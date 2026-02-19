इतिहास का सबसे छोटा युद्ध! सिर्फ 45 मिनट में खत्म हो गई जंग, पूरी सल्तनत ने टेक दिए थे घुटने

इतिहास के पन्ने युद्धों से भरे पड़े हैं. कहीं जंग सालों चली, कहीं पीढ़ियां खत्म हो गईं. लेकिन क्या आपने कभी ऐसी लड़ाई के बारे में सुना है जो चाय ठंडी होने से पहले ही खत्म हो गई? जी हां, दुनिया में एक युद्ध ऐसा भी हुआ जिसे खत्म होने में सिर्फ 38 मिनट लगे. न लंबी रणनीति, न महीनों की तैयारी बस आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा और पूरी सल्तनत घुटनों पर. यह कहानी है उस जंग की, जिसे इतिहास में सबसे छोटा युद्ध माना जाता है. यह लड़ाई इतनी तेजी से खत्म हुई कि लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या. आइए जानते हैं इस अनोखी जंग की पूरी कहानी.

कहां और क्यों हुई थी यह जंग?

दुनिया का सबसे छोटा युद्ध एंग्लो-जांजीबार युद्ध के नाम से जाना जाता है. यह लड़ाई 27 अगस्त 1896 को ब्रिटेन और जांजीबार के बीच लड़ी गई थी. 1890 में ब्रिटेन और जर्मनी के बीच हुई संधि के बाद जांजीबार पर ब्रिटेन का प्रभाव स्थापित हो गया था. उस समय सुल्तान हमदइतिहास में कई ऐसे युद्ध दर्ज हैं जो कई सालों तक लड़े गए हैं, लेकिन क्या आप एक ऐसे युद्ध के बारे में जानते हैं जो महज 38 मिनट ही चल पाया था. बिन थुवैनी ब्रिटेन के समर्थन से शासन चला रहे थे. लेकिन 25 अगस्त 1896 को उनकी अचानक मौत हो गई. इसके बाद उनके भतीजे खालिद बिन बर्घाश ने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया. ब्रिटेन को यह कदम मंजूर नहीं था, क्योंकि नए सुल्तान की नियुक्ति में उसकी अनुमति जरूरी मानी जाती थी.

38 मिनट की जंग और झुकी सल्तनत

ब्रिटेन ने खालिद बिन बर्घाश को सत्ता छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया. उन्होंने अपने महल के चारों ओर करीब 3,000 सैनिक तैनात कर दिए. इसके जवाब में ब्रिटिश नौसेना ने 27 अगस्त 1896 की सुबह जांजीबार के महल पर बमबारी शुरू कर दी. आधुनिक हथियारों से लैस ब्रिटिश जहाजों के सामने जांजीबार की सेना ज्यादा देर टिक नहीं सकी. महज 38 मिनट बाद संघर्ष विराम की घोषणा कर दी गई. महल को भारी नुकसान पहुंचा और सैकड़ों सैनिक मारे गए या घायल हुए. इतनी कम अवधि में खत्म होने के कारण इसे इतिहास का सबसे छोटा युद्ध माना जाता है. यह जंग दिखाती है कि ताकत का असमान संतुलन कैसे पलक झपकते ही नतीजा तय कर देता है.