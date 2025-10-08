शेर ने कर दिया था हमला, तुरंत जान बचाने पहुंची बिल्ली मौसी, यूजर्स बोले- AI है

Viral Video: सोशल मीडिया पर जानवरों के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई बार एक जानवर इंसानों को दूसरे खतरनाक जानवर से बचाता हुआ दिखाई देता है. इस मामले में कुत्ते को काफी वफादार माना जाता है, लेकिन आज हम बिल्ली की बात कर रहे हैं. जो कभी बच्चों को टाइगर से बचाती है तो कभी शेर से. इसके अलावा एक बार बिल्ली एक बच्चे को डूबने से भी बचाती है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

वीडियो में क्या?

इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया गया है कैसे एक बिल्ली अपनी ​फुर्ती और वफादारी दिखाते हुए बच्चों को बचाती है. वीडियो में दिखता है कि एक छोटी बच्ची शेर को मीट खिला रही है. तभी अचानक शेर आक्रामक हो जाता है और पलक झपकते ही वहां बिल्ली आ जाती है. बिल्ली ना होती तो ये शेर ​बच्ची की जान भी ले सकता था.

कैसे बचाती है बिल्ली?

इसके अलावा रात के अंधेरे में दो टाइगर बच्चों के पास आते हैं, लेकिन बीच में बिल्ली आकर बच्चों को बचा लेती है. इतना ही नहीं, घर के बाहर लेटे छोटे बच्चे के पास एक भालू आ जाता है. इससे पहले कि भालू बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाता, तभी वहां बिल्ली आ जाती है और बच्चे की जान बच जाती है. इसके अलावा वीडियो में एक जगह दिखता है कि एक छोटा-सा बच्चा स्विमिंग पूल में गिर जाता है जिसे जिसके बाद बिल्ली भी पूल में कूद जाती है और तैरकर बच्चे को बाहर निकाल देती है. ये वीडियो AI द्वारा जनरेटेड हो सकता है. जी न्यूज इस वीडियो की सत्यता की पुष्टी नहीं करता है.

यूजर्स ने बताया AI

इस वीडियो को देखकर यूजर्स कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "क्या आपको भी मेरी तरह लगता है कि यह वीडियो AI है." दूसरे यूजर ने लिखा, "बिल्ली शेर की खाला है." तीसरे यूजर ने हंसते हुए इमोजी के साथ लिखा, "मुझे लगा ये असली है."

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @sadcattv नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है. आपको जानकर हैरानी होगी कि खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 44 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.