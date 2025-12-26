जिसे दुनिया मान चुकी थी खत्म, वो फिर लौट आई; इस देश के जंगल में अचानक दिखी उसकी झलक, देख वैज्ञानिक भी...

Trending Photos
सोचिए, जिसे दुनिया लगभग 30 साल से खत्म मान चुकी हो, वो अचानक जंगल के कैमरे में मुस्कुराती दिख जाए. थाईलैंड के घने और दलदली जंगलों से ऐसी ही एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. ‘फ्लैट-हेडेड कैट’ नाम की दुर्लभ जंगली बिल्ली, जिसे देश में “संभवतः विलुप्त” माना जा रहा था, अब दोबारा देखी गई है. ये कोई एक-दो झलक नहीं, बल्कि दर्जनों बार कैमरे में कैद हुई. जिसे देखकर लोग हैरान हो गए.
दरअसल, फ्लैट-हेडेड कैट दुनिया की सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त जंगली बिल्लियों में गिनी जाती है. यह आकार में घरेलू बिल्ली जितनी होती है, लेकिन इसकी पहचान इसके गोल, पास-पास स्थित आंखों और चपटे सिर से होती है. यह प्रजाति केवल दक्षिण-पूर्व एशिया तक सीमित है. जंगलों की कटाई, खेती के लिए जमीन के विस्तार और वेटलैंड्स के खत्म होने से इसका प्राकृतिक आवास तेजी से घटा. यही वजह है कि यह बिल्ली लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई और थाईलैंड में इसे लंबे समय से “संभवतः विलुप्त” माना जा रहा था.
30 साल बाद कैमरे में कैद हुआ अनोखा जीव
थाईलैंड के प्रिंसेस सिरिंधोर्न वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी में पिछले साल शुरू हुए एक इकोलॉजिकल सर्वे ने सबको चौंका दिया. जंगल में लगाए गए कैमरा ट्रैप्स में फ्लैट-हेडेड कैट की 29 बार मौजूदगी दर्ज हुई. यह जानकारी थाईलैंड के नेशनल पार्क्स विभाग और वाइल्ड कैट संरक्षण संगठन पैंथेरा ने साझा की. इससे पहले इस प्रजाति को थाईलैंड में आखिरी बार 1995 में आधिकारिक रूप से देखा गया था. इतने लंबे समय बाद इसका दिखना वैज्ञानिकों और संरक्षणकर्ताओं के लिए बड़ी खबर है.
मां और शावक की झलक ने बढ़ाई उम्मीद
इन फुटेज में एक मादा फ्लैट-हेडेड कैट अपने शावक के साथ भी नजर आई, जो बेहद दुर्लभ और उत्साहजनक संकेत माना जा रहा है. यह प्रजाति आमतौर पर एक बार में सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म देती है. हालांकि, यह साफ नहीं है कि 29 डिटेक्शन कितनी बिल्लियों के हैं, क्योंकि इनके शरीर पर अलग पहचान वाले निशान नहीं होते. फिर भी पैंथेरा के अनुसार, यह क्षेत्र में अपेक्षाकृत अच्छी संख्या की ओर इशारा करता है. यह बिल्ली रात में सक्रिय रहती है और दलदली जंगलों में रहती है, जहां पहुंचना बेहद मुश्किल होता है.
उम्मीद के साथ चिंता भी
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के मुताबिक, दुनिया भर में लगभग 2,500 वयस्क फ्लैट-हेडेड कैट ही बची हैं. कसेटसार्ट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता कसेट सुताशा का कहना है कि यह खोज रोमांचक जरूर है, लेकिन चिंता भी बढ़ाती है. जंगलों का टुकड़ों में बंटना, घरेलू जानवरों से फैलने वाली बीमारियां और अलग-थलग आबादी इनके लिए बड़ा खतरा हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि यह खोज सिर्फ एक शुरुआत है. असली सवाल अब यह है कि इंसान और यह दुर्लभ बिल्ली साथ-साथ सुरक्षित तरीके से कैसे जी पाएंगे.