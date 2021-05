The Family Man Season 2 का धांसू ट्रेलर देख फैन्स बौखलाए, बना डाले ऐसे मजेदार Memes

The Family Man Season 2 Trailer : बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) की वेबसीरीज 'द फैमिली मैन सीजन 2' (The Family Man Season 2) का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. ट्रेलर रिलीज होते ही, यह इंटरनेट पर छा गया. पहले सीजन में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलने के बाद लोगों को दूसरे का बेसब्री से इंतजार था. टीजर रिलीज होने के करीब 4 महीने बाद ट्रेलर लॉन्च किया गया है. अमेजन प्राइम पर इस ओरिजिनल सीरीज (Amazon Original) को लेकर लोगों में बेहद उत्सुकुता देखी गई. यही वजह है कि ट्रेलर आते ही मीम्स भी जमकर वायरल हो रहे हैं.

बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) के साथ इस वेब सीरीज में साउथ की सुपरस्टार एक्ट्रेस समंथा (Samantha) भी हैं. जैसे ही लोगों ने समंथा को मनोज वाजपेयी के साथ देखा, लोगों में वेब सीरीज को लेकर उत्सुकुता और भी बढ़ गई. ट्विटर पर दोनों ही स्टार के मीम्स और तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं.

देखें ट्रेलर-

ट्विटर पर #TheFamilyMan2 ट्रेंड कर रहा है. इस हैशटैग के साथ लोग जमकर ट्वीट कर रहे हैं. एक यूजर ने अमेजन प्राइम (Amazon Prime) को ट्वीट करते हुए लिखा, 'आज खुश कर दिए तुम हमको.' कुछ लोग तो सीजन वन के आखिरी सीन का सस्पेंड पूछ रहे हैं तो कुछ लोगों को समंथा के एक्शन सीन्स बेहद अच्छे लगे.

Season 1 ka end ke suspense ka kya hua Me After watching Trailer of FM2 :- pic.twitter.com/YTNdrvMubs

Me after watching #TheFamilyMan2 trailer pic.twitter.com/ZobCOk8nmZ

And This Is Called "GUTS" @Samanthaprabhu2

Just One Word For The Trailer "MASTERPIECE"

You just Blew My mind With Those Glimpses of Yours

Freaking Proud Being A Fan of You & Your Transformation As Raji is TERRIFIC#SamanthaAkkineni #TheFamilyMan2 #TheFamilyManOnPrime pic.twitter.com/TK3jFMlePq

— Avinash AgastyaRao (@Avinashxtweets) May 19, 2021