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चलती बाइक पर आ गिरा बड़ा बर्थडे बैनर, हाईवे पर बाल-बाल बची कपल की जान; VIDEO देख सहम गए लोग

महाराष्ट्र के ठाणे में एक हैरान करने वाला हादसा सामने आया है. ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर फुट ओवरब्रिज से लगा एक बड़ा बर्थडे बैनर अचानक गिर गया और सीधे चलती बाइक पर जा गिरा. बाइक पर सवार एक कपल इस हादसे में बाल-बाल बच गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हादसे का खतरनाक पल कैमरे में कैद हो गया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 14, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:52 AM IST
चलती बाइक पर आ गिरा बड़ा बर्थडे बैनर, हाईवे पर बाल-बाल बची कपल की जान; VIDEO देख सहम गए लोग
Image Credit: Image credit: X/@RebelVista31

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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