब आपने ये देख लिया हो कि बेड के नीचे एक बड़ा कोबरा मौजूद है. ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि सच्ची की घटना है. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि जब कपल होटल रूम में उठा तो बिस्तर में कोबरा मिला. कोबरा को देख कपल हैरान रह गया. वीडियो देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई. चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो थाईलैंड के किसी होटल का बताया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट की माने तो कपल यहां छुट्टियां मनाने आया था, लेकिन उनकी छुट्टियां उस वक्त डरावने सपने में बदल गई, जब सुबह उठते ही उन्हें अपने कमरे में जहरीला कोबरा मिला. यह वीडियो क्राबी शहर की बताई जा रही है.

वीडियो में क्या दिखा?

अगर हम वीडियो की बात करें तो वीडियो जो दिखता है उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता है. वीडियो में दिखता है कि शख्स बेड के सिरहाने से एक कोबरा को पकड़ रहा है. भूरे रंग को करीब 4 से 6 फुट लंबे इस कोबरा को देख होश उड़ जाते हैं. जैसे-तैसे इस कोबरा की पूंछ पकड़ बेड पर रखा जाता है.

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क्या बोले यूजर्स?

वायरल हो रहे वीडियो को इंस्टाग्राम पर @planb.sg नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 2 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में यूजर्स फनी कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने हंसते हुए इमोजी के साथ लिया, "पार्टनर ने पहले ही बिस्तर पर सांप देख लिया था, फिर भी अपने पार्टनर को उसी बिस्तर पर आराम करने दिया?" दूसरे यूजर ने लिखा, "मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं कुछ रात पहले ही क्राबी में रुका था."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.