देखने में बेहद घिनौना... लेकिन इस 'बालों' वाले ब्रेड को चटकारे लेकर खाते हैं लोग, सच्चाई जानकर रह जाएंगे दंग

यह वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ यूजर्स इसे देखकर हंस रहे हैं और इसे बेहद क्रिएटिव आइडिया बता रहे हैं. उनका कहना है कि आज के दौर में लोगों का ध्यान खींचने के लिए अलग सोचना जरूरी है और यह बेकरी उसी में सफल रही है. वहीं, दूसरी तरफ कई लोगों ने इसे जरूरत से ज्यादा अजीब बताया है. एक यूजर ने लिखा कि इतनी मेहनत से स्वादिष्ट क्रॉइसांट बनाया और ऊपर ऐसा डिजाइन कर दिया कि खाने का मन ही खत्म हो जाए. दूसरे यूजर ने लिखा कि पहली बार देखकर लगा कि सच में किसी ने बाल डाल दिए हैं. कुछ लोगों ने इसे देखकर मजाक में कहा कि इससे अच्छा तो साधारण ब्रेड ही खा लें.