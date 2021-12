दुल्हन ने अपनी शादी पर किया इतना अश्लील डांस, देखकर रिश्तेदारों के भी उड़ गए होश! देखें Video

Bride Dance Video: भारत में आज से शादियों में एक महीने का ब्रेक लग गया है. अब खरमास के बाद ही किसी तरह का शुभ कार्य किया जा सकेगा. वहीं दूसरी तरफ दुनियाभर में अभी भी शादियां हो रही हैं. इस बीच हमें शादी का एक ऐसा वीडियो मिला है, जिसमें एक दुल्हन अपनी शादी पर हैरान करने वाला डांस करती दिखाई दे रही है. दुल्हन के डांस का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो भारत का नहीं है. इसमें एक दुल्हन अपने दूल्हे के सामने खड़े होकर जैसा डांस कर रही है, उसे देखकर आप भी शॉक्ड रह जाएंगे. वीडियो में आप देख सकते हैं कि दुल्हन अपने दूल्हे के सामने डांस कर रही है. इस दौरान शादी में आए रिश्तेदार और परिवार के लोग वहीं खड़े होकर दुल्हन का डांस देख रहे हैं.

वीडियो को अबतक 35 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया है. आप देख सकते हैं कि दुल्हन अपने पति के सामने खड़ी होकर नाच रही है. इस डांस में दुल्हन के साथ लड़कियों का एक ग्रुप भी है. आप देख सकते हैं कि सफ़ेद जैकेट पहने दूल्हा कुर्सी पर बैठा है और दुल्हन उसके आस-पास चक्कर लगा रही है. वह कई बार डांस करते हुए दूल्हे की गोद में भी बैठ जाती है. देखें वीडियो-

IS THAT THE BRIDE?!?!? pic.twitter.com/et8Ai6iWj3

— Detective Drip (@ImKindaFunny901) December 12, 2021