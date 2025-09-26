कैसे बनाई जाती हैं दिवाली पर जलाई जाने वाली मोमबत्तियां, जानें कैसे डाला जाता है बीच में धागा

Candle Making Process Video: बिजली चले जाने पर मोमबत्ती का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मोमबत्ती कैसे बनाई जाती है. मोमबत्ती बनाने का पूरा प्रोसस वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
Trending Photos
Viral Video: दिवाली पर लोग अपने घरों में दिए और मोमबत्ती लगाते हैं. इसके अलावा जब बिजली चली जाती है. तब भी अंधेरे में मोमबत्ती सहारा होती है. ज्यादातर घरों में मोमबत्ती इस्तेमाल की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मोमबत्ती बनती कैसे है. चलिए जानते हैं मोमबत्ती बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है. सोशल मीडिया पर मोमबत्ती बनाने की फैक्टरी के अंदर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मोमबत्ती बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाया गया है.
कैसे लगाया जाता है मोमबत्ती में धागा?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो में दिखता है कि एक महिला मोमबत्ती बना रही है. मोमबत्ती बनाने के लिए वो एक खांचे का इस्तेमाल करती है. ये खांचा मोमबत्ती को उसका आकार और डिजाइन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. सबसे पहले इस खांचे के एक हिस्से को खोलकर दूसरे हिस्से में मोमबत्ती के खांचे के बीच में धागा लगाया जाता है. उसके बाद खांचे का दूसरा हिस्सा उसके ऊपर रखकर बंद कर दिया जाता है.
यह भी पढ़ें: देसी जुगाड़ की भी हद हो गई, शख्स ने गधा गाड़ी में लगवा डाले हैंडब्रेक; Video देखें
कैसे मिलता है मोमबत्ती को आकार?
अब मोमबत्ती बनाने का मेन प्रोसेस शुरू होता है. सबसे पहले पिघले हुए मोम में कलर मिलाया जाता है. उसके बाद इस कलरफुल मोम को बंद रखे खांचों में केतली की मदद से मोमबत्ती के छेद में डाला जाता है. इसके बाद इन खांचों को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है. ठंडा होने के बाद जब खांचों को खोला जाता है तो मोमबत्ती बनकर तैयार हो जाती है.
किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @udaipurwalevlog नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 10 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखी है. एक यूजर ने लिखा, "आप की शॉप कहां पर है." इसके अलावा ज्यादातर यूजर्स ने हार्ट इमोजी सेंड किए हैं.
यह भी पढ़ें: मिस्त्री को बुलाने की बजाय लगवा लें ये वाली मशीन, मिनटों में करती है दीवार पर प्लास्टर
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.