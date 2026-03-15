Advertisement
trendingNow13141780
Hindi Newsजरा हटकेIran Israel War: युद्ध के बीच थाईलैंड ने बदला ड्रेस कोड! जानें क्यों हाफ पैंट-शर्ट पहनकर ऑफिस जा रहे कर्मचारी?

Iran Israel War: युद्ध के बीच थाईलैंड ने बदला 'ड्रेस कोड'! जानें क्यों हाफ पैंट-शर्ट पहनकर ऑफिस जा रहे कर्मचारी?

Thailand New Dress Code: अमेरिका इजरायल और ईरान युद्ध के बीच ​थाईलैंड में लोग 'हाफ पैंट-शर्ट' पहनकर दफ्तर जा रहे हैं. चलिए जानते हैं इस हाफ पैंट-शर्ट का हजारों किलोमीटर दूर हो रहे युद्ध से क्या संबंध है. आखिर ईरान इजरायल युद्ध की ​तपिश थाईलैंड के दफ्तरों तक कैसे पहुंच गई.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 15, 2026, 04:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Iran Israel War: युद्ध के बीच थाईलैंड ने बदला 'ड्रेस कोड'! जानें क्यों हाफ पैंट-शर्ट पहनकर ऑफिस जा रहे कर्मचारी?

New Dress Code: युद्ध भले ही इजरायल अमेरिका और ईरान के बीच हो रहा हो, लेकिन इसकी तपिश थाईलैंड में भी महसूस की जा रही है. थाईलैंड सरकार ने दफ्तरों में कर्मचारियों को हाफ पैंट और टी-शर्ट पहनने की इजाजत दी है. अब थाईलैंड के ऑफिस किसी वेकेशन ट्रिप की तरह लग रहे हैं. चलिए जानते हैं सरकार का ये फैसला ईरान इजरायल युद्ध से कैसे जुड़ा है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, थाईलैंड में सरकार के फैसले के बाद वहां जूतों की जगह सैंडल और सूट-टाई की जगह हाफ पैंट ने ले ली है. दरअसल, ये कदम युद्ध के कारण पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट से बचने के लिए उठाया गया है. मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के चलते पैदा हुए बिजली संकट से बचने के लिए थाईलैंड सरकार ने ये अनोखा 'ड्रेस कोड' लागू किया है. अब ये 'ड्रेस कोड' चर्चा का विषय बना हुआ है.

थाईलैंड कैसे पहुंची मिडिल ईस्ट की तपिश?

मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट का खतरा मंडरा रहा है. युद्ध के चलते ईंधन की सप्लाई चेन बाधित हुई है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं. जानकारी के अनुसार थाईलैंड बिजली पैदा करने के लिए काफी हद तक नेचुरल गैस (LNG) और कच्चे तेल पर निर्भर है. ऐसे में थाईलैंड में बिजली की किल्लत इतनी हो गई है कि सरकार बिजली बचाने के​ लिए सख्त कदम उठाने पर मजबूर है. थाईलैंड में भीषण गर्मी पड़ती है. दफ्तरों में लगे एयर कंडीशनर (AC) में सबसे ज्यादा बिजली की खपत होती है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दफ्तरों में कम से कम AC का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों बनाया ये 'ड्रेस कोड'?

अगर AC नहीं चलेगा तो दफ्तरों में सूट, कोट और टाई पहनकर काम करना आसान नहीं होगा. ऐसे में कर्मचारियों के लिए गर्मी बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा. इसी समस्या को दूर करने के​ लिए सरकार ने दफ्तरों में कर्मचारियों के लिए 'हाफ पैंट और टी-शर्ट' की अनुमति दी गई है.

यह भी पढ़ें: जब मछली ने संभाला कार का स्टेयरिंग... नई तकनीक ने दुनिया को चौंकाया, विकलांगों के लिए बनेगी वरदान!

 

शरीर को ठंडा रखेंगे ये कपड़े

थाईलैंड सरकार का मानना है कि यदि दफ्तरों में तापमान 1 से 2 डिग्री भी बढ़ा दिया जाए, तो इससे भी करोड़ों यूनिट बिजली बचाई जा सकती है. सरकार ने दफ्तरों में एसी बंद करने या तापमान को बढ़ाकर (26-27 डिग्री) करने का आदेश दिया है. ऐसे में कर्मचारियों के लिए ये विशेष 'हाफ पैंट और टी-शर्ट' काफी आरामदायक हो सकती हैं. हल्का और आरामदायक कपड़े शरीर को ठंडा रखने और गर्मी से बचाने में मदद करेंगे. इससे कर्मचारी परेशान नहीं होंगे और अपने रोजाना के काम पर ध्यान देंगे.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

TAGS

new dress codeThailand Newsiran israel war

Trending news

तमिलनाडु में TVK बनेगी किंग मेकर या स्टालिन की DMK करेगी सत्ता में वापसी, कहा है BJP
Tamil Nadu Election 2026
तमिलनाडु में TVK बनेगी किंग मेकर या स्टालिन की DMK करेगी सत्ता में वापसी, कहा है BJP
असम में BJP लगाएगी हैट्रिक या कांग्रेस का वनवास होगा खत्म? चुनावी तारीख का हुआ ऐलान
assam election 2026
असम में BJP लगाएगी हैट्रिक या कांग्रेस का वनवास होगा खत्म? चुनावी तारीख का हुआ ऐलान
केरल में जारी रहेगा LDF-UDF का दौर या BJP बदलेगी 'पावर गेम'? चुनाव की तारीख घोषित
Kerala Election Dates 2026
केरल में जारी रहेगा LDF-UDF का दौर या BJP बदलेगी 'पावर गेम'? चुनाव की तारीख घोषित
चुनावी बिगुल बजने से पहले CM ममता का बड़ा दांव, बढ़ा पुजारियों और मुअज्जिनों का वेतन
Assembly Elections Schedule
चुनावी बिगुल बजने से पहले CM ममता का बड़ा दांव, बढ़ा पुजारियों और मुअज्जिनों का वेतन
क्या ममता के गढ़ में BJP खिला पाएगी कमल? पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए महा-समर का ऐलान
West Bengal Election 2026
क्या ममता के गढ़ में BJP खिला पाएगी कमल? पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए महा-समर का ऐलान
पति के स्पर्म से बच्चा तो चाहिए लेकिन... हाईकोर्ट में महिला की अजीबो-गरीब डिमांड
Bombay HC
पति के स्पर्म से बच्चा तो चाहिए लेकिन... हाईकोर्ट में महिला की अजीबो-गरीब डिमांड
Election 2026 Date Announcement LIVE: असम और केरल में एक फेज में वोटिंग, 9 अप्रैल को होगा मतदान, 4 मई को आएंगे नतीजे
Assembly Elections 2026
Election 2026 Date Announcement LIVE: असम और केरल में एक फेज में वोटिंग, 9 अप्रैल को होगा मतदान, 4 मई को आएंगे नतीजे
सड़क पर कार का तांडव,तेज रफ्तार SUV ने 6 गाड़ियों को कुचला, बुरी तरह जख्मी हुई महिला
Navi Mumbai News
सड़क पर कार का तांडव,तेज रफ्तार SUV ने 6 गाड़ियों को कुचला, बुरी तरह जख्मी हुई महिला
बंगाल-असम चुनाव से पहले BSF जवानों की बढ़ी टेंशन! DG के ‘लाठी’ वाले आदेश पर उठे सवाल
West Bengal Election 2026
बंगाल-असम चुनाव से पहले BSF जवानों की बढ़ी टेंशन! DG के ‘लाठी’ वाले आदेश पर उठे सवाल
सरकार पर करेंगे हमले लेकिन दीदी का नहीं लेंगे नाम! बंगाल चुनाव में BJP की नई रणनीति
West Bengal assembly election
सरकार पर करेंगे हमले लेकिन दीदी का नहीं लेंगे नाम! बंगाल चुनाव में BJP की नई रणनीति