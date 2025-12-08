Viral Video: स्टेज पर छोटी बहन को देखते ही भड़की उठी दुल्हन, गुस्से का ऐसा विस्फोट कि मेहमान भी दंग रह गए

Bride Viral Video: शादी के फोटोशूट के दौरान दुल्हन अपनी छोटी बहन को स्टेज पर आते देख भड़क गई. उसके चेहरे के हावभाव सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. दूल्हा शांत बैठा रहा. बहनों की यह मजेदार नोकझोंक लोगों को खूब हंसा रही है.
Trending Photos
Bride Wedding Video: शादी का दिन हर दुल्हन के लिए भावनाओं का तूफान लेकर आता है. कभी हंसी, कभी खुशी, कभी टेंशन और कभी झुंझलाहट. कैमरे की चमक, पोज़ की चिंता और भीड़-भाड़ के बीच दुल्हन हर पल कुछ नया महसूस करती रहती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इसी भावनात्मक रोलरकोस्टर को बेहद मजेदार तरीके से दिखाता है. इस क्लिप में दुल्हन का गुस्सा किसी मेहमान पर नहीं, बल्कि अपनी ही छोटी बहन पर फूट पड़ता है. एक मामूली-सी हरकत से शुरू हुआ यह सीन इतना दिलचस्प बन गया कि लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं.
वायरल वीडियो में दिखता है कि दुल्हन दूल्हे के साथ स्टेज पर बैठी फोटोशूट करवा रही है. फोटोग्राफर पोज़ बदलने के लिए बार-बार निर्देश देता है और दुल्हन हर फोटो को परफेक्ट बनाने में जुटी रहती है. तभी उसकी छोटी बहन धीरे-धीरे स्टेज पर चढ़ते हुए उसके पास आने लगती है. जैसे ही बहन उसके बिल्कुल करीब पहुंचती है, दुल्हन के चेहरे के हावभाव अचानक बदल जाते हैं. उसी पल से माहौल में हल्का-सा तनाव पैदा हो जाता है और असली ड्रामा शुरू हो जाता है.
छोटी बहन को देखते ही बढ़ा दुल्हन का पारा
जैसे ही बहन पास आती है, दुल्हन ऐसे घूरकर देखती है मानो कह रही हो कि “जरा दूर रहो, मेरी फोटो खराब मत करना.” बिना कुछ बोले उसके चेहरे पर गुस्सा, झुंझलाहट, टेंशन और हिदायत. सब एक साथ दिख जाता है. यह पूरा पल कैमरे में इतनी साफगी से कैद हुआ कि सोशल मीडिया पर लोग बार-बार इसे देखकर मजे ले रहे हैं. दुल्हन की एक ही पल में बदली प्रतिक्रियाओं ने वीडियो को बेहद दिलचस्प बना दिया है.
दूल्हे की शांति और बहनों की नोकझोंक पर मजे ले रहे लोग
इस दौरान दूल्हा पूरी तरह शांत बैठा दिखाई देता है. न वह दुल्हन को कुछ कहता है, न बहन को. चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ वह जैसे समझ रहा हो कि यह बहनों की सामान्य नोकझोंक है, जो हर शादी में देखने को मिलती है. यूजर्स दूल्हे की इसी ‘शांत-दर्शक’ भूमिका पर खूब मजे ले रहे हैं. वीडियो यह भी दिखाता है कि शादी में ऐसी छोटी-छोटी खटपट ही बाद में सबसे प्यारी यादें बन जाती हैं. जहां हंसी, प्यार और थोड़ी-सी टेंशन सब एक साथ मिलते हैं.