धरती पर छा जाएगा अंधेरा? वैज्ञानिकों की चेतावनी ने बढ़ाई टेंशन, सोच से पहले आ सकता है ‘डार्क डे’!

वैज्ञानिकों के अनुसार 2 अगस्त 2027 को दुर्लभ पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा, जब दिन में कुछ मिनटों के लिए अंधेरा छा जाएगा. यह ‘डार्क डे’ खासकर उत्तरी अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में दिखेगा. आइए जानते हैं विस्तार से...

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 13, 2025, 11:13 AM IST
हम इंसान स्विच दबाकर कमरे में रोशनी कर लेते हैं, लेकिन आसमान की लाइट हमारे कंट्रोल में नहीं है. दिन-रात का यह खेल अरबों साल से चल रहा है और हमें लगता है कि यह हमेशा यूं ही चलता रहेगा. लेकिन वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तारीख बताई है, जब दिन के बीचों-बीच अचानक अंधेरा छा जाएगा. यह कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि खगोल विज्ञान की एक दुर्लभ घटना है. इसे ‘डार्क डे’ कहा जा रहा है, जो अपनी अनोखी प्रकृति के कारण दुनियाभर के वैज्ञानिकों और आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

कब और क्यों आएगा ‘डार्क डे’?

वैज्ञानिकों के मुताबिक, 2 अगस्त 2027 को दुनिया एक बेहद दुर्लभ नजारा देखेगी. इस दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा, जिसमें चांद पूरी तरह से सूरज को ढक लेगा. नतीजा यह होगा कि दोपहर के समय कुछ मिनटों के लिए चारों ओर अंधेरा छा जाएगा. इस ग्रहण की खास बात यह है कि यह करीब छह मिनट तक रहेगा, जो पिछले सौ सालों में सबसे लंबा समय माना जा रहा है. सूर्य ग्रहण कोई नई घटना नहीं है, लेकिन इतनी लंबी ‘टोटैलिटी’ इसे बेहद खास बना देती है.

 कहां दिखेगा पूरा अंधेरा

इस सूर्य ग्रहण को ‘ग्रेट नॉर्थ अफ्रीकन इक्लिप्स’ कहा जा रहा है. मिस्र के लक्सर शहर में सबसे ज्यादा, करीब 6 मिनट 23 सेकंड तक पूरा अंधेरा रहेगा. मोरक्को के टैंजियर में यह करीब 4 मिनट 50 सेकंड तक दिखेगा. स्पेन के दक्षिणी शहर मलागा और कादिज़ भी इसकी जद में होंगे. इसके अलावा ट्यूनीशिया, लीबिया, सऊदी अरब, यमन, सोमालिया और कुछ हिस्सों में मध्य पूर्व व यूरोप में भी यह नज़ारा दिखेगा. बाकी दुनिया में आंशिक सूर्य ग्रहण नजर आएगा.

 सूर्य ग्रहण कैसे लगता है और... 

जब चांद, सूरज और धरती के बीच आ जाता है और सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती, तब सूर्य ग्रहण होता है. दिलचस्प बात यह है कि सूरज चांद से 400 गुना बड़ा है, लेकिन उतना ही ज्यादा दूर भी है, इसलिए धरती से दोनों लगभग बराबर आकार के दिखते हैं. इसी कारण चांद सूरज को पूरी तरह ढक पाता है. अगला पूर्ण सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 को होगा, जो स्पेन के कुछ द्वीपों, आइसलैंड और ग्रीनलैंड में दिखेगा, लेकिन अवधि 2027 जितनी लंबी नहीं होगी.

Shivam Tiwari

