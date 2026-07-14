चलती बाइक पर आ गिरा बड़ा बर्थडे बैनर, हाईवे पर बाल-बाल बची कपल की जान; VIDEO देख सहम गए लोग

बीते मंगलवार को ठाणे के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से एक दिल दहला देने वाले हादसे का वीडियो सामने आया. मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि फुट ओवरब्रिज पर एक बड़ा बर्थडे बैनर लगाया गया था. अचानक यह बैनर टूटकर नीचे गिर गया और उस समय वहां से गुजर रही एक बाइक इसकी चपेट में आ गई.
वीडियो में दिखाई देता है कि बाइक पर एक पुरुष और महिला सवार थे. जैसे ही बैनर ऊपर से गिरा, दोनों कुछ समझ पाते, उससे पहले ही वह बाइक को ढक चुका था. बैनर का कागज वाला हिस्सा कपल के ऊपर गिरा, जिससे उन्हें गंभीर चोट नहीं लगी. हालांकि, अचानक हुए इस हादसे से दोनों घबरा गए.
हादसे का वीडियो देखने पर पता चलता है कि जैसे ही बैनर बाइक पर गिरता है, उसी वक्त एक महिला की जोरदार चीख सुनाई देती है. यह आवाज बताती है कि उस समय वहां मौजूद लोगों में कितना डर फैल गया था. हाईवे जैसे व्यस्त इलाके में अचानक इतनी बड़ी चीज गिरने से वाहन चालकों और राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई. कुछ ही सेकंड में आसपास मौजूद लोग बाइक सवार कपल की मदद के लिए दौड़ पड़े. लोगों ने सबसे पहले यह जानने की कोशिश की कि दोनों को कोई गंभीर चोट तो नहीं लगी.
In the Teen Hath Naka area on the Eastern Express Highway in Thane, a birthday banner erected by the Eknath Shinde faction fell on the head of a motorcyclist riding a two-wheeler.
This filthy practice of banner-posting that disfigures the city has reached life-threatening levels,…
— Dont Be Afraid (@RebelVista31) July 13, 2026
गनीमत रही कि बैनर का वजन ज्यादा नहीं था और उसका हिस्सा बाइक सवारों पर सीधे भारी चोट पहुंचाने वाला नहीं था. अगर यह किसी मजबूत लोहे के ढांचे या भारी सामग्री से बना होता, तो हादसा काफी गंभीर हो सकता था. इस घटना ने एक बार फिर सड़क किनारे और सार्वजनिक जगहों पर लगाए जाने वाले बड़े होर्डिंग और बैनर की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. लोगों का कहना है कि ऐसे बड़े विज्ञापन या बैनर लगाने से पहले उनकी मजबूती और सुरक्षा की जांच होना जरूरी है, क्योंकि छोटी-सी लापरवाही किसी की जान पर भारी पड़ सकती है.
घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि आखिर इतने बड़े बैनर को फुट ओवरब्रिज पर लगाने की अनुमति किसने दी थी. लोगों ने यह भी पूछा कि क्या इसे लगाने से पहले सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था या नहीं. सार्वजनिक जगहों पर लगाए जाने वाले विज्ञापन बोर्ड, होर्डिंग और बैनर के लिए कई नियम बनाए जाते हैं, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों की सुरक्षा बनी रहे. लेकिन कई बार लापरवाही के कारण ऐसे हादसे सामने आते हैं.
फिलहाल इस मामले में अधिकारियों की ओर से यह साफ नहीं किया गया है कि बैनर किसने लगाया था और इसके लिए जरूरी अनुमति ली गई थी या नहीं. यह भी जानकारी सामने नहीं आई है कि इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं. हालांकि, हादसे के बाद स्थानीय लोगों और वाहन चालकों में चिंता जरूर बढ़ गई है. उनका कहना है कि हाईवे जैसे व्यस्त इलाकों में ऐसी चीजों को लेकर ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है.
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. लोग इसे देखकर हैरानी जता रहे हैं कि कुछ सेकंड की देरी या थोड़ी अलग परिस्थिति में यह हादसा कितना बड़ा हो सकता था. कई लोगों ने बाइक सवार कपल के सुरक्षित बच जाने को किस्मत बताया. वहीं, कुछ लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि सार्वजनिक जगहों पर लगाए जाने वाले बैनर और होर्डिंग की नियमित जांच की जाए.
ठाणे की यह घटना एक बार फिर बताती है कि सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है. एक बैनर, जो सिर्फ प्रचार के लिए लगाया गया था, वह कुछ ही पल में लोगों की जान के लिए खतरा बन गया. हालांकि, इस बार कपल की जान बच गई, लेकिन यह हादसा प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के लिए एक चेतावनी जरूर है कि ऐसी चीजों को लेकर सतर्कता और सुरक्षा नियमों का पालन बेहद जरूरी है.
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