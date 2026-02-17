Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेमांस नहीं, प्रसाद खाता था ये मगरमच्छ! दुनिया का इकलौता ‘शाकाहारी’ क्रोकोडाइल, मंदिर का बना था रक्षक

मांस नहीं, प्रसाद खाता था ये मगरमच्छ! दुनिया का इकलौता ‘शाकाहारी’ क्रोकोडाइल, मंदिर का बना था रक्षक

केरल के कासरगोड स्थित अनंतपद्मनाभ स्वामी मंदिर में दशकों तक रहने वाला ‘बाबिया’ नाम का मगरमच्छ मांस नहीं, सिर्फ प्रसाद खाता था. श्रद्धालु उसे मंदिर का रक्षक मानते थे, और उसकी मौत के बाद भी रहस्य बरकरार है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 17, 2026, 06:44 PM IST
दुनिया में चमत्कारों और रहस्यों की कहानियां यूं तो बहुत हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, जिनका जवाब विज्ञान भी साफ-साफ नहीं दे पाता. ऐसा ही एक अनोखा चमत्कार केरल के कासरगोड जिले में स्थित श्री अनंतपद्मनाभ स्वामी मंदिर से जुड़ा है. यहां दशकों तक एक मगरमच्छ रहा, जो न तो मांस खाता था और न ही किसी इंसान को नुकसान पहुंचाता था. टीआईओ के रिपोर्ट के मुताबिक, इस मगरमच्छ का नाम ‘बाबिया’ था, इस मगरमच्छ को  लोग भगवान का रक्षक मानते थे. मंदिर के तालाब में रहने वाला यह मगरमच्छ केवल गुड़ और चावल का प्रसाद खाता था. टीआईओ के रिपोर्ट के मुताबिक, उसकी शांत प्रवृत्ति और रहस्यमयी जीवन ने उसे दुनिया का इकलौता ‘शाकाहारी’ मगरमच्छ बना दिया.

शाकाहारी मगरमच्छ बाबिया की अनोखी दिनचर्या

मगरमच्छों को आमतौर पर खतरनाक और मांसाहारी जीव माना जाता है, लेकिन बाबिया इस धारणा से बिल्कुल अलग था. टीआईओ के रिपोर्ट के मुताबिक, बाबिया दिन में दो बार मंदिर में चढ़ाया गया गुड़ और चावल का प्रसाद ही खाता था. हैरानी की बात यह थी कि तालाब में मौजूद मछलियों को उसने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया. वह बेहद शांत स्वभाव का था और किसी भी श्रद्धालु को डराने या नुकसान पहुंचाने का कोई मामला सामने नहीं आया. मंदिर परिसर में उसे हर जगह आने-जाने की पूरी आज़ादी थी. कभी वह तालाब में तैरता दिखता, तो कभी मंदिर की सीढ़ियों पर धूप सेंकता नजर आता था.

लोककथाएं और बाबिया से जुड़ा रहस्य

स्थानीय लोककथाओं के अनुसार, साल 1945 में एक ब्रिटिश सैनिक ने मंदिर के तालाब में मौजूद एक मगरमच्छ को गोली मार दी थी. इसके कुछ ही दिनों बाद बाबिया अचानक तालाब में दिखाई दिया. तभी से श्रद्धालुओं ने उसे दिव्य शक्ति का प्रतीक और मंदिर का संरक्षक मान लिया. टीआईओ के रिपोर्ट के मुताबिक, यह मान्यता भी है कि जब भी एक मगरमच्छ की मृत्यु होती है, तो कुछ समय बाद दूसरा मगरमच्छ अपने आप तालाब में प्रकट हो जाता है. यही कारण है कि बाबिया को केवल एक जानवर नहीं, बल्कि भगवान की इच्छा से आया रक्षक माना गया.

मौत के बाद भी कायम है आस्था

करीब 75 साल की उम्र में अक्टूबर 2022 में बाबिया का निधन हो गया. वह कुछ दिनों से अस्वस्थ था और मंगलुरु के पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क से आए पशु चिकित्सकों ने उसका इलाज किया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका. बाबिया का अंतिम संस्कार पूरे मंदिर रीति-रिवाजों के साथ किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोग और राजनेता भी शामिल हुए. उसका शव श्रद्धालुओं के अंतिम दर्शन के लिए मोबाइल फ्रीजर में रखा गया था. टीआईओ के रिपोर्ट के मुताबिक, एक साल बाद 2023 में तालाब में एक नया युवा मगरमच्छ दिखाई दिया, जिसे फिर से ‘बाबिया’ नाम दिया गया. यह रहस्य आज भी लोगों को हैरान करता है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी.

