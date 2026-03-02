1914 जैसा दिख रहा 2026 का कैलेंडर! क्या दुनिया फिर बढ़ रही है महायुद्ध की ओर?

क्या आपने कभी सोचा है कि अलमारी में रखा आपका नया कैलेंडर आपको 112 साल पीछे ले जा सकता है? साल 2026 शुरू होते ही सोशल मीडिया पर एक ऐसी थ्योरी वायरल हो रही है, जिसने सबकी रातों की नींद उड़ा दी है. लोग कह रहे हैं कि 2026 का कैलेंडर बिल्कुल 1914 जैसा है वही तारीख, वही दिन और वही महीना... अब आप सोचेंगे कि इसमें डरने वाली क्या बात है? तो आपको याद दिला दें कि 1914 वही मनहूस साल था जब प्रथम विश्व युद्ध की चिंगारी भड़की थी और दुनिया शमशान बन गई थी. अब जब 2026 में वही तारीखें लौट आई हैं, तो इंटरनेट के 'जासूसों' ने एलान कर दिया है कि तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है.

1914 की याद क्यों दिला रहा 2026?

साल 1914 इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से दर्ज है. इसी साल जून में ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक की हत्या हुई और देखते ही देखते पूरी दुनिया युद्ध की आग में झुलस गई, जिसमें 2 करोड़ लोग मारे गए. आज 2026 में जब ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच तनाव चरम पर है, तो लोग इस कैलेंडर समानता को महज इत्तेफाक नहीं मान रहे. दुबई और अन्य क्षेत्रों में हालिया मिसाइल हमलों ने इस डर को और गहरा कर दिया है कि कहीं इतिहास खुद को दोहरा तो नहीं रहा.

गणित का संयोग या खगोलीय घटना?

वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का कहना है कि 2026 और 1914 के कैलेंडर का मिलना विशुद्ध रूप से गणितीय संयोग है. ग्रेगोरियन कैलेंडर के 400 साल के चक्र में दिन और तारीखें अक्सर दोहराई जाती हैं. चूंकि 1914 और 2026 दोनों ही 'नॉन-लीप ईयर' हैं और गुरुवार से शुरू होते हैं, इसलिए इनका पैटर्न मैच कर रहा है. जानकारों के मुताबिक, 1903, 1925 और 1931 का कैलेंडर भी ऐसा ही था, लेकिन चर्चा सिर्फ 1914 की हो रही है क्योंकि वह युद्ध का साल था.

वायरल हुआ डर खौफ

भले ही कैलेंडर एक संयोग हो, लेकिन आज की वैश्विक स्थितियां चिंताजनक जरूर हैं. रूस-यूक्रेन जंग, इजरायल-हमास संघर्ष और चीन-ताइवान के बीच बढ़ती तल्खी ने दुनिया को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट्स में अमेरिका और वेनेजुएला के तनाव को भी इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि युद्ध कैलेंडर की वजह से नहीं, बल्कि कूटनीतिक विफलताओं से होते हैं, फिर भी तारीखों का यह मेल लोगों को डराने के लिए काफी है.