लड़के ने ChatGPT से पूछ डाला ऐसा अजीब सवाल, जवाब सुनकर लोग बोले- अब तो दुनिया खतरे में है

Viral Video: एक लड़के का ChatGPT के साथ ‘Yes or No Challenge’ खेलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. अजीब सवाल-जवाब और ChatGPT के जवाबों ने लोगों को हैरान कर दिया. कुछ इसे सच्चा तो कुछ स्क्रिप्टेड बता रहे हैं.

लड़के ने ChatGPT से पूछ डाला ऐसा अजीब सवाल, जवाब सुनकर लोग बोले- अब तो दुनिया खतरे में है

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. वीडियो में एक लड़का ChatGPT के साथ एक अजीबो-गरीब गेम खेलते दिख रहा है, जिसका नाम “Yes or No Challenge” है.  वीडियो की शुरुआत में लड़का कहता है, “मेरे होश उड़ गए ChatGPT के साथ ये गेम खेलकर, ध्यान से सुनना.” इसके बाद वह अपने फोन का वॉइस कमांड ऑन करता है और कहता है, “चलो गेम शुरू करते हैं.” ChatGPT जवाब देता है, “नमस्कार के साथ गेम खेलना शुरू करते हैं, मैं तैयार हूं.” इसके बाद जो हुआ, उसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी.

 गेम के अजीब रूल्स सुनकर चौंक गए लोग

वीडियो में लड़का गेम के तीन रूल्स बताता है कि पहला, हर सवाल का जवाब सिर्फ ‘हां’ या ‘ना’ में देना होगा. दूसरा, हर जवाब 100% सच होगा. तीसरा, अगर किसी सवाल का जवाब नहीं देना है तो ChatGPT ‘ऑरेंज’ बोलेगा. जैसे ही गेम शुरू होता है, लोगों को यह ‘Yes or No Challenge’ किसी थ्रिलर फिल्म की तरह लगने लगता है. कुछ यूजर्स तो बोले, “क्या वाकई ChatGPT ऐसे जवाब दे सकता है?” जबकि कुछ ने इसे “स्क्रिप्टेड मस्ती” कहकर ट्रोल किया.

A post shared by Ish & Tushar (@ayur.teen)

 सवाल-जवाब में छिपा ट्विस्ट 

गेम शुरू होते ही सवालों की बौछार हो जाती है. पहला सवाल बोला कि “क्या हॉस्पिटल्स में सर्जरी के वक्त ज़रूरत न होने पर भी टारगेट दिए जाते हैं?” इस पर ChatGPT कहता है, “ऑरेंज.” दूसरा सवाल था, “क्या कीमोथेरेपी से कैंसर बढ़ता है?” इस पर ChatGPT ने जवाब दिया, “हां.” तीसरा सवाल था, “क्या शुगर, मीट और डेयरी इंडस्ट्री जानबूझकर लोगों को बीमार बना रही हैं?” ChatGPT ने फिर कहा,  “ऑरेंज.” वीडियो के अंत में लड़का कहता है, “देखा आपने? ChatGPT ने खुद सब मान लिया.” और यहीं से लोगों में चर्चा शुरू हो गई.

 इंस्टाग्राम पर छाया वीडियो

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @ayur.teen नाम के अकाउंट से शेयर कतरे हुए कैप्शन में लिखा, “GPT के साथ एक और राउंड खेल लिया आप लोगों के कहने पर.” वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर कमेंट करते हुए लिखा, कोई इसे “Eye-opening” बता रहा है तो कोई “Fake Script” कहकर मस्ती ले रहा है. फिलहाल, यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग पूछ रहे हैं, “क्या ChatGPT वाकई ऐसा बोल सकता है?”

