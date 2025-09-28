Advertisement
छोटी बच्ची के साथ खेल दिखाकर पेट पाल रही थी महिला, अचानक से मिल गया ये सरप्राइज

Viral Video: एक मां छोटी-सी बेटी के साथ पेट पालने के लिए खेल दिखा रही थी. छोटी-सी बच्ची रस्सी पर चलकर दिखा रही थी. वहां गाड़ी से पहुंचे दो लोगों ने ऐसा सरप्राइज दिया कि वीडियो देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे.

 

Sep 28, 2025, 09:05 PM IST
Viral Video: सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल होते रहते हैं जो दूसरों को भी मदद करने के लिए मोटिवेट करते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल है उसे देखने के बाद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे. एक महिला और छोटी-सी बच्ची खेल दिखाकर पेट पाल रहे हैं. तभी वहां दो शख्स पहुंचते हैं और ऐसा सरप्राइज देते हैं जो आज तक उन्हें किसी ने नहीं दिया होगा.

कौन सा खेल दिखा रही थी ये बच्ची?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि सड़क किनारे एक महिला पेट पालने के लिए बच्ची से रस्सी पर स्टंट करवाती है. बच्ची रस्सी पर चलकर सबको अपनी कला दिखाती है. इस कला को देखकर लोग अपनी इच्छा से पैसे दे देते हैं. वीडियो देखकर पता चलता है कि​ ये बच्ची शायद उस महिला की बेटी है. उसकी छोटी-सी बेटी रस्सी पर चलकर दिखा रही है और लोग देख रहे हैं. इस दौरान दो शख्स अपनी गाड़ी से वहां से गुजरते हैं और उनसे ये सब नहीं देखा जाता है. इसके बाद वो गाड़ी से उतरते हैं और सबसे पहले उस बच्ची को पीने के लिए पानी और खाने के लिए चिप्स के पैकेट देते हैं.
बच्ची के लिए इकट्ठा किए पैसे
उसके बाद वो लड़की सबको रस्सी पर चलकर दिखाती है. इस दौरान सब लोग तालियां बजाकर इस लड़की का हौसला बढ़ाते हैं. बाद में ये दोनों लड़के जिस प्लेट में सब लोग पैसे दे रहे थे. उसमें अपनी ओर से बहुत सारे नोट रख देते हैं. इतना ही नहीं पैसों की प्लेट लेकर मार्केट में घूमते हैं और सबसे पैसे मांगते हैं. आखिर में सारे पैसे इस बच्ची को दे देते है. इसके बाद बच्ची को गोद में लेते हैं और उस बच्ची के पैर भी छूते हैं. वीडियो पर लिखा है 'बेटियों को बचाना है.' अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @satish_helpingcop नाम के पेज से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 16 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा यूजर्स वीडियो देखने के बाद इन लोगों की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "आज पहली बार किसी की वीडियो पर दिल से कमेंट करने का मन किया. सर आपको बहुत सारा प्यार, जय हिंद." दूसरे यूजर ने लिखा, "भगवान सबके दिलों में ऐसी ही इंसानियत दे."
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

