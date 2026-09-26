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'आप अपने देश के एंबेसडर हैं...' थाईलैंड के हॉस्टल में हिंदी में लगा नोटिस, पढ़ते ही चौंक गया भारतीय ट्रैवल; बोला- मत बिगाड़ो भारत की इमेज

थाईलैंड घूमने पहुंचे एक भारतीय ट्रैवलर ने वहां हॉस्टल में हिंदी में लगा एक नोटिस देखा तो हैरान रह गया. नोटिस में लोगों से पानी ग्लास में लेकर पीने की अपील की गई थी. ट्रैवलर ने जब इसकी वजह पूछी तो उसे बताया गया कि कुछ लोग नियमों की बात सुनते ही नहीं. इसके बाद उसने विदेश घूमने वाले भारतीयों से अपने व्यवहार को लेकर सोचने की अपील की.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 26, 2026, 07:06 AM IST|Updated: Sep 26, 2026, 07:06 AM IST
'आप अपने देश के एंबेसडर हैं...' थाईलैंड के हॉस्टल में हिंदी में लगा नोटिस, पढ़ते ही चौंक गया भारतीय ट्रैवल; बोला- मत बिगाड़ो भारत की इमेज
Image Credit: Image credit: instagram/@sparshmusafir

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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