Iran Israel War: युद्ध के बीच थाईलैंड ने बदला 'ड्रेस कोड'! जानें क्यों हाफ पैंट-शर्ट पहनकर ऑफिस जा रहे कर्मचारी?

New Dress Code: युद्ध भले ही इजरायल अमेरिका और ईरान के बीच हो रहा हो, लेकिन इसकी तपिश थाईलैंड में भी महसूस की जा रही है. थाईलैंड सरकार ने दफ्तरों में कर्मचारियों को हाफ पैंट और टी-शर्ट पहनने की इजाजत दी है. अब थाईलैंड के ऑफिस किसी वेकेशन ट्रिप की तरह लग रहे हैं. चलिए जानते हैं सरकार का ये फैसला ईरान इजरायल युद्ध से कैसे जुड़ा है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, थाईलैंड में सरकार के फैसले के बाद वहां जूतों की जगह सैंडल और सूट-टाई की जगह हाफ पैंट ने ले ली है. दरअसल, ये कदम युद्ध के कारण पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट से बचने के लिए उठाया गया है. मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के चलते पैदा हुए बिजली संकट से बचने के लिए थाईलैंड सरकार ने ये अनोखा 'ड्रेस कोड' लागू किया है. अब ये 'ड्रेस कोड' चर्चा का विषय बना हुआ है.

थाईलैंड कैसे पहुंची मिडिल ईस्ट की तपिश?

मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट का खतरा मंडरा रहा है. युद्ध के चलते ईंधन की सप्लाई चेन बाधित हुई है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं. जानकारी के अनुसार थाईलैंड बिजली पैदा करने के लिए काफी हद तक नेचुरल गैस (LNG) और कच्चे तेल पर निर्भर है. ऐसे में थाईलैंड में बिजली की किल्लत इतनी हो गई है कि सरकार बिजली बचाने के​ लिए सख्त कदम उठाने पर मजबूर है. थाईलैंड में भीषण गर्मी पड़ती है. दफ्तरों में लगे एयर कंडीशनर (AC) में सबसे ज्यादा बिजली की खपत होती है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दफ्तरों में कम से कम AC का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है.

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क्यों बनाया ये 'ड्रेस कोड'?

अगर AC नहीं चलेगा तो दफ्तरों में सूट, कोट और टाई पहनकर काम करना आसान नहीं होगा. ऐसे में कर्मचारियों के लिए गर्मी बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा. इसी समस्या को दूर करने के​ लिए सरकार ने दफ्तरों में कर्मचारियों के लिए 'हाफ पैंट और टी-शर्ट' की अनुमति दी गई है.

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शरीर को ठंडा रखेंगे ये कपड़े

थाईलैंड सरकार का मानना है कि यदि दफ्तरों में तापमान 1 से 2 डिग्री भी बढ़ा दिया जाए, तो इससे भी करोड़ों यूनिट बिजली बचाई जा सकती है. सरकार ने दफ्तरों में एसी बंद करने या तापमान को बढ़ाकर (26-27 डिग्री) करने का आदेश दिया है. ऐसे में कर्मचारियों के लिए ये विशेष 'हाफ पैंट और टी-शर्ट' काफी आरामदायक हो सकती हैं. हल्का और आरामदायक कपड़े शरीर को ठंडा रखने और गर्मी से बचाने में मदद करेंगे. इससे कर्मचारी परेशान नहीं होंगे और अपने रोजाना के काम पर ध्यान देंगे.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.