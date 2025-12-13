Advertisement
थैंक्यू सर... इंसानों की तरह बात करता कौवा, मदद मिलते ही बोला ऐसा कि वीडियो हो गया वायरल

थैंक्यू सर... इंसानों की तरह बात करता कौवा, मदद मिलते ही बोला ऐसा कि वीडियो हो गया वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक रावेन प्रजाति का कौवा इंसानों की तरह रशियन भाषा में बात करता और “थैंक्यू सर” कहता नजर आ रहा है. X पर शेयर हुए इस वीडियो ने लाखों लोगों को हैरान किया और कौवे की बुद्धिमत्ता की खूब तारीफ हो रही है. 

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 13, 2025, 02:44 PM IST
थैंक्यू सर... इंसानों की तरह बात करता कौवा, मदद मिलते ही बोला ऐसा कि वीडियो हो गया वायरल

सोशल मीडिया पर हर दिन अजीबोगरीब और हैरान करने वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो लोगों को सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, जिसमें एक कौवा इंसानों की तरह बात करता नजर आ रहा है. खास बात यह है कि यह कौवा न सिर्फ शब्द बोलता है, बल्कि सामने खड़ी महिला से बातचीत करते हुए “थैंक्यू सर” भी कहता है. इस वीडियो ने लाखों यूजर्स को हैरान कर दिया है और लोग इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा बता रहे हैं.

रशियन भाषा में बात करता नजर आया कौवा 

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि यह कौवा महिला के सवालों का जवाब दे रहा है. हैरानी की बात यह है कि कौवा न तो हिंदी बोलता है और न ही अंग्रेज़ी, बल्कि वह रूसी यानी रशियन भाषा में बात करता सुनाई देता है. महिला जब उससे कुछ कहती है, तो जवाब में कौवा “थैंक्यू सर” कहता है. उसकी आवाज़ और शब्दों का उच्चारण काफी स्पष्ट है, जो इस वीडियो को और भी खास बना देता है.

दरअसल, यह कौवा रावेन प्रजाति का बताया जा रहा है. रावेन को दुनिया के सबसे बुद्धिमान पक्षियों में गिना जाता है. विशेषज्ञों के मुताबिक, यह पक्षी न सिर्फ इंसानों की आवाज़ की नकल कर सकता है, बल्कि शब्दों का मतलब भी समझने लगता है. वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है, “एक कौआ जिसे रूसी बोलना सिखाया गया है, उसकी भाषा बेहद शानदार लगती है.” यही वजह है कि लोग इसे देखकर दंग रह गए हैं.

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @AMAZlNGNATURE नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. अपलोड होने के कुछ ही घंटों के भीतर इसे 60 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वहीं 1100 से अधिक लोग वीडियो को लाइक कर चुके हैं. वीडियो के वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है और लोग कौवे की बुद्धिमत्ता की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

 

यूजर्स कर रहे कमेंट 

वीडियो पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “रावेन कौवे सबसे बुद्धिमान पक्षी होते हैं, जैसे समुद्र में डॉल्फिन.” वहीं दूसरे यूजर ने कौवे की फोटो के साथ लिखा, “अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान प्राणी.” कई यूजर्स का मानना है कि यह वीडियो साबित करता है कि प्रकृति में मौजूद जीव कितने समझदार और संवेदनशील हो सकते हैं. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है. 

Shivam Tiwari

