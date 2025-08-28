OMG! 88 रुपये का सोना, 0.27 रुपये में पेट्रोल... 1947 में चीजों की कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश, कहेंगे- वो ही था सस्ता जमाना

Then vs Now Prices India: सोना-चांदी, दूध-चीनी आदि को पहले काफी कम कीमत में खरीद सकते थे लेकिन आज के समय में इन चीजों के रेट काफी ज्यादा हैं. आइए 1947 और 2025 में कितना फर्क हुआ है? जान लेते हैं.
Then vs Now Prices India: एक समय था जब 1 रुपये भी काफी थे और आज के समय में 1 रुपये में तो ढंग की टॉफी भी न मिले. आम आदमी के लिए जिंदगी आम सी थी और गुजारे के लिए दिन-रात की मेहनत नहीं सुकून की एक रोटी के लिए थोड़ी कमाई ही काफी थी, लेकिन समय की गाड़ी का पहिया जैसे-जैसे आगे बढ़ता रहा, वैसे-वैसे गुजारे का सुकून भी छीनता रहा. रोटी, कपड़ा और मकान के लिए की जाने वाली कमाई कम पड़ने लगी. भविष्य की आर्थिक स्थिति की चिंता अब हर रात सताती है और कई घंटों की मेहनत के बाद आमदनी कम लगती है. क्या आप जानते हैं कि 1947 के दौरान भारत में रहना कितना किफायती था? आज की तुलना में एक 99 प्रतिशत तक महंगाई बढ़ चुकी है. आइए जानते हैं कि पेट्रोल, सोना, साइकिल जैसी चीजों के लिए कितने रुपये खर्च करने पड़ते थे?
पहले और अब की कीमतों में जमीन-आसमान का फर्क
बात करें आजादी के समय की तो गुजारे के लिए कम आमदनी में भी सुकून था. साल 2025 में सुविधाएं बढ़ी हैं और आमदनी से ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है जिससे गुजारा करना एक बड़े टास्क की तरह है. रोजमर्रा की चीजों की कीमत में पहले और अब के समय में काफी अंतर हो चुका है. जहां कुछ पैसा में पेट्रोल मिल जाता था अब हजारों लग जाते हैं. रोजमर्रा की खरीदारी ही आम लोगों के लिए भारी पड़ जाती है.
पेट्रोल की कीमत
एक टॉफी की कीमत से भी काफी कम रुपये में एक लीटर पेट्रोल मिला करता था. साल 1947 में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत सिर्फ 0.27 यानी सत्ताईस पैसा थी. अब के समय में सौ रुपये से कुछ रुपये कम में 1 लीटर पेट्रोल मिलता है. अगर घर में गाड़ी हो और आना-जाना हो तो पेट्रोल के खर्च से ही घर खर्च बिगड़ जाता है.
सोने की कीमत
आज के समय में सोना 1 लाख रुपये से ज्यादा की कीमत में प्रति 10 ग्राम मिलता है, लेकिन 1947 में प्रति 10 ग्राम सोने का रेट 88 रुपये हुआ करता था. सोने को अब आभूषण समझकर नहीं बल्कि निवेश समझकर लोग खरीदना पसंद करते हैं. सोना और चांदी दोनों ही बहुत महंगा हो चुका है.
दूध की कीमत
हैरान होंगे लेकिन सच है कि सिर्फ 12 पैसे में एक लीटर दूध को खरीदा जा सकता था लेकिन 1947 साल की तुलना में 2025 में महंगाई ज्यादा है. 1 लीटर दूध के लिए 64 रुपये के करीब पैसे खर्च करने पड़ते हैं. पहले ज्यादातर घरों में दूध खरीदा भी नहीं जाता था और घर में पाली गई गाय, भैंस या बकरी के दूध को लोग इस्तेमाल करते थे. हालांकि, अब दुकानों से खरीदने वालों की लंबी लाइन लगी रहती है.
चीनी और घी की कीमत
साल 1947 में चीनी को सिर्फ 40 पैसे में खरीद सकते थे लेकिन आज 40-45 रुपये किलो चीनी को खरीदा जा सकता है. वहीं, अगर घी की कीमत की बात करें तो 1947 में 1 किलो घी को केवल ढाई रुपये में खरीद सकते थे. अब घी की कीमत 500 रुपये से ज्यादा ही है वो भी 1 किलोग्राम पूरा नहीं मिल पाता है.
साइकिल की कीमत
पहले लोगों के लिए साइकिल को खरीदना जैसे घर में बाइक लेकर आ रहे हो. 1947 में 90-100 की कीमत में एक साइकिल खरीद सकते थे. आज के समय में साइकिल की कोई खास वैल्यू नहीं है लेकिन कीमत फिर भी ज्यादा है. 5 से 10 हजार के बीच मामूली सी साइकिल मिलती है.
