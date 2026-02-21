Advertisement
trendingNow13117753
Hindi Newsजरा हटकेदुनिया की सबसे कमजोर vs सबसे मजबूत करेंसी! 1 के बदले मिलते हैं 32 लाख

दुनिया की सबसे कमजोर vs सबसे मजबूत करेंसी! 1 के बदले मिलते हैं 32 लाख

दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कुवैती दीनार है, जबकि ईरानी रियाल सबसे कमजोर मानी जाती है. दोनों के बीच अंतर बेहद बड़ा है 1 दीनार के बदले लाखों रियाल मिलते हैं. तेल संपदा, आर्थिक नीतियां और प्रतिबंध इस फर्क की बड़ी वजह हैं.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 21, 2026, 03:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनिया की सबसे कमजोर vs सबसे मजबूत करेंसी! 1 के बदले मिलते हैं 32 लाख

पैसों की दुनिया में हर देश की करेंसी की अपनी ताकत होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे कमजोर मुद्रा के बीच कितना बड़ा अंतर हो सकता है? आंकड़े जानकर आप सचमुच हैरान रह जाएंगे. जहां एक तरफ कुवैत की मुद्रा दुनिया में सबसे मजबूत मानी जाती है, वहीं दूसरी ओर ईरान की करेंसी सबसे कमजोर सूची में शामिल है. हालात ऐसे हैं कि एक मजबूत करेंसी के बदले लाखों कमजोर नोट मिल जाते हैं. आखिर ऐसा क्यों है और इसके पीछे कौन-से आर्थिक कारण काम करते हैं? आइए जानते हैं सरल भाषा में.

 दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी

वैल्यू के हिसाब से कुवैती दीनार लगातार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बनी हुई है. इसकी मजबूती के पीछे कुवैत के विशाल तेल भंडार, मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार और स्थिर आर्थिक नीतियां बड़ी वजह मानी जाती हैं. मौजूदा समय में 1 कुवैती दीनार लगभग 292.79 भारतीय रुपये के बराबर है. अगर अमेरिकी डॉलर से तुलना करें तो 1 कुवैती दीनार करीब 3.26 डॉलर के बराबर बैठता है. यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कुवैत की मुद्रा बेहद मजबूत मानी जाती है और निवेशकों के बीच इसकी साख बनी रहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

ईरानी रियाल सबसे कमजोर मुद्रा क्यों?

दूसरी तरफ दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी के रूप में ईरानी रियाल का नाम सामने आता है. मौजूदा दर के अनुसार 1 भारतीय रुपया करीब 11,049 ईरानी रियाल के बराबर है, जबकि 1 अमेरिकी डॉलर लगभग 9.94 लाख रियाल के आसपास पहुंच चुका है. हाल के उतार-चढ़ाव में यह आंकड़ा 14.7 लाख रियाल प्रति डॉलर तक भी गया था. इतनी गिरावट बताती है कि ईरान की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव रहा है. कमजोर मुद्रा का असर आम लोगों की खरीद क्षमता और देश की आर्थिक स्थिरता पर भी साफ दिखाई देता है.

 1 दीनार बनाम लाखों रियाल

अगर दोनों मुद्राओं की सीधी तुलना करें तो अंतर बेहद चौंकाने वाला है. मौजूदा रेट के आधार पर 1 कुवैती दीनार लगभग 32,36,246 ईरानी रियाल के बराबर है. यानी एक मजबूत मुद्रा के बदले लाखों कमजोर नोट मिलते हैं. यह अंतर केवल संख्या का खेल नहीं, बल्कि दोनों देशों की आर्थिक स्थिति, विदेशी निवेश, तेल आय और नीतिगत स्थिरता को भी दर्शाता है. यही कारण है कि वैश्विक करेंसी रैंकिंग में कुवैत ऊपर और ईरान नीचे दिखाई देता है.

ईरानी रियाल क्यों गिरता गया?

विशेषज्ञों के मुताबिक ईरानी रियाल की कमजोरी के पीछे कई बड़े कारण हैं. अमेरिका-ईरान न्यूक्लियर डील टूटने के बाद ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, जिससे विदेशी व्यापार और निवेश पर असर पड़ा. दिसंबर के बाद आए तेज उतार-चढ़ाव ने भी मुद्रा को कमजोर किया और तेहरान समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले. हालांकि कुछ समय स्थिरता रही, लेकिन मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव ने फिर दबाव बढ़ा दिया. यही वजह है कि आज ईरानी रियाल दुनिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में गिना जाता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

kuwaiti dinarIranian Rialstrongest currencyweakest currencyKWDIRRcurrency strengthCurrency ValueMiddle East currenciesEconomic Sanctions

Trending news

भारत-ब्राजील के बीच कई समझौतों पर लगी मुहर, Win-Win डील में क्या-क्या निकला?
India Brazil deal
भारत-ब्राजील के बीच कई समझौतों पर लगी मुहर, Win-Win डील में क्या-क्या निकला?
'PM मोदी, अमित शाह ही दिला सकते हैं इंसाफ...', रोहित पवार ने फिर जोड़े साजिश के तार
ajit pawar plane crash
'PM मोदी, अमित शाह ही दिला सकते हैं इंसाफ...', रोहित पवार ने फिर जोड़े साजिश के तार
राज्यसभा का रण: NDA बढ़त की ओर, कांग्रेस की सांसें अटकीं; किस के नाम सियासी बाजी?
Rajya Sabha elections
राज्यसभा का रण: NDA बढ़त की ओर, कांग्रेस की सांसें अटकीं; किस के नाम सियासी बाजी?
'सरेंडर किया है, फिर करेंगे...',भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस
Rahul Gandhi
'सरेंडर किया है, फिर करेंगे...',भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस
क्यों सुंदरबनी-बट्टल सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश करता है पाक? सेना का सर्च ऑपरेशन जारी
Pakistan
क्यों सुंदरबनी-बट्टल सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश करता है पाक? सेना का सर्च ऑपरेशन जारी
महाराष्ट्र: 7 में से मिलेगी 1 राज्यसभा सीट; शरद-उद्धव से टकराने के मूड में कांग्रेस
Maharashtra
महाराष्ट्र: 7 में से मिलेगी 1 राज्यसभा सीट; शरद-उद्धव से टकराने के मूड में कांग्रेस
ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध राष्ट्र हो सकते हैं तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं: अन्नू कपूर
Hindu Rashtra
ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध राष्ट्र हो सकते हैं तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं: अन्नू कपूर
जिस फॉर्मूले से BJP ने कई राज्यों में सरकार बनाई, उसी हथियार से कांग्रेस ने दी चोट
congress
जिस फॉर्मूले से BJP ने कई राज्यों में सरकार बनाई, उसी हथियार से कांग्रेस ने दी चोट
भारत में दान के मामले में एक से बढ़कर एक 'कर्ण', दे डाले साल भर में 54 हजार करोड़
How India Gives Report
भारत में दान के मामले में एक से बढ़कर एक 'कर्ण', दे डाले साल भर में 54 हजार करोड़
लाइन लगाकर BJP में शामिल होने वाले कांग्रेस नेता, शाह से मुलाकात के बाद बोरा का दावा
Assam elections
लाइन लगाकर BJP में शामिल होने वाले कांग्रेस नेता, शाह से मुलाकात के बाद बोरा का दावा