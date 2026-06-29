5000 से ज्यादा मैच जीते, कभी नहीं हारे... मिलिए उस भारतीय पहलवान से जिसे 'ब्रूस ली' भी मानते थे गुरु!

The Great Gama: आजकल लोग बॉडी बनाने के लिए जिम जाते हैं, महंगे सप्लीमेंट्स लेते हैं और न जाने क्या-क्या डाइट प्लान फॉलो करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा पहलवान भी हुआ है जिसने बिना किसी मॉडर्न जिम के दुनिया के 5000 से ज्यादा रेसलर्स को धूल चटाई और अपने पूरे करियर में कभी एक भी मैच नहीं हारा? हम बात कर रहे हैं 'द ग्रेट गामा' की, जिनकी ताकत और फिटनेस का लोहा खुद मार्शल आर्ट्स के शहंशाह ब्रूस ली भी मानते थे.
द ग्रेट गामा का असली नाम गुलाम मोहम्मद बख्श बट था. उनका जन्म 22 मई 1878 को पंजाब के कपूरथला जिले के जब्बोवाल गांव में एक कश्मीरी मुस्लिम परिवार में हुआ था. उनका परिवार पहलवानी के लिए ही जाना जाता था. जब गामा सिर्फ 6 साल के थे, तब उनके पिता का साया उनके सिर से उठ गया. इसके बाद उनके नाना और मामा ने उन्हें पाला और पहलवानी के दांव-पेच सिखाए.
कौन थे द ग्रेट गामा?
इंस्टाग्राम अकाउंट जेल हाउस स्ट्रॉन्ग की पोस्ट के मुताबिक, गामा की ताकत के चर्चे बचपन से ही हर तरफ होने लगे थे. उनकी इसी काबिलियत को देखकर उन्हें दतिया के महाराजा ने अपने दरबार का मुख्य पहलवान बना लिया. गामा अपनी फिटनेस को लेकर बहुत सख्त थे. रिपोर्ट्स की मानें तो वो दिन में करीब 15 घंटे प्रैक्टिस करते थे. वो अपने गले में 54 किलो का भारी पत्थर लटकाकर दौड़ लगाया करते थे.
क्या थी द ग्रेट गामा की डाइट?
गामा पहलवान की डाइट के बारे में सुनकर आज के अच्छे-अच्छे बॉडीबिल्डर्स के पसीने छूट जाएंगे. अपनी भारी-भरकम ट्रेनिंग के लिए ऊर्जा जुटाने के लिए वो रोज करीब 10 लीटर दूध, 6 देसी मुर्गे, आधा किलो शुद्ध देसी घी, बादाम का टॉनिक और लगभग 100 रोटियां खा जाते थे. यही वजह थी कि उनकी ताकत का मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं थी.
कैसे बने 'रुस्तम-ए-हिंद'?
गामा ने अपने 50 से ज्यादा साल के करियर में 5000 से ज्यादा मुकाबले जीते और हमेशा अजेय रहे. साल 1910 में उन्होंने पोलैंड के मशहूर पहलवान स्टैनिसलॉस जिबिश्को को हराकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया. भारत लौटने पर उन्होंने नेशनल चैंपियन रहीम सुल्तानीवाला को भी मात दी और इसके बाद उन्हें 'रुस्तम-ए-हिंद' का खिताब मिला.
जब 30 मिनट में सबको हराने का दिया चैलेंज
एक बार गामा ने खुला चैलेंज दिया कि दुनिया का कोई भी तीन पहलवान सिर्फ 30 मिनट के अंदर उनसे लड़ ले. शुरुआत में तो डर के मारे कोई सामने नहीं आया, लेकिन बाद में अमेरिका के बेंजामिन रोलर ने चुनौती स्वीकार की. गामा ने उन्हें पहली बार में 1 मिनट 40 सेकंड और दूसरी बार में 9 मिनट 10 सेकंड में हरा दिया. कहा जाता है कि इसके अगले ही दिन उन्होंने लगातार 12 पहलवानों को चित कर दिया था.
जब ब्रूस ली ने अपनाई गामा की एक्सरसाइज
द ग्रेट गामा का जलवा सिर्फ रेसलिंग रिंग तक ही सीमित नहीं था. दुनिया के सबसे मशहूर मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली भी गामा के बहुत बड़े फैन थे. उन्होंने गामा के ट्रेनिंग स्टाइल पर रिसर्च की थी और उनके देसी दंड-बैठक को अपने डेली वर्कआउट रूटीन में शामिल किया था.
आखिरी दिनों का दर्द
साल 1947 में भारत के विभाजन के बाद गामा पाकिस्तान के लाहौर में जाकर बस गए थे. उस मुश्किल दौर में उन्होंने अपनी जान पर खेलकर कई हिंदू परिवारों को दंगाइयों से बचाया था. दुनिया भर में नाम कमाने वाले इस अजेय पहलवान के आखिरी दिन काफी तंगी में बीते. पैसों की कमी के कारण साल 1960 में 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन आज भी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में उन्हें बेहद सम्मान के साथ याद किया जाता है.