देखने में बेहद घिनौना... लेकिन इस 'बालों' वाले ब्रेड को चटकारे लेकर खाते हैं लोग, सच्चाई जानकर रह जाएंगे दंग

दुनिया में ऐसी कई डिश हैं, जो अपने स्वाद की वजह से मशहूर होती हैं. लेकिन कुछ खाने की चीजें ऐसी भी होती हैं, जो पहले लोगों को हैरान करती हैं और फिर वायरल हो जाती हैं. इन दिनों थाईलैंड के पर्यटन शहर पटाया की एक बेकरी भी कुछ ऐसा ही कर रही है. यहां तैयार किया गया एक खास क्रॉइसांट सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है.
पहली नजर में इस क्रॉइसांट को देखकर कई लोगों का मन खराब हो जाता है. वजह है इसकी सजावट. इसके ऊपर ऐसे बाल जैसे धागे लगाए जाते हैं कि देखने वाला उन्हें असली समझ बैठता है. इसी कारण इसे इंटरनेट पर लोग मजाक में 'प्यूबिक हेयर क्रॉइसांट' कहकर बुला रहे हैं.
वायरल वीडियो और तस्वीरों में दिखाई देता है कि ताजा बेक किए गए क्रॉइसांट को पहले क्रीम से सजाया जाता है. इसके बाद उसके ऊपर काले रंग के पतले-पतले धागे जैसी चीजें रखी जाती हैं. दूर से देखने पर ऐसा लगता है, जैसे ब्रेड पर बाल बिखरे हुए हों. यही वजह है कि पहली बार इसे देखने वाले ज्यादातर लोग चौंक जाते हैं. कई लोग तो इसे देखकर खाने से पहले दोबारा पूछते हैं कि आखिर यह है क्या?
हालांकि, जिस चीज को लोग बाल समझ रहे हैं, वह वास्तव में समुद्री शैवाल यानी सीवीड से तैयार की गई होती है. बेकरी के शेफ इन्हें खास तरीके से काटकर और सजाकर रखते हैं, जिससे उनका लुक बिल्कुल असली बालों जैसा दिखाई देता है. खाने के लिहाज से यह पूरी तरह सुरक्षित है और इसका इस्तेमाल कई एशियाई देशों में अलग-अलग डिश में किया जाता है. इसका मतलब, जो चीज लोगों को सबसे ज्यादा घिनौनी लग रही है, वह असल में खाने योग्य सीवीड है.
दिलचस्प बात यह है कि इस अजीबोगरीब क्रॉइसांट को देखने के बाद कई लोगों को घिन जरूर आती है, लेकिन इसके बावजूद इसकी मांग लगातार बढ़ रही है. पटाया आने वाले कई विदेशी पर्यटक सिर्फ इस अनोखी डिश को देखने और चखने के लिए बेकरी तक पहुंच रहे हैं. कुछ लोग इसे मजाक-मस्ती के लिए खरीदते हैं, तो कुछ सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपने दोस्तों को चौंकाने के लिए. यही वजह है कि यह क्रॉइसांट अब सिर्फ एक फूड आइटम नहीं, बल्कि सोशल मीडिया कंटेंट का हिस्सा बन गया है.
बताया जा रहा है कि पटाया की यह बेकरी पहले भी अपने अनोखे और क्रिएटिव फूड डिजाइन के लिए जानी जाती रही है. लेकिन इस बार उसने ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया, जिसने इंटरनेट पर अलग ही बहस छेड़ दी है. बेकरी मालिक का कहना है कि उनका मकसद लोगों को चौंकाना और मुस्कुराने का मौका देना है. उनका कहना है कि यह सिर्फ एक फन कॉन्सेप्ट है और इसमें इस्तेमाल की गई हर चीज खाने योग्य है.
यह वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ यूजर्स इसे देखकर हंस रहे हैं और इसे बेहद क्रिएटिव आइडिया बता रहे हैं. उनका कहना है कि आज के दौर में लोगों का ध्यान खींचने के लिए अलग सोचना जरूरी है और यह बेकरी उसी में सफल रही है. वहीं, दूसरी तरफ कई लोगों ने इसे जरूरत से ज्यादा अजीब बताया है. एक यूजर ने लिखा कि इतनी मेहनत से स्वादिष्ट क्रॉइसांट बनाया और ऊपर ऐसा डिजाइन कर दिया कि खाने का मन ही खत्म हो जाए. दूसरे यूजर ने लिखा कि पहली बार देखकर लगा कि सच में किसी ने बाल डाल दिए हैं. कुछ लोगों ने इसे देखकर मजाक में कहा कि इससे अच्छा तो साधारण ब्रेड ही खा लें.
मार्केटिंग एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज के दौर में सिर्फ अच्छा स्वाद ही किसी फूड आइटम को मशहूर नहीं बनाता. अगर कोई डिश देखने में अलग हो, लोगों को चौंकाए या सोशल मीडिया पर चर्चा पैदा करे, तो वह कुछ ही दिनों में दुनिया भर में वायरल हो सकती है. पटाया की यह बेकरी भी शायद इसी रणनीति पर काम कर रही है. पहले लोग वीडियो देखते हैं, फिर दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और आखिर में कई लोग खुद उसे ट्राई करने पहुंच जाते हैं. यानी यह पूरी तरह 'वायरल मार्केटिंग' का उदाहरण बन चुकी है.
वैसे भी थाईलैंड लंबे समय से अपने अलग तरह के स्ट्रीट फूड और अनोखे खाने के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. यहां कई ऐसी डिश मिलती हैं, जिन्हें देखकर विदेशी पर्यटक पहले हैरान होते हैं और फिर उन्हें चखने का फैसला करते हैं. अब इस नए क्रॉइसांट ने भी उसी सूची में अपनी जगह बना ली है.
फिलहाल, सोशल मीडिया पर यह क्रॉइसांट लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. कोई इसे बेहद क्रिएटिव बता रहा है, तो कोई इसे देखकर नाक-भौं सिकोड़ रहा है. लेकिन एक बात तय है कि इस अनोखी ब्रेड ने बेकरी को दुनिया भर में पहचान जरूर दिला दी है. स्वाद कैसा है, यह तो उसे खाने वाले ही बता सकते हैं, लेकिन उसका लुक ऐसा जरूर है, जिसे देखकर शायद ही कोई पहली नजर में अपनी प्रतिक्रिया छिपा पाए.
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