'कोबरा के अंडे' खा रहे यहां के लोग! वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, ऐसे तैयार होती है डिश

चीन, कंबोडिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे कई देशों में सांप का मांस खाना आम बात है. खासतौर पर थाईलैंड की सड़कों पर सांप की डिशेज ऐसे मिलती है जैसे इंडिया में चाट-पकौड़ी. सांप के पकौड़े काफी लंबे समय से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं. सांप के मांस और सांप के पकौड़े के बाद अब इस लिस्ट में सांप के अंडे भी शामिल हो गए हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर सांप के अंडों की डिश वायरल हो रही है. चलिए जानते हैं कोबरा के अंडे कैसे खाए जाते हैं.

थाईलैंड में लोग कोबरा के अंडे बड़े चाव से खा रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि अंडों को ठीक से पकाया नहीं गया तो ये जानलेवा भी हो सकता है. अब कोबरा के अंडे काफी चलन में हैं और लोग चटकारे लेकर खा रहे हैं. वायरल हो रहे वीडियो के अनुसार, लोग कोबरा के अंडों को उबालकर खा रहे हैं. कुछ जगहों पर तो कोबरा के अंडे तेल में तलकर सर्व किया जा रहा है.

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कैसा है कोबरा के अंडों का स्वाद

खाने वालों की राय है कि कोबरा के अंडे मुर्गी के अंडों की तरह, लेकिन थोड़ा अलग और मजबूत स्वाद है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये ही है कि क्या कोबरा के अंडे जहरीले होते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि सांप के अंडों में जहर नहीं होता है. सांप का जहर विशेष ग्रंथियों में बना है और वो अंडों तक नहीं पहुंचता. इसके बावजूद भी यदि सांप का अंडा फर्टिलाइज्ड हो गया और अंदर भ्रूण विकसित हो रहा हो तो ऐसे अंडे को खाना जोखिम भरा हो सकता है. इसमें सबसे बड़ा रिस्क बैक्टीरिया और पैथोजेंस का है. यदि अंडा सही से नहीं पका तो फूड पॉइजनिंग, संक्रमण और पेट से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं. थाईलैंड की सड़कों पर कोबरा के अंडे बेचने वाले लोग दावा करते हैं कि अच्छी तरह उबालने पर कोई खतरा नहीं रहता है, लेकिन विशेषज्ञ सांप जैसे जहरीले जानवर के अंडे खाने से पहले सावधानी बरतने की सलाह देते हैं.

हैरान कर रहा ये वायरल वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @chartmastersyt नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. वीडियो में दिखाया गया है कि विक्रेता कोबरा के अंडे को तोड़कर दिखाते हैं उन्हें उबालते है. लोग इन अंडों को सॉस या चटनी के साथ खाते नजर आ रहे हैं. वीडियो देख भारतीय हैरान हैं कि लोग इतना खतरनाक भोजन कैसे खा सकते हैं. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. खबर लिखे जाने तक 27 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.