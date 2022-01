खली ने जुदा अंदाज में कहा, 'पुष्पा' मैं झुकेगा नहीं! लोग बोले- आपको झुकाने वाला पैदा ही नहीं हुआ

The Great Khali on Pushpa: द ग्रेट खली (The Great Khali) को दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा, जो जानता नहीं होगा. अब उन्होंने 'पुष्पा' फिल्म के फेमस डॉयलॉग ‘पुष्पा…पुष्पा राज. मैं झुकेगा नहीं.’ पर लिपसिंक करते हुए एक वीडियो शेयर किया है. यह वीडियो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया है. इस वीडियो में सोशल मीडिया यूजर्स को द ग्रेट खली का अंदाज काफी पसंद आ रहा है.

द ग्रेट खली ने बोला 'पुष्पा' का डायलॉग

वीडियो की सबसे खास बात यह है कि सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर बहुत ही मजेदार रिएक्शन दिए हैं. एक यूजर ने तो यहां तक कह दिया कि 'सर, आपको कौन झुका सकता है. आपको झुकाने वाला पैदा ही नहीं हुआ.' वीडियो में खली को अल्लू अर्जुन के फेमस डायलॉग पर लिपसिंक करते देखा और एक्ट करते हुए देखा जा सकता है.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि द ग्रेट खली एक टेबल के सामने कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं. वह सिर झुकाकर बैठे हुए होते हैं, इसके बाद अल्लू अर्जुन का फेमस डायलॉग ‘पुष्पा…पुष्पा राज. मैं झुकेगा नहीं.’ बोलते हैं. वीडियो में खली के एक्सप्रेशन्स जबरदस्त लग रहे हैं. द ग्रेट खली ने अपने नाम के अनुरूप अल्लू अर्जुन के तेवर को भी कॉपी करने की बखूबी कोशिश की. देखें वीडियो-

लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा 'पुष्पा' का क्रेज

बता दें कि अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म ‘पुष्पा: द राइज’ जब से देश में रिलीज हुई है, तब से उसके गाने, डांस और डायलॉग्स ने सोशल मीडिया में तहलका मचाया हुआ है. आज लगभग हर किसी की जुबान पर पुष्पा का डायलॉग चढ़ा हुआ है. वहीं पुष्पा की खुमारी भी हर किसी के सिर पर चढ़कर बोल रही है. अल्लू अर्जुन के डांस स्टेप्स पर तो इंस्टाग्राम में रील्स की बाढ़ आ गई है.

