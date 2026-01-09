Advertisement
7000 भाषाओं का खेल खत्म! क्या इंसान अब बिना बोले ही समझ लेगा एक-दूसरे के दिल की बात? जानें भविष्य का वो सच

7000 भाषाओं का खेल खत्म! क्या इंसान अब बिना बोले ही समझ लेगा एक-दूसरे के दिल की बात? जानें भविष्य का वो सच

दुनिया में 7,100 से ज्यादा भाषाएं हैं, लेकिन इंसान हमेशा एक साझा भाषा का सपना देखता रहा है. एस्पेरांटो जैसे प्रयास हुए, पर भाषा पहचान और सत्ता से जुड़ी होने के कारण वे सफल नहीं हो सके. आज अंग्रेज़ी वैश्विक संपर्क की भाषा है, वहीं इमोजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में बिना भाषा सीखे संवाद को आसान बना सकते हैं, लेकिन भाषाओं का अस्तित्व बना रहना तय है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 09, 2026, 07:55 AM IST
7000 भाषाओं का खेल खत्म! क्या इंसान अब बिना बोले ही समझ लेगा एक-दूसरे के दिल की बात? जानें भविष्य का वो सच

दुनिया में आज करीब 7,100 भाषाएं बोली जाती हैं. अलग-अलग देशों, संस्कृतियों और सभ्यताओं ने अपनी-अपनी भाषाओं के जरिए इतिहास, धर्म और परंपराओं को आगे बढ़ाया है. क्रिसमस जैसे त्योहार हों या किसी धर्मग्रंथ की कहानी हर भाषा में शब्द बदल जाते हैं, लेकिन संदेश वही रहता है शांति, प्रेम और साथ रहने का भाव. फिर भी जब कोई व्यक्ति ऐसी जगह पहुंचता है, जहां की भाषा उसे समझ नहीं आती, तो वह खुद को अकेला और असहाय महसूस करता है. यही वजह है कि सदियों से इंसान के मन में एक सवाल उठता रहा है क्या कभी कोई ऐसी भाषा होगी, जिसे पूरी दुनिया समझ सके? या फिर भविष्य में इंसान बिना बोले ही एक-दूसरे के दिल की बात समझने लगेगा?

भाषाओं की दुनिया और एक भाषा का सपना

दुनिया भर में धर्मग्रंथों, किताबों और कहानियों का अनुवाद सैकड़ों भाषाओं में किया गया है. ईसा मसीह के जन्म की कहानी भी सैकड़ों सालों से अलग-अलग भाषाओं में पढ़ी जाती रही है. हर भाषा में उसका रूप बदला, लेकिन मूल संदेश एक ही रहा. इसके बावजूद भाषाई दीवारें आज भी मौजूद हैं. किसी दूसरे देश या इलाके में जाने पर भाषा सबसे बड़ी बाधा बन जाती है. इसी परेशानी ने इंसानों को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या कोई एक ऐसी भाषा हो सकती है, जो सबको जोड़ दे. इसी सवाल पर ‘दुनिया जहान’ में यह चर्चा शुरू होती है कि क्या कभी विश्व की एक वैश्विक या ग्लोबल भाषा बन पाएगी.

 एक भाषा, जो सबको जोड़ना चाहती थी

19वीं सदी में पोलैंड के एक शहर में रहने वाले किशोर लुडविग लेत्सा जामनहॉफ ने भाषा की वजह से लोगों के बीच बढ़ते तनाव और भेदभाव को करीब से देखा. उस शहर में पोलिश, जर्मन, यिडीश और रूसी भाषाएं बोली जाती थीं. जामनहॉफ को लगा कि अगर एक ऐसी भाषा हो, जो सब समझ सकें, तो लोगों के बीच दूरी कम हो सकती है. इसी सोच से 1887 में उन्होंने एस्पेरांटो नाम की भाषा बनाई. उन्होंने पर्चे छापकर लोगों को इसे सीखने और आपस में पत्र लिखने के लिए मोटिवेट किया. धीरे-धीरे एस्पेरांटो यूरोप के कई देशों में फैलने लगी और इसे भविष्य की भाषा के रूप में देखा जाने लगा.

एस्पेरांटो का विस्तार और फिर ठहराव

शुरुआत में एस्पेरांटो का पर्चा रूसी भाषा में छपा, लेकिन कुछ ही महीनों में उसका जर्मन, पोलिश और फ्रेंच में अनुवाद हो गया. फ्रांस के अकादमिक जगत ने इसे गंभीरता से लिया. रूस में यह मध्यवर्ग और बाद में मज़दूर वर्ग तक पहुंची. 1920 के दशक में वामपंथी आंदोलनों में भी एस्पेरांटो लोकप्रिय हुई. लेकिन पहले विश्व युद्ध के साथ राष्ट्रवाद बढ़ा और कई देशों में इस भाषा को शक की नज़र से देखा जाने लगा. युद्ध के बाद रुचि फिर लौटी, मगर इसके बावजूद एस्पेरांटो कभी पूरी दुनिया की साझा भाषा नहीं बन सकी. इससे साफ हुआ कि भाषा सिर्फ शब्दों का समूह नहीं, बल्कि पहचान और सत्ता से जुड़ी होती है.

भाषाओं का परिवार और उनका इतिहास

आज दुनिया में बोली जाने वाली भाषाएं अलग-अलग दिखती हैं, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इनमें से अधिकांश एक ही भाषा परिवार से निकली हैं. माना जाता है कि बोली जाने वाली भाषा की शुरुआत करीब 1.35 लाख साल पहले हुई थी, जबकि लिखित भाषा बाद में विकसित हुई. यूरोप और दक्षिण एशिया की कई भाषाएं जैसे हिंदी, उर्दू और फ़ारसी इंडो-यूरोपियन भाषा परिवार का हिस्सा हैं. माना जाता है कि करीब 8,000 साल पहले इस भाषा परिवार के लोग काले सागर के आसपास रहते थे. वहां से वे अलग-अलग दिशाओं में फैले और अपनी भाषा साथ ले गए. यही वजह है कि दुनिया की आधी आबादी की मातृभाषा किसी न किसी रूप में इसी परिवार से जुड़ी है.

अंग्रेजी, पैसा और सत्ता की भाषा

आज अंग्रेजी को दुनिया की लिंगुआ फ्रांका कहा जाता है, यानी ऐसी भाषा जिसके जरिए अलग-अलग देशों के लोग आपस में बात कर सकते हैं. हालांकि अंग्रेज़ी केवल करीब 39 करोड़ लोगों की मातृभाषा है, फिर भी लगभग 1.5 अरब लोग इसे बोल या समझ सकते हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके पीछे ब्रिटिश साम्राज्यवाद और अमेरिका का वैश्विक प्रभाव है. अफ़्रीका जैसे महाद्वीप में लोग रोज़गार के लिए अंग्रेज़ी सीखते हैं, लेकिन परिवार और समाज से जुड़े रहने के लिए अपनी मातृभाषा भी बचाए रखते हैं. इसी वजह से छोटी भाषाएं आज भी ज़िंदा हैं, भले ही उन पर खतरा मंडरा रहा हो.

 इमोजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

आज हर दस में से नौ लोग रोज ऑनलाइन इमोजी का इस्तेमाल करते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इमोजी एक ऐसी भाषा बन रही है, जिसे लगभग हर कोई समझ लेता है. इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भाषा की दुनिया में नया मोड़ ला दिया है. एआई अब एक भाषा का दूसरी भाषा में तुरंत अनुवाद कर सकता है. जानकारों का मानना है कि आने वाले दशकों में शायद दुनिया को एक साझा भाषा की ज़रूरत ही न पड़े. हो सकता है कि आप हिंदी में बोलें और सामने वाला स्पेनिश में सुने बीच में एआई सेतु बन जाए. लेकिन विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि भाषा सिर्फ संवाद नहीं, पहचान है. इसलिए भविष्य में तकनीक बढ़ेगी, लेकिन भाषाओं का अस्तित्व पूरी तरह खत्म होना आसान नहीं होगा.

