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देखने में बेहद घिनौना... लेकिन इस 'बालों' वाले ब्रेड को चटकारे लेकर खाते हैं लोग, सच्चाई जानकर रह जाएंगे दंग

थाईलैंड के पटाया की एक बेकरी इन दिनों अपने स्वाद से ज्यादा अजीबोगरीब अंदाज की वजह से चर्चा में है. यहां मिलने वाला एक खास क्रॉइसांट पहली नजर में लोगों को चौंका देता है, क्योंकि इसके ऊपर ऐसे 'बाल' लगाए जाते हैं कि देखने वाला कुछ पल के लिए असली और नकली में फर्क ही नहीं कर पाता. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इस अनोखी डिश की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रही हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 07, 2026, 06:10 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 06:10 AM IST
देखने में बेहद घिनौना... लेकिन इस 'बालों' वाले ब्रेड को चटकारे लेकर खाते हैं लोग, सच्चाई जानकर रह जाएंगे दंग
Image Credit: Image credit: instagram/@khaosodenglishSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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