एक साथ जन्मे 7 बच्चे... दुनिया को हैरान करने वाली वो मां, जिसे देख डॉक्टर भी रह गए थे दंग

यह कहानी उस मां की है, जिसने फर्टिलिटी इलाज के बाद एक साथ सात बच्चों को जन्म दिया. जोखिमों और चुनौतियों के बावजूद सभी बच्चे सुरक्षित रहे. 25 साल बाद वे सामान्य, सफल और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, जो परिवार और हौसले की जीत है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 01, 2026, 09:35 AM IST
कभी-कभी जिंदगी ऐसी कहानी लिख देती है, जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. एक मां, एक गर्भ और एक साथ सात बच्चों का जन्म यह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि हकीकत है. यह कहानी है उस महिला की, जिसने सिर्फ एक और बच्चे की उम्मीद में इलाज शुरू कराया, लेकिन किस्मत ने उसे सात अनमोल तोहफे दे दिए. इस गर्भावस्था ने न सिर्फ डॉक्टरों को चौंका दिया, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस परिोवार पर टिक गईं. हर कदम पर जोखिम, हर पल अनिश्चितता और फिर भी हिम्मत, भरोसा और उम्मीद. आज 25 साल बाद वही बच्चे बड़े हो चुके हैं, अपनी-अपनी जिंदगी जी रहे हैं. यह कहानी सिर्फ जन्म की नहीं, बल्कि संघर्ष, परिवार और सामान्य जिंदगी की जीत की कहानी है.

जब डॉक्टर भी रह गए थे हैरान

1997 में बॉबी मैककॉगी और उनके पति केनी एक बार फिर माता-पिता बनना चाहते थे. पहले से एक बेटी होने के बावजूद, दूसरी संतान के लिए उन्होंने फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का सहारा लिया. इलाज के दौरान जब शरुआती स्कैन हुआ तो डॉक्टर भी सन्न रह गए. गर्भ में एक या दो नहीं, बल्कि पूरे सात भ्रूण थे. डॉक्टरों ने साफ कहा कि यह गर्भावस्था बेहद जोखिम भरी है. मां और बच्चों दोनों की जान को खतरा हो सकता है. इसके बावजूद बॉबी ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार मेडिकल निगरानी में गर्भ को आगे बढ़ाया. यह खबर जल्द ही दुनिया भर में फैल गई और बॉबी एक मेडिकल चमत्कार का चेहरा बन गईं.

 

समय से पहले जन्म और ऐतिहासिक पल

गर्भावस्था के दौरान बॉबी का पेट असामान्य रूप से बड़ा हो गया था और वे पूरे नौ महीने तक गर्भ नहीं रख सकीं. नवंबर 1997 में समय से पहले सात बच्चों का जन्म हुआ. सभी बच्चे बेहद नाजुक थे और तुरंत अस्पताल की निगरानी में रखे गए. कई हफ्तों तक हर दिन चिंता और उम्मीद के बीच बीता. लेकिन चमत्कार हुआ सभी सात बच्चे जीवित रहे. यह दुनिया का पहला ऐसा मामला था, जब एक साथ जन्मे सातों बच्चे बच पाए. इस ऐतिहासिक पल पर परिवार को दुनियाभर से बधाइयां मलीं और यह घटना मेडिकल इतिहास में दर्ज हो गई.

 70 डायपर और 42 बोतलें रोज

अस्पताल से घर लौटने के बाद असली चुनौती शुरू हुई. एक नहीं, सात नवजातों की देखभाल आसान नहीं थी. रोजाना दर्जनों बोतलें दूध, दर्जनों डायपर और चौबीसों घंटे देखभाल की जरूरत होती थी. परिवार को मदद भी मिली और बाद में उन्हें एक बड़ा घर दिया गया, ताकि सभी बच्चे आराम से रह सकें. हालांकि घर हमेशा शोर, हंसी और भागदौड़ से भरा रहता था. माता-पिता ने कभी बच्चों को शोपीस नहीं बनने दिया और उन्हें सामान्य बचपन देने की पूरी कोशिश की, ताकि वे कैमरों की नहीं, जिंदगी की रोशनी में बड़े हों.

 

बचपन से जवानी तक का सफर

जैसे-जैसे बच्चे बड़े हुए, उनकी अपनी पहचान बनने लगी. पढ़ाई, दोस्त, सपने और चुनौतियां सब कुछ बाकी बच्चों जैसा ही था, बस संख्या ज्यादा थी. दो बच्चों को शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन परिवार ने कभी हार नहीं मानी. माता-पिता ने हमेशा बच्चों को आत्मनिर्भर बनने की सीख दी. समय के साथ वे अलग-अलग रास्तों पर चल पड़े किसी ने सेना जॉइन की, कोई आईटी सेक्टर में गया तो किसी ने हेल्थ और जुकेशन का रास्ता चुना. सबकी जिंदगी अलग थी, लेकिन रिश्ता आज भी उतना ही मजबूत है.

 सुर्खियों से दूर, सुकून के करीब

आज 25 साल बाद वे सातों बच्चे अपनी-अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं. कुछ शादीशुदा हैं, कुछ माता-पिता भी बन चुके हैं. बचपन का शोर अब यादों में सिमट गया है, लेकिन जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है, तो वही पुरानी रौनक लौट आती है. अब यह परिवार सुर्खियों का मोहताज नहीं है. जो कभी दुनिया के लिए चमत्कार था, वह आज एक साधारण, खुशहाल और जुड़ा हुआ परिवार है. उनकी कहानी यह साबित करती है कि असाधारण शुरुआत के बाद भी जिंदगी सामान्य, सुंदर और सच्ची हो सकती है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

world first seven babies bornMcCaughey septupletsseptuplets born togethersurvival of septuplets

