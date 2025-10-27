Advertisement
Hindi Newsजरा हटके

क्या आप जानते हैं ठेकुआ को किन-किन नामों से जाना जाता है, इसका संस्कृत नाम सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे

Thekua Interesting Facts: छठ पूजा का प्रसाद ठेकुआ सिर्फ स्वाद ही नहीं, इतिहास से भी जुड़ा है. इसे अलग-अलग जगहों पर खजुरिया, टिकरी, ठेकरी जैसे नामों से जाना जाता है, जबकि इसका संस्कृत नाम ‘अपूप’ सुनकर लोग दंग रह जाते हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 27, 2025, 11:34 PM IST
Thekua Interesting Facts: बिहार के प्रसिद्ध पर्व छठ पूजा का महाप्रसाद ‘ठेकुआ’ हर किसी की पसंद में शामिल है. इस स्वादिष्ट पकवान की पहचान सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह अब देश-विदेश तक प्रसिद्ध हो चुका है. ठेकुआ का स्वाद जितना लाजवाब है, उतनी ही दिलचस्प है इसकी कहानी. सोशल मीडिया पर आजकल छठ पूजा के साथ-साथ ठेकुआ भी खूब ट्रेंड कर रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ठेकुआ के कई और नाम भी हैं? कुछ नाम तो आम हैं, लेकिन एक संस्कृत नाम ऐसा भी है, जिसे सुनकर हर कोई चौंक जाता है. आइए जानते हैं इस पारंपरिक व्यंजन के अनोखे नाम और इतिहास के बारे में.

ठेकुआ के अन्य नाम 

ठेकुआ को भारत के अलग-अलग इलाकों में कई नामों से पुकारा जाता है. जैसे खजूर या खजुरिया, जिसे कुछ लोग गुड़ और चीनी से बनाते हैं. वहीं, टिकरी और थोकनी नाम इसकी बनाने की विधि से जुड़े हैं, जहां आटे को सांचे में दबाकर आकार दिया जाता है. इसके अलावा खस्ता, ठेकरी, थोकवा, अगरौटा, खमोनी और खबौनी जैसे नाम भी प्रचलित हैं. कुछ पहाड़ी इलाकों में इसे रोटना कहा जाता है, जो शुभ अवसरों पर बनाया जाता है. इन सभी नामों की जड़ें क्षेत्रीय परंपराओं और बोलियों में गहराई से जुड़ी हैं.

संस्कृत नाम ‘अपूप’ और ठेकुआ का रिश्ता 

इतिहासकारों का मानना है कि ठेकुआ का प्राचीन रूप ‘अपूप’ था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है. यह नाम संस्कृत से आया है और लगभग 3700 साल पुराना माना जाता है. ‘अपूप’ और ठेकुआ दोनों ही गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बनाए जाते हैं. इन्हें गोल आकार देकर लकड़ी के सांचे से डिजाइन किया जाता है. यह परंपरा आज भी जीवित है और यही वजह है कि ठेकुआ न केवल स्वाद में अद्भुत है बल्कि इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है.

ठेकुआ को बनाते समय उस पर सुंदर आकृतियां उकेरी जाती हैं, जो गेहूं, गन्ना और मौसमी फलों जैसे लाल, केला और नारियल का प्रतीक हैं. यह नई फसल और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. आजकल स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बेक्ड ठेकुआ भी बाजार में उपलब्ध है, जिसे तलने की बजाय बेक किया जाता है. देसी घी में बने ठेकुए अब ई-कॉमर्स साइट्स पर भी बिकने लगे हैं. ‘ठेकुआ’ नाम की उत्पत्ति ‘ठोकना’ शब्द से हुई मानी जाती है, क्योंकि इसे आटे के गोले को सांचे पर ठोककर आकार दिया जाता है, यही इसकी असली पहचान है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Thekua Chhath Puja Prasad

