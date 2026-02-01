एक साथ जन्मे 7 बच्चे... दुनिया को हैरान करने वाली वो मां, जिसे देख डॉक्टर भी रह गए थे दंग

कभी-कभी जिंदगी ऐसी कहानी लिख देती है, जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. एक मां, एक गर्भ और एक साथ सात बच्चों का जन्म यह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि हकीकत है. यह कहानी है उस महिला की, जिसने सिर्फ एक और बच्चे की उम्मीद में इलाज शुरू कराया, लेकिन किस्मत ने उसे सात अनमोल तोहफे दे दिए. इस गर्भावस्था ने न सिर्फ डॉक्टरों को चौंका दिया, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस परिोवार पर टिक गईं. हर कदम पर जोखिम, हर पल अनिश्चितता और फिर भी हिम्मत, भरोसा और उम्मीद. आज 25 साल बाद वही बच्चे बड़े हो चुके हैं, अपनी-अपनी जिंदगी जी रहे हैं. यह कहानी सिर्फ जन्म की नहीं, बल्कि संघर्ष, परिवार और सामान्य जिंदगी की जीत की कहानी है.

जब डॉक्टर भी रह गए थे हैरान

Add Zee News as a Preferred Source

1997 में बॉबी मैककॉगी और उनके पति केनी एक बार फिर माता-पिता बनना चाहते थे. पहले से एक बेटी होने के बावजूद, दूसरी संतान के लिए उन्होंने फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का सहारा लिया. इलाज के दौरान जब शरुआती स्कैन हुआ तो डॉक्टर भी सन्न रह गए. गर्भ में एक या दो नहीं, बल्कि पूरे सात भ्रूण थे. डॉक्टरों ने साफ कहा कि यह गर्भावस्था बेहद जोखिम भरी है. मां और बच्चों दोनों की जान को खतरा हो सकता है. इसके बावजूद बॉबी ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार मेडिकल निगरानी में गर्भ को आगे बढ़ाया. यह खबर जल्द ही दुनिया भर में फैल गई और बॉबी एक मेडिकल चमत्कार का चेहरा बन गईं.

The McCaughey Septuplets, the second set of live septuplets ever born (yesterday in Iowa), pose for a photo shoot. pic.twitter.com/r5meKXTqcG — 2001 Live (@25YearsAgoLive) November 20, 2022

समय से पहले जन्म और ऐतिहासिक पल

गर्भावस्था के दौरान बॉबी का पेट असामान्य रूप से बड़ा हो गया था और वे पूरे नौ महीने तक गर्भ नहीं रख सकीं. नवंबर 1997 में समय से पहले सात बच्चों का जन्म हुआ. सभी बच्चे बेहद नाजुक थे और तुरंत अस्पताल की निगरानी में रखे गए. कई हफ्तों तक हर दिन चिंता और उम्मीद के बीच बीता. लेकिन चमत्कार हुआ सभी सात बच्चे जीवित रहे. यह दुनिया का पहला ऐसा मामला था, जब एक साथ जन्मे सातों बच्चे बच पाए. इस ऐतिहासिक पल पर परिवार को दुनियाभर से बधाइयां मलीं और यह घटना मेडिकल इतिहास में दर्ज हो गई.

70 डायपर और 42 बोतलें रोज

अस्पताल से घर लौटने के बाद असली चुनौती शुरू हुई. एक नहीं, सात नवजातों की देखभाल आसान नहीं थी. रोजाना दर्जनों बोतलें दूध, दर्जनों डायपर और चौबीसों घंटे देखभाल की जरूरत होती थी. परिवार को मदद भी मिली और बाद में उन्हें एक बड़ा घर दिया गया, ताकि सभी बच्चे आराम से रह सकें. हालांकि घर हमेशा शोर, हंसी और भागदौड़ से भरा रहता था. माता-पिता ने कभी बच्चों को शोपीस नहीं बनने दिया और उन्हें सामान्य बचपन देने की पूरी कोशिश की, ताकि वे कैमरों की नहीं, जिंदगी की रोशनी में बड़े हों.

My how time flies! Believe it or not, the McCaughey septuplets turn 21 today! We're wishing the best for Alexis, Brandon, Joel, Kelsey, Kenny, Natalie and Nathan on their big day. pic.twitter.com/GOBkdiFzAB — (@KCCINews) November 20, 2018

बचपन से जवानी तक का सफर

जैसे-जैसे बच्चे बड़े हुए, उनकी अपनी पहचान बनने लगी. पढ़ाई, दोस्त, सपने और चुनौतियां सब कुछ बाकी बच्चों जैसा ही था, बस संख्या ज्यादा थी. दो बच्चों को शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन परिवार ने कभी हार नहीं मानी. माता-पिता ने हमेशा बच्चों को आत्मनिर्भर बनने की सीख दी. समय के साथ वे अलग-अलग रास्तों पर चल पड़े किसी ने सेना जॉइन की, कोई आईटी सेक्टर में गया तो किसी ने हेल्थ और जुकेशन का रास्ता चुना. सबकी जिंदगी अलग थी, लेकिन रिश्ता आज भी उतना ही मजबूत है.

सुर्खियों से दूर, सुकून के करीब

आज 25 साल बाद वे सातों बच्चे अपनी-अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं. कुछ शादीशुदा हैं, कुछ माता-पिता भी बन चुके हैं. बचपन का शोर अब यादों में सिमट गया है, लेकिन जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है, तो वही पुरानी रौनक लौट आती है. अब यह परिवार सुर्खियों का मोहताज नहीं है. जो कभी दुनिया के लिए चमत्कार था, वह आज एक साधारण, खुशहाल और जुड़ा हुआ परिवार है. उनकी कहानी यह साबित करती है कि असाधारण शुरुआत के बाद भी जिंदगी सामान्य, सुंदर और सच्ची हो सकती है.