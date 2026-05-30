लिपस्टिक लगाई, सूट पहना और बन गए 'हसीना'! पुलिसवालों ने केस सुलझाने के लिए बदला ऐसा रूप; अपराधियों के भी उड़े होश

Police Officers Dress Up Like Women To Solve Case: अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस अक्सर अलग-अलग रणनीतियां अपनाती है, लेकिन कभी-कभी कुछ ऑपरेशन इतने अनोखे होते हैं कि वे सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाते हैं. इन दिनों इंटरनेट पर ऐसा ही एक मामला तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस अधिकारियों ने ड्रग तस्कर को पकड़ने के लिए ऐसा गेटअप बनाया कि किसी को उन पर जरा भी शक नहीं हुआ. इसमें सबसे दिलचस्प बात यह रही कि पुलिसकर्मी महिला डांसर और फेस्टिवल परफॉर्मर बनकर भीड़ में शामिल हो गए और फिर सही समय आने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इस अनोखे अंडरकवर ऑपरेशन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. लोग पुलिस की इस रचनात्मक रणनीति की तारीफ भी कर रहे हैं और मजेदार प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं.

अपराधियों के बदलते तरीके, पुलिस के नए जवाब

आज के दौर में अपराध का तरीका पहले से काफी बदल चुका है. ड्रग तस्करी, साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी और संगठित अपराध से जुड़े लोग पुलिस से बचने के लिए नए-नए हथकंडे अपनाते रहते हैं. कई अपराधी नकली पहचान का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ अपना हुलिया बदलकर भीड़ में घुलमिल जाते हैं. ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वह अपराधी तक पहुंचे कैसे. यही वजह है कि अब दुनिया के कई देशों में अंडरकवर ऑपरेशन का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है. पुलिसकर्मी आम लोगों की तरह रहकर अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं और सही समय आने पर कार्रवाई करते हैं. हाल ही में थाईलैंड में हुआ यह ऑपरेशन भी इसी तरह की रणनीति का हिस्सा था, जिसने अब इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींचा है.

यह भी पढ़ें:- ये हैं भारत के 5 सबसे खतरनाक स्नेक पार्क, जहां आंखों के सामने फन फैलाए बैठे रहते...

Add Zee News as a Preferred Source

फेस्टिवल में आने वाला था ड्रग डीलर

वायरल रिपोर्ट्स के अनुसार, थाईलैंड में एक बड़े फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जहां हजारों लोग मौजूद थे. पुलिस को पहले से सूचना मिली थी कि एक ड्रग तस्कर भी इस कार्यक्रम में आने वाला है. समस्या यह थी कि अगर पुलिस वर्दी में वहां पहुंचती तो आरोपी को भनक लग सकती थी और वह मौके से फरार हो जाता. भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसे पकड़ना आसान नहीं था. इसलिए अधिकारियों ने एक अलग और अनोखी योजना तैयार की.

महिला डांसर बनकर पहुंचे पुलिसकर्मी

ऑपरेशन के तहत कुछ पुलिस अधिकारियों ने खुद को फेस्टिवल परफॉर्मर की तरह तैयार किया. किसी ने चमकीले कपड़े पहने, किसी ने रंग-बिरंगे कॉस्ट्यूम पहने और कई अधिकारियों ने भारी मेकअप भी किया. बताया जा रहा है कि इस टीम में पांच पुरुष और एक महिला अधिकारी शामिल थे. उन्होंने अपने चेहरे और हुलिए को पूरी तरह बदल लिया, जिससे कोई उन्हें पहचान न सके. वायरल तस्वीरों में भी अधिकारी किसी डांस ग्रुप या स्टेज परफॉर्मर की तरह दिखाई दे रहे थे. पहली नजर में देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि वे पुलिस अधिकारी हैं.

DJ पार्टी में किया डांस, किसी को नहीं हुआ शक

फेस्टिवल के दौरान ये अधिकारी बाकी लोगों की तरह कार्यक्रम का हिस्सा बने रहे. उन्होंने वहां मौजूद भीड़ के साथ समय बिताया और पूरे माहौल में घुलमिल गए. कुछ तस्वीरों में अधिकारी डांस करते और लोगों के बीच मौजूद नजर आते हैं. यही वजह रही कि आरोपी को भी उन पर जरा सा शक नहीं हुआ. पुलिस लगातार संदिग्ध व्यक्ति पर नजर बनाए हुए थी. जैसे ही उन्हें भरोसा हो गया कि यही वह ड्रग तस्कर है, जिसकी तलाश की जा रही थी, उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी.

सही समय पर किया गिरफ्तार

काफी देर तक निगरानी रखने के बाद पुलिस ने मौके पर ही आरोपी को पकड़ लिया. बताया जा रहा है कि पूरी कार्रवाई बेहद शांत तरीके से की गई, ताकि वहां मौजूद लोगों में किसी तरह की अफरा-तफरी न फैले. इस ऑपरेशन की सफलता के बाद पुलिस अधिकारियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि पुलिस ने अपराधी को पकड़ने के लिए डांसर का रूप धारण कर लिया था.

सोशल मीडिया पर आई प्रतिक्रियाओं की बाढ़

जैसे ही यह मामला सोशल मीडिया पर पहुंचा, लोगों ने तरह-तरह के कमेंट्स देने शुरू कर दिए. कई यूजर्स ने इसे किसी फिल्म का सीन बताया, जबकि कुछ लोगों ने पुलिस की सूझबूझ की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि अगर पुलिस ऐसे ऑपरेशन करेगी तो अपराधियों के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा. दूसरे यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब किसी फेस्टिवल में डांसर को देखकर भी सावधान रहना पड़ेगा. एक और यूजर ने लिखा कि पहले लगा कोई डांस शो चल रहा है, बाद में पता चला कि यह तो पुलिस का ऑपरेशन था.

इंटरनेट पर क्यों छा गया यह मामला?

दरअसल, इस खबर के वायरल होने की सबसे बड़ी वजह इसका अनोखा तरीका है. आमतौर पर लोग पुलिस को वर्दी में देखते हैं, लेकिन यहां पुलिस अधिकारियों ने खुद को पूरी तरह बदल लिया था. यही कारण है कि यह घटना लोगों के लिए किसी फिल्मी कहानी जैसी लग रही है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में अधिकारी जिस तरह रंग-बिरंगे कपड़ों और मेकअप में नजर आ रहे हैं, वह लोगों को काफी दिलचस्प लग रहा है. हालांकि इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस ने बिना किसी हंगामे के आरोपी तक पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया. कई लोगों का मानना है कि बदलते समय के साथ अपराधियों को पकड़ने के लिए ऐसी स्मार्ट रणनीतियां जरूरी होती जा रही हैं. फिलहाल यह अनोखा अंडरकवर ऑपरेशन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. लोग इसे देखकर हैरान भी हैं और पुलिस की इस अनोखी सोच की तारीफ भी कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें:- क्या कश्मीर लौट रहे हैं कश्मीरी पंडित? 36 साल बाद पिता को वापस ले आया बेटा...

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.