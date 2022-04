साथी पक्षी की हुई मौत तो यूं टूट गया दूसरा पक्षी, रुला देगा अंतिम विदाई का VIDEO

Viral Video: जब कोई अपना ये दुनिया छोड़ देता है तो उसे प्यार करने वाले के लिए भी ये दुनिया बेजार लगने लगती है. अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ इंसानों के साथ होता है तो आप गलत हैं. आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपका दिल भर आएगा. इस वीडियो में एक पक्षी मर गया है और उसका साथी उसे अंतिम विदाई दे रहा है.

सोशल मीडिया पर जानवरों और पक्षियों के मजेदार और प्यारे वीडियो अक्सर ही वायरल होते रहते हैं. कई बार तो कुछ वीडियो हमारा दिल जीत लेते हैं. वहीं, अब सोशल मीडिया पर पक्षियों का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भवुक हो जाएंगे. इस वीडियो में एक पक्षी अपने साथी पक्षी की मौत से दुखी होकर उसे अंतिम विदाई देते नजर आ रहा है. देखिए ये वीडियो...

Australian Galah, also known as the pink and grey cockatoo, mates for life. Partner grieving at the death of its mate...

The farewell at the end(0.45sec) will break ones heart. pic.twitter.com/vSFGb99KE8

