दुनिया का इकलौता बार, जहां डॉक्टर की रिपोर्ट के बिना नहीं मिलता जाम

Hindi Newsजरा हटकेदुनिया का इकलौता बार, जहां डॉक्टर की रिपोर्ट के बिना नहीं मिलता जाम

शंघाई में एक अनोखा हेल्थ बार युवाओं में चर्चा का विषय बना है, जहां ड्रिंक से पहले TCM के आधार पर पल्स जांच होती है. रिपोर्ट के मुताबिक, यहां जड़ी-बूटियों वाले कॉकटेल दिए जाते हैं. इसका मकसद इलाज नहीं, बल्कि हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाना है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 21, 2026, 05:18 PM IST
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग पार्टी भी चाहते हैं और सेहत भी. लेकिन अगर आप सोचते हैं कि बार में सिर्फ म्यूजिक, लाइट और शराब मिलती है, तो जरा रुकिए. चीन के शंघाई में एक ऐसा अनोखा बार खुला है, जहां पैग ऑर्डर करने से पहले आपका हेल्थ चेकअप होता है. जी हां, यहां बिना डॉक्टर की जांच के आपको ड्रिंक नहीं मिलेगी. सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन यह कॉन्सेप्ट तेजी से युवाओं के बीच वायरल हो रहा है. लोग इसे सिर्फ बार नहीं, बल्कि “वेलनेस एक्सपीरियंस” बता रहे हैं.

शंघाई में शुरू हुआ अनोखा हेल्थ बार

चीन के शंघाई शहर में कुछ बार ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना है. यहां ग्राहकों को “हेल्थ कॉकटेल” देने से पहले Traditional Chinese Medicine (TCM) के आधार पर उनकी पल्स जांची जाती है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रक्रिया में सबसे पहले ग्राहक अपने हाथ आगे बढ़ाता है और डॉक्टर नाड़ी देखकर शरीर की स्थिति समझते हैं. इसके बाद मिक्सोलॉजिस्ट उसी हिसाब से खास जड़ी-बूटियों वाला कॉकटेल तैयार करता है. यही वजह है कि यह जगह आम बार से पूरी तरह अलग दिखती है और सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा बटोर रही है.

बार नहीं, जड़ी-बूटियों की लैब जैसा माहौल

इस अनोखे बार का माहौल भी लोगों को चौंका देता है. यहां शराब की बोतलों की कतारों की जगह दीवारों पर दवाइयों और जड़ी-बूटियों से भरी दराजें सजी रहती हैं. एक पोस्टग्रेजुएट छात्रा हेलन झाओ जब यहां पहुंचीं, तो उन्हें सबसे पहले हेल्थ चेक से गुजरना पड़ा. डॉक्टर ने उनकी पल्स जांची और फिर मिक्सोलॉजिस्ट ने उनके शरीर के हिसाब से खास कॉकटेल तैयार किया. झाओ के मुताबिक, यह अनुभव आम पार्टी से बिल्कुल अलग और ज्यादा दिलचस्प लगा, क्योंकि इसमें मजा और जागरूकता दोनों शामिल हैं.

युवाओं में क्यों बढ़ रहा ‘पंक वेलनेस’ ट्रेंड

आज के युवा “पंक वेलनेस” नाम की सोच तेजी से अपना रहे हैं. इसका मतलब है व्यस्त और तनाव भरी जिंदगी के बीच भी सेहत को पूरी तरह नजरअंदाज न करना. 26 वर्षीय झाओ बताती हैं कि देर रात तक काम और बाहर का खाना उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा है. ऐसे में अगर ड्रिंक लेते समय सेहत की थोड़ी जानकारी भी मिल जाए, तो उन्हें सुकून मिलता है. यही वजह है कि यह हेल्थ बार युवाओं के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहा है और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है.

पुरानी चिकित्सा से जुड़ा है शराब का रिश्ता

बार के TCM विशेषज्ञ बताते हैं कि जड़ी-बूटियों और शराब का मेल कोई नया प्रयोग नहीं है. पारंपरिक चीनी चिकित्सा में “मेडिसिनल वाइन” का जिक्र सदियों से मिलता है. हालांकि, वे साफ करते हैं कि इस बार का मकसद किसी बीमारी का इलाज करना नहीं है. यहां दी जाने वाली ड्रिंक्स सिर्फ स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए हैं. यानी यह जगह इलाज का दावा नहीं करती, बल्कि लोगों को अपनी सेहत के प्रति सजग रहने का नया और ट्रेंडी तरीका दिखाती है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Viral News

Trending news

