ये हैं दुनिया के सबसे ज्यादा जेबकतरों वाले देश, भारत के दो शहर शामिल; जानें कौन है टॉप पर

Top Most Pickpocket Country: कभी आपका जेबकतरों से सामना हुआ है? शहर हो या गांव, देश हो या विदेश, ऐसी कोई जगह नहीं है, जहां आपको जेबकतरे और ठगी करने वाले लोग नहीं मिलेंगे. खासकर अगर आप ट्रैवल करने के शौकीन है, तो आपको इन जेबकतरों से सतर्क रहने की खास जरूरत है. कई बार नई जगहों पर जाकर लोग ठगी या जेबकटी का शिकार हो जाते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के बारे में बताएंगे, जिसमें उन शहरों को जिक्र है, जहां यात्रियों को सबसे ज्यादा चोरी और धोखाधड़ी की घटनाएं झेलनी पड़ती हैं.

इंटरनेशनल रिपोर्ट की माने तो

हाल ही में आई 'Compare the Market' नाम के एक संस्था की रिपोर्ट में माने तो, इस लिस्ट में दुनिया के 50 फेमस टूरिस्ट सिटीज का जिक्र है. इस रिपोर्ट को यात्रियों द्वारा ऑनलाइन रिव्यू और कम्प्लेन के आधार पर तैयार की गई है. इसमें यह पता चलता है कि कुछ शहरों में यात्रियों के साथ जेबकटी, चोरी और ठगी के मामले बहुत ज्यादा कॉमन हैं. इस लिस्ट में सबसे पहला नाम थाईलैंड के बैंकॉक का हैं. इसके अलावा पेरिस, प्राग, शंघाई, रोम, और भारत के आगरा और मुंबई शामिल है.

एशिया का शहर

थाईलैंड का हाल

इस रिपोर्ट में थाईलैंड का बैंकॉक शहर सबसे पहले नंबर पर है. आपको बता दें, यहां के ग्रैंड पैलेस, वाट फो मंदिर और चातुचक मार्केट जैसे भीड़भाड़ वाले टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जेबकतरों की संख्या काफी ज्यादा है. वहीं थाईलैड के पटाया और फुकेत में भी टूरिस्ट के साथ ऐसे धोखे के मामले काफी हुए हैं.

चीन के शंघाई

चीन के शंघाई और शेनझेन जैसे बड़े शहरों में भी टूरिस्ट ऐसे स्कैम में फंस जाते हैं, खासकर बाजारों में ऐसी शिकायत ज्यादा देखने को मिलती हैं. आपको बता दें, भारत के दो बड़े दो शहरों जैसे आगरा और मुंबई भी इस लिस्ट में शामिल हैं. आगरा में नकली टिकट और महंगे दाम वसूलने की शिकायत काफी आम हैं, वहीं मुंबई में टैक्सी किराए और सड़क पर चोटी जैसी घटनाएं सामने आती हैं.

यूरोप में चोरी और ठगी

यूरोप में भी ऐसी ठगी के मामले काफी आम है. पेरिस और रोम जैसे शहर सबसे ज्यादा जेबकतरी के लिए जाने जाते हैं. पेरिस में मेट्रो ट्रेनें, एफिल टॉवर और दूसरे फेमस जगहें जेबरतरों के निशाने पर रहती हैं. इटली की राजधानी रोम में कोलोसियम, ट्रेवी फाउंटेन और पैंथियॉन आसपास सबसे ज्यादा ठगी और चोरी की घटनाएं दर्ज हुई हैं.

यात्रियों को सतर्क रहने की जरूरत

इस रिपोर्ट से पता चलता है कि घूमना जितना रोमांच भरा होता है, उतना ही जोखिम भरा भी हो सकता है. ऐसे में किसी नए देश या शहर में घूमते समय अपने पैसे, पासपोर्ट और कीमती चीजों को सुरक्षित रखें. अनजान लोगों पर भरोसा करने से पहले सतर्क रहें.

