चीन का आसमान अचानक हो गया लाल, लोगों ने कहा- 'ये दुनिया के अंत की शुरुआत है'

China Sky Colour Turns Red: आजतक कई रंगों के आसमान देखे जा चुके हैं. सामान्य तौर पर वह नीले रंग का दिखता है. बादलों से ढ़कने पर सफेद दिखने लगता है. तो सूरज के उगते (Sunrise) और डूबते (Sunset) हुए नारंगी या हल्के लाल रंग का दिखने लगता है. लेकिन चीन के आसमान की जो तस्वीर इंटरनेट (Internet) पर वायरल हो रही है वो लोगों को डरा रही है. दरअसल, सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें चीन के आसमान का रंग सुर्ख लाल दिखाई दे रहा है. इन तस्वीरों के सामने आने पर लोगों में दहशत फैल गई हैं. कुछ लोग इसे दुनिया के अंत की शुरुआत कह रहे हैं.

ट्विटर (Twitter) पर कुछ वक्त से चीन की ऐसी तस्वीरें और वीडियोज शेयर हो रहे हैं, जिसमें चीन का आसमान सुर्ख लाल दिखाई दे रहा है. सबसे पहले यह डरावना मंजर (Horrible Situation) 7 मई को चीन के ज़्होशान शहर में दिखाई दिया. जो पहले किसी के समझ में नहीं आया. लोगों के अंदर इसे लेकर उत्सुकता पैदा हो गई कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?

यहां देखें वीडियो:

In the Chinese urban district of Zhoushan, it seems that the apocalypse has begun. pic.twitter.com/BzF4SMWs8n

