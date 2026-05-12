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Hindi Newsजरा हटकेनरक जैसी गर्मी! ठाणे में 62 डिग्री का फील्स लाइक टेम्परेचर, क्या है इसके पीछे की वजह?

नरक जैसी गर्मी! ठाणे में 62 डिग्री का 'फील्स लाइक' टेम्परेचर, क्या है इसके पीछे की वजह?

क्या ठाणे में तापमान 62 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है? मुंबई और आसपास के इलाकों में 'फील्स लाइक' तापमान 60 डिग्री के पार जाने के दावों ने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है. जानिए इस वायरल खबर की पूरी सच्चाई और मौसम विभाग का ताजा अपडेट.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 12, 2026, 06:31 AM IST
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नरक जैसी गर्मी! ठाणे में 62 डिग्री का 'फील्स लाइक' टेम्परेचर, क्या है इसके पीछे की वजह?

Thane 62 Degree Heat Feel Like: मुंबई और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए गर्मी अब सिर्फ एक मौसम नहीं, बल्कि एक चुनौती बन गई है. सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट ने उस वक्त हड़कंप मचा दिया जब दावा किया गया कि ठाणे में तापमान 62 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो रहा है. इस खबर ने न केवल लोगों को डरा दिया, बल्कि शहर के बिगड़ते पर्यावरण पर एक बड़ी बहस भी छेड़ दी है.

क्या ठाणे में वाकई 62 डिग्री तापमान है?

हाल ही में 'मुंबई रेन्स' नाम के एक सोशल मीडिया हैंडल ने कुछ आंकड़े साझा किए जिसमें बताया गया कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) में 'फील्स लाइक' तापमान 60 डिग्री के पार चला गया है. इस पोस्ट के अनुसार, ठाणे में यह 62°C, बोरिवली में 47.1°C और नवी मुंबई में 53°C दर्ज किया गया. हालांकि, यह असली हवा का तापमान नहीं था, बल्कि उमस और गर्मी के मेल से होने वाला अहसास था.

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'एयर फ्रायर' जैसा अहसास और लोगों का गुस्सा

इस वायरल खबर पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने मुंबई की तुलना 'एयर फ्रायर' से कर दी, तो किसी ने कहा कि बिना कांच के घर के इतनी गर्मी महसूस होना नामुमकिन है. विशेषज्ञों का मानना है कि पेड़ों की घटती संख्या और कंक्रीट के बढ़ते जंगलों की वजह से मुंबई और ठाणे की गर्मी अब बर्दाश्त के बाहर होती जा रही है.

 

 

मौसम विभाग (IMD) की क्या है राय?

बढ़ती बेचैनी के बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने स्पष्ट किया कि भले ही वास्तविक तापमान इतना अधिक न हो, लेकिन भारी उमस के कारण लोगों को बहुत अधिक गर्मी महसूस हो रही है. विभाग ने मुंबई और कोंकण क्षेत्र के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है, जिसका मतलब है कि आने वाले कुछ दिनों तक गर्म और उमस भरी स्थिति बनी रहेगी. सिर्फ शहर ही नहीं, बल्कि इस बदलते मौसम ने महाराष्ट्र के किसानों की भी नींद उड़ा दी है. बेमौसम बारिश और भीषण गर्मी की वजह से आम के बागानों को काफी नुकसान पहुंचा है. रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जैसे इलाकों में बागवानी करने वाले किसान फसल बर्बाद होने से काफी चिंतित हैं.

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IMD के अनुसार, अगले हफ्ते से तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है. मंगलवार के बाद से गर्मी कम होने और कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है. हालांकि, तब तक लोगों को सावधानी बरतने और हाइड्रेटेड रहने की सलाह दी गई है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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