मुझे छुओ मत, मैं टूट जाऊंगा... वो राजा जो खुद को मानता था कांच का बना हुआ; क्या आप जानते हैं नाम?

इतिहास के पन्नों में कई ऐसी दास्तां दर्ज हैं जो आज के दौर में किसी काल्पनिक फिल्म की पटकथा जैसी लगती हैं. एक दौर ऐसा भी था जब यूरोप के संभ्रांत और विद्वान लोग एक बेहद अजीबोगरीब मानसिक स्थिति से गुजर रहे थे. इसे 'ग्लास डिल्यूजन' (Glass Delusion) या कांच का भ्रम कहा जाता था. इसमें इंसान को यह पक्का विश्वास हो जाता था कि उसका पूरा शरीर या शरीर का कोई हिस्सा कांच से बना है. उन्हें हर वक्त यह डर सताता था कि अगर किसी ने उन्हें छुआ या वे कहीं गिर गए, तो वे कांच की तरह चकनाचूर हो जाएंगे. यह सिर्फ एक वहम नहीं, बल्कि एक ऐसी गंभीर स्थिति थी जिसने राजाओं से लेकर विद्वानों तक को अपनी चपेट में ले लिया था.

कौन था वो ‘कांच का राजा’?

इस रहस्यमयी बीमारी से ग्रस्त सबसे चर्चित शख्स थे चार्ल्स VI, जिन्हें ‘चार्ल्स द मैड’ भी कहा जाता था. साल 1392 में एक घटना के बाद उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई, जब अचानक हुए शोर से वह हिंसक हो उठे और अपने ही सैनिकों पर हमला कर बैठे. इसके बाद उनके व्यवहार में अजीब बदलाव आने लगे. वह कभी अपनी पत्नी और बच्चों को पहचान नहीं पाते थे, तो कभी महल में इधर-उधर भागते रहते थे. धीरे-धीरे उन्होंने यह मान लिया कि उनका शरीर कांच का बना हुआ है और अगर कोई उन्हें छुएगा तो वे टूट जाएंगे.

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कैसे जीते थे इस डर के साथ?

चार्ल्स VI अपने इस भ्रम को लेकर इतने गंभीर थे कि उन्होंने अपने कपड़ों में लोहे की छड़ें लगवा ली थीं, ताकि वे गिरकर ‘टूट’ न जाएं. वे लोगों से दूरी बनाकर रखते थे और किसी को पास आने नहीं देते थे. कई बार तो उन्होंने महीनों तक नहाना तक छोड़ दिया, जिससे उनके शरीर पर घाव और संक्रमण हो गया. इतिहासकारों के अनुसार, यह उनका पहला नहीं बल्कि कई बार दोहराया गया मानसिक दौरा था. कुछ विद्वानों का मानना है कि वह भ्रम, डर और अवसाद का शिकार थे, जो समय के साथ और गहराता गया.

आधुनिक विज्ञान क्या कहता है?

आज के विशेषज्ञ मानते हैं कि ‘ग्लास डिल्यूजन’ केवल एक अंधविश्वास नहीं, बल्कि उस समय के सामाजिक और तकनीकी बदलावों से जुड़ी मानसिक स्थिति थी. जब कांच एक नई और अनोखी चीज थी, तो लोगों के दिमाग में इसका असर भी दिखा. हाल के शोध बताते हैं कि चार्ल्स VI संभवतः बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित थे, जिसमें व्यक्ति को बार-बार उन्माद और अवसाद के दौरे आते हैं. कुछ मनोचिकित्सकों का यह भी कहना है कि यह भ्रम लोगों के भीतर छिपे सामाजिक डर और दूरी बनाने की इच्छा का प्रतीक था. समय के साथ यह बीमारी लगभग खत्म हो गई, लेकिन इसके कुछ दुर्लभ मामले 20वीं सदी तक भी सामने आते रहे.

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