थाईलैंड के नाइट क्लब में गूंजी PM मोदी की आवाज, पंजाबी बीट्स पर झूम उठे लोग; Video वायरल

PM Modi Speech Club Video: क्या आपने कभी सोचा है कि किसी नाइट क्लब में, जहां तेज म्यूजिक और डांस हो, वहां किसी नेता का भाषण बज सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब और नामुमकिन सा लगता है, लेकिन ऐसा सच में हुआ है. थाईलैंड के एक बेहद आलीशान क्लब में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. वहां पंजाबी बीट्स के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को मिक्स करके बजाया गया और लोग उस पर जमकर थिरके.
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है. यह वीडियो भारत का नहीं, बल्कि थाईलैंड के पट्टाया शहर का है. पट्टाया के एक बहुत बड़े और लग्जरी क्लब 'जन्नत' में कुछ ऐसा हुआ, जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी. क्लब में जहां आमतौर पर लोग बॉलीवुड और पंजाबी गानों पर झूमते हैं, वहां अचानक पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण गूंजने लगा. सिर्फ भाषण ही नहीं, बल्कि बैकग्राउंड में मोदी जी की एक बड़ी सी तस्वीर भी स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी.
'जन्नत' क्लब का देसी माहौल
आपको बता दें कि पट्टाया का 'जन्नत' क्लब वहां की मशहूर 'वॉकिंग स्ट्रीट' पर स्थित है. यह क्लब खास तौर पर भारतीयों के लिए जाना जाता है. यहां का माहौल बिल्कुल मुंबई की नाइटलाइफ जैसा फील देता है. इस क्लब में रूफटॉप स्काई बार और पूल जैसी लग्जरी सुविधाएं हैं. यहां हर रात बॉलीवुड और पंजाबी गानों की धूम रहती है. इस क्लब के इंस्टाग्राम पेज पर अक्सर ऐसे वीडियो शेयर किए जाते हैं, जहां लोग सलमान खान के गानों पर डांस करते या बादशाह के रैप पर झूमते नजर आते हैं. लेकिन इस बार का वीडियो कुछ अलग और अनोखा था.
वीडियो में आखिर क्या दिखा?
इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस खास वीडियो में देखा जा सकता है कि क्लब पूरी तरह से भरा हुआ है. लाइटें चमक रही हैं और तेज म्यूजिक बज रहा है. इसी बीच, वहां लगी बड़ी स्क्रीन पर पीएम मोदी की तस्वीर आती है और उनके एक भाषण का हिस्सा लाउडस्पीकर पर बजने लगता है. म्यूजिक डायरेक्टर ने मोदी जी के भाषण को पंजाबी बीट्स के साथ ऐसे मिक्स किया कि क्लब में मौजूद लोग खुद को डांस करने से रोक नहीं पाए.
इंटरनेट पर छिड़ गई बहस
जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, यह तुरंत वायरल हो गया. इस वीडियो को देखकर लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. कुछ लोगों को यह बेहद मजेदार लगा. एक यूजर ने लिखा, "यह हमारे प्रधानमंत्री का औरा (Aura) है, जो सात समंदर पार भी दिख रहा है." वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे, जिन्हें यह बात पसंद नहीं आई. उनका कहना था कि किसी देश के प्रधानमंत्री के भाषण को क्लब में इस तरह बजाना उनका अपमान है और यह काफी अजीब है.
वीजा और इंडियन्स पर भी आए कमेंट्स
इस वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "यही वजह है कि अब हमें थाईलैंड में आसानी से एंट्री नहीं मिलती." दरअसल, हाल के दिनों में थाईलैंड जाने वाले भारतीयों की संख्या बहुत बढ़ी है. ऐसे में क्लब के इस वीडियो ने लोगों को हंसने और बहस करने का एक नया मौका दे दिया है. कुल मिलाकर, पट्टाया के इस क्लब ने 'पार्टी पॉलिटिक्स' को एक बिल्कुल नया और अनोखा रूप दे दिया है.