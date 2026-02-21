दुनिया की सबसे कमजोर vs सबसे मजबूत करेंसी! 1 के बदले मिलते हैं 32 लाख

पैसों की दुनिया में हर देश की करेंसी की अपनी ताकत होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे कमजोर मुद्रा के बीच कितना बड़ा अंतर हो सकता है? आंकड़े जानकर आप सचमुच हैरान रह जाएंगे. जहां एक तरफ कुवैत की मुद्रा दुनिया में सबसे मजबूत मानी जाती है, वहीं दूसरी ओर ईरान की करेंसी सबसे कमजोर सूची में शामिल है. हालात ऐसे हैं कि एक मजबूत करेंसी के बदले लाखों कमजोर नोट मिल जाते हैं. आखिर ऐसा क्यों है और इसके पीछे कौन-से आर्थिक कारण काम करते हैं? आइए जानते हैं सरल भाषा में.

दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी

वैल्यू के हिसाब से कुवैती दीनार लगातार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बनी हुई है. इसकी मजबूती के पीछे कुवैत के विशाल तेल भंडार, मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार और स्थिर आर्थिक नीतियां बड़ी वजह मानी जाती हैं. मौजूदा समय में 1 कुवैती दीनार लगभग 292.79 भारतीय रुपये के बराबर है. अगर अमेरिकी डॉलर से तुलना करें तो 1 कुवैती दीनार करीब 3.26 डॉलर के बराबर बैठता है. यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कुवैत की मुद्रा बेहद मजबूत मानी जाती है और निवेशकों के बीच इसकी साख बनी रहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

ईरानी रियाल सबसे कमजोर मुद्रा क्यों?

दूसरी तरफ दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी के रूप में ईरानी रियाल का नाम सामने आता है. मौजूदा दर के अनुसार 1 भारतीय रुपया करीब 11,049 ईरानी रियाल के बराबर है, जबकि 1 अमेरिकी डॉलर लगभग 9.94 लाख रियाल के आसपास पहुंच चुका है. हाल के उतार-चढ़ाव में यह आंकड़ा 14.7 लाख रियाल प्रति डॉलर तक भी गया था. इतनी गिरावट बताती है कि ईरान की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव रहा है. कमजोर मुद्रा का असर आम लोगों की खरीद क्षमता और देश की आर्थिक स्थिरता पर भी साफ दिखाई देता है.

1 दीनार बनाम लाखों रियाल

अगर दोनों मुद्राओं की सीधी तुलना करें तो अंतर बेहद चौंकाने वाला है. मौजूदा रेट के आधार पर 1 कुवैती दीनार लगभग 32,36,246 ईरानी रियाल के बराबर है. यानी एक मजबूत मुद्रा के बदले लाखों कमजोर नोट मिलते हैं. यह अंतर केवल संख्या का खेल नहीं, बल्कि दोनों देशों की आर्थिक स्थिति, विदेशी निवेश, तेल आय और नीतिगत स्थिरता को भी दर्शाता है. यही कारण है कि वैश्विक करेंसी रैंकिंग में कुवैत ऊपर और ईरान नीचे दिखाई देता है.

ईरानी रियाल क्यों गिरता गया?

विशेषज्ञों के मुताबिक ईरानी रियाल की कमजोरी के पीछे कई बड़े कारण हैं. अमेरिका-ईरान न्यूक्लियर डील टूटने के बाद ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, जिससे विदेशी व्यापार और निवेश पर असर पड़ा. दिसंबर के बाद आए तेज उतार-चढ़ाव ने भी मुद्रा को कमजोर किया और तेहरान समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले. हालांकि कुछ समय स्थिरता रही, लेकिन मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव ने फिर दबाव बढ़ा दिया. यही वजह है कि आज ईरानी रियाल दुनिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में गिना जाता है.