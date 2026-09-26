'आप अपने देश के एंबेसडर हैं...' थाईलैंड के हॉस्टल में हिंदी में लगा नोटिस, पढ़ते ही चौंक गया भारतीय ट्रैवल; बोला- मत बिगाड़ो भारत की इमेज

विदेश घूमने का मतलब सिर्फ नई जगहें देखना, फोटो खींचना और वहां का खाना ट्राई करना नहीं होता. जब कोई भी भारतीय किसी दूसरे देश में जाता है तो वहां के लोगों के लिए वह उस देश की एक झलक भी बन जाता है. इसी बात को लेकर डिजिटल क्रिएटर स्पर्श सुनील ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने विदेश में भारतीय टूरिस्ट्स के व्यवहार पर सवाल उठाए.
थाईलैंड की ट्रिप के दौरान स्पर्श एक हॉस्टल में पहुंचे थे. वहां उनकी नजर एक ऐसे नोटिस पर पड़ी, जिसे देखकर वह कुछ देर के लिए रुक गए. नोटिस अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी लिखा था. उसमें लोगों से कहा गया था कि पानी पीने के लिए ग्लास का इस्तेमाल करें.
स्पर्श के लिए यह बात थोड़ी हैरान करने वाली थी. आखिर बैंकॉक में सिर्फ भारतीय ही नहीं, बल्कि चीन, मलेशिया और पश्चिमी देशों से भी बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं. ऐसे में उनके मन में सवाल आया कि हॉस्टल को पानी पीने जैसी साधारण बात के लिए हिंदी में अलग से नोटिस लगाने की जरूरत क्यों पड़ी. उन्होंने हॉस्टल के मालिक से इस बारे में पूछा. वीडियो में स्पर्श के मुताबिक, मालिक ने उन्हें बताया कि कुछ लोग इन बातों को मानते ही नहीं और बार-बार समझाने के बावजूद नियमों का पालन नहीं करते. यह जवाब सुनकर स्पर्श ने इस मुद्दे को सिर्फ एक नोटिस तक सीमित नहीं रखा. उन्होंने कहा कि विदेश में किसी भारतीय के व्यवहार का असर सिर्फ उस एक व्यक्ति तक नहीं रहता, बल्कि लोग उसे उसके देश से जोड़कर भी देखते हैं.
स्पर्श ने वीडियो में थाईलैंड की अपनी यात्रा के दौरान देखे कुछ और अनुभव भी शेयर किए. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कुछ भारतीय पुरुषों को मसाज पार्लर के बाहर महिलाओं से अनुचित सवाल पूछते देखा. उन्होंने एक और घटना का जिक्र किया. उनके मुताबिक, एक भारतीय व्यक्ति ने थाई महिला से फोटो लेने के लिए कहा. स्पर्श का कहना था कि उस व्यक्ति की दिलचस्पी आसपास के नजारे की तस्वीर लेने में नहीं, बल्कि सिर्फ उस महिला के साथ फोटो खिंचवाने में थी. हालांकि, वीडियो में बताए गए इन व्यक्तिगत अनुभवों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन स्पर्श ने इन्हें उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करते हुए विदेश में घूमते समय व्यवहार को लेकर लोगों को सोचने की अपील की.
स्पर्श ने अपनी बात रखते हुए यह भी कहा कि विदेश में भारतीयों के व्यवहार को उत्तर या दक्षिण भारत से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. उनके मुताबिक, जब कोई व्यक्ति देश से बाहर जाता है तो वहां उसकी पहचान सबसे पहले एक भारतीय के तौर पर होती है. उन्होंने कहा कि इसलिए विदेश में किसी जगह के नियम तोड़ना, लोगों को परेशान करना या पब्लिक प्लेस पर गलत व्यवहार करना सिर्फ उस व्यक्ति की छवि खराब नहीं करता. इससे भारत की इमेज को लेकर भी सवाल उठ सकते हैं. उनकी बात का सीधा मतलब था कि विदेश में घूमते समय पासपोर्ट के साथ जिम्मेदारी भी लेकर चलनी चाहिए.
अपने पोस्ट में स्पर्श ने लिखा कि हम अक्सर शिकायत करते हैं कि दुनिया भारत और भारतीयों को किस नजर से देखती है. लेकिन कभी-कभी हमें यह भी देखना चाहिए कि विदेश जाने के बाद हमारा अपना व्यवहार कैसा होता है. उन्होंने लाउड होकर बात करने, कूड़ा फैलाने, लाइन में अपनी बारी का इंतजार न करने, लोकल नियमों को नजरअंदाज करने और पब्लिक स्पेस को लापरवाही से इस्तेमाल करने जैसी आदतों का जिक्र किया. स्पर्श ने कहा कि टूरिस्ट के तौर पर हम जहां जाते हैं, वहां के लोगों को हमारा व्यवहार हमारे देश से भी जुड़ा हुआ दिखाई दे सकता है. इसलिए उनका संदेश साफ था- ट्रैवल करें, लेकिन सम्मान के साथ.
स्पर्श का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा शुरू हो गई. कई लोगों ने उनकी बात का समर्थन किया और कहा कि विदेश घूमते समय जिम्मेदार व्यवहार जरूरी है. एक यूजर ने लिखा कि इस मुद्दे को उठाने के लिए अच्छा किया. एक अन्य यूजर ने कहा कि आम लोगों में सिविक सेंस और दुनिया को देखने-समझने की कमी पर भी ध्यान देने की जरूरत है. कुछ कमेंट्स में लोगों ने अपने विदेश यात्रा के अनुभव भी शेयर किए. एक यूजर ने दावा किया कि थाईलैंड के एक वॉशरूम में सिर्फ हिंदी में लिखा था कि जमीन पर पेशाब करना मना है. हालांकि, इस कमेंट में किए गए दावे की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.
वीडियो के नीचे कुछ लोगों ने भारतीय टूरिस्ट्स के व्यवहार को लेकर तीखी टिप्पणियां भी कीं. एक यूजर ने लिखा कि भारतीय और सिविक सेंस दोनों एक-दूसरे के उलट नजर आते हैं. वहीं कई लोगों ने माना कि किसी पूरे देश या समुदाय को कुछ लोगों के व्यवहार के आधार पर जज करना सही नहीं है. विदेश में खराब व्यवहार करने वाले कुछ लोग पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते. लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पब्लिक प्लेस पर हर टूरिस्ट की जिम्मेदारी होती है कि वह स्थानीय नियमों और लोगों का सम्मान करे.
स्पर्श की पोस्ट ने एक साधारण लेकिन जरूरी सवाल खड़ा किया है. जब हम विदेश घूमने जाते हैं तो क्या हम सिर्फ अपनी सुविधा देखते हैं या उस जगह के नियमों और लोगों का भी ध्यान रखते हैं? एक ग्लास में पानी पीने जैसी छोटी सी बात के लिए हिंदी में नोटिस लगा होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, हालांकि इसके पीछे की पूरी वजह वीडियो के दावे पर ही आधारित है. फिर भी ट्रैवल करते समय साफ-सफाई रखना, लाइन में लगना, पब्लिक स्पेस का सम्मान करना और लोकल नियमों का पालन करना किसी भी टूरिस्ट की सामान्य जिम्मेदारी है.
स्पर्श ने अपने पोस्ट के अंत में यही बात रखी कि भारतीय होना गर्व की बात है, लेकिन इस गर्व के साथ जिम्मेदारी भी आती है. किसी दूसरे देश में घूमते समय वहां के लोगों, संस्कृति और नियमों का सम्मान करना उसी जिम्मेदारी का हिस्सा है. थाईलैंड के एक हॉस्टल में लगे हिंदी नोटिस से शुरू हुई यह बात अब सोशल मीडिया पर भारतीय टूरिस्ट्स के व्यवहार और जिम्मेदार ट्रैवल को लेकर बहस बन गई है.
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