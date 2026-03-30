Advertisement
trendingNow13159329
Hindi Newsजरा हटकेबाहरियों को देखते ही मार देते हैं ये लोग! दुनिया की 4 सबसे खतरनाक जनजातियां, जहां जाना मतलब मौत को बुलाना!

बाहरियों को देखते ही मार देते हैं ये लोग! दुनिया की 4 सबसे खतरनाक जनजातियां, जहां जाना मतलब मौत को बुलाना!

World Most Dangerous Isolated Tribes: दुनिया में कुछ जनजातियां आधुनिक समाज से पूरी तरह अलग-थलग हैं. कोरूबो, मास्चो-पिरो, मुर्सी और सेंटिनल जनजातियां हिंसक और खतरनाक हैं. ये बाहरी लोगों से संपर्क नहीं चाहतीं, शिकार करती हैं, परंपराएं अलग हैं और सुरक्षा के कारण बाहरी दुनिया से कटाव बनाए रखती हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 30, 2026, 07:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बाहरियों को देखते ही मार देते हैं ये लोग! दुनिया की 4 सबसे खतरनाक जनजातियां, जहां जाना मतलब मौत को बुलाना!

तकनीक और इंटरनेट ने दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है. हम हर समय किसी न किसी से जुड़े रहते हैं. लेकिन कुछ जनजातियां आज भी आधुनिक दुनिया से पूरी तरह अलग-थलग हैं. ये लोग आदिमानवों की तरह जीवन जीते हैं और बाहरी दुनिया को अपनी जमीन पर आने से रोकते हैं. उनकी जीवनशैली इतनी अलग है कि इनसे मिलने की कोशिश करना खतरनाक साबित हो सकता है. ये जनजातियां सिर्फ़ अलग नहीं हैं, बल्कि हिंसक भी मानी जाती हैं. आइए जानते हैं दुनिया की 4 सबसे खतरनाक जनजातियों के बारे में.

कोरूबो जनजाति

कोरूबो जनजाति ब्राज़ील के पश्चिमी अमेज़ॉन बेसिन में रहती है. ये पृथ्वी पर रहने वाली कोरुगो ट्राइब्स की आख़िरी पीढ़ियों में से हैं. पुराने समय में ये आस-पास के समुदायों से हिंसक झड़प करते थे और धारदार हथियार रखते थे. ये लोग कभी-कभी शिशु-हत्या भी करते हैं. उनकी डाइट में मछली, मकड़ी, जंगली सूअर, बंदर और पक्षी शामिल हैं. थोड़ी बहुत कृषि का ज्ञान भी उनके पास है. बाहरी लोगों के लिए इनकी हिंसक प्रवृत्ति और अलग जीवनशैली इस जनजाति को बेहद खतरनाक बनाती है.

मास्चो-पिरो

मास्चो-पिरो जनजाति पेरू के अमेज़ॉन जंगलों में रहती है. ये शिकारी आदिवासी हैं और पत्तों से बने घरों में रहते हैं. उनकी पूरी जिंदगी शिकार और जंगल पर निर्भर है. बाहरी दुनिया से कोई संपर्क ये बिलकुल नहीं चाहते. पेरू सरकार ने भी इनसे संपर्क पर रोक लगा रखी है ताकि बाहरी बीमारियां और वायरस इन्हें प्रभावित न करें. इनके शरीर की इम्यूनिटी आधुनिक बीमारियों के लिए तैयार नहीं है. जो कोई इनके क्षेत्र में घुसने की कोशिश करता है, उसे गंभीर खतरे का सामना करना पड़ सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

मुर्सी जनजाति

मुर्सी जनजाति उत्तरी इथोपिया और सूडान के बॉर्डर पर रहती है. ये बाहरी लोगों के लिए बेहद खतरनाक मानी जाती है. ये आधुनिक हथियार सूडान और सोमालिया से गायों के बदले खरीदते हैं. लड़ाई में जाने से पहले ये गाय का खून पीते हैं, जिससे उन्हें ताकत मिलती है और कबीले में सम्मान बढ़ता है. महिलाएं अपने निचले होठ में लकड़ी या मिट्टी का चक्र लगाती हैं, जो बेहद डरावना लगता है. उनकी जीवनशैली, परंपराएं और बाहरी दुनिया से कटाव इन्हें और भी खतरनाक बनाते हैं.

सेंटिनल जनजाति

सेंटिनल जनजाति अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की सबसे अनोखी और खतरनाक जनजाति मानी जाती है. ये लोग किसी भी बाहरी से संपर्क नहीं चाहते. 2006 में इन्होने दो मछुआरों की हत्या की थी, वहीं 2018 में अमेरिकी पर्यटक जॉन एलेन चाऊ को मार दिया. भारत सरकार ने 1956 में इस द्वीप को ट्राइबल रिज़र्व घोषित किया और 3 माइल के दायरे में प्रवेश निषिद्ध कर दिया. 60,000 साल पहले अफ्रीका से आए ये लोग अब पूरी तरह एकांतप्रिय हैं. इनसे मिलना लगभग असंभव और बेहद जोखिम भरा है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

World Most Dangerous Isolated TribesDangerous Tribes

Trending news

'पीएम मोदी ही रुकवा सकते हैं ईरान युद्ध...', कश्मीर के सीएम ने क्यों कहा ऐसा?
Omar Abdullah
'पीएम मोदी ही रुकवा सकते हैं ईरान युद्ध...', कश्मीर के सीएम ने क्यों कहा ऐसा?
मुझे उकसाओ मत, आज मैं तय करके आया हूं... संसद में शाह की इस बात पर क्यों लगे ठहाके
amit shah
मुझे उकसाओ मत, आज मैं तय करके आया हूं... संसद में शाह की इस बात पर क्यों लगे ठहाके
जो हथियार उठाएगा, मारा जाएगा... नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान कर संसद में गरजे अमित शाह
amit shah
जो हथियार उठाएगा, मारा जाएगा... नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान कर संसद में गरजे अमित शाह
'लूटे हुए पैसों से लोगों को बांट रहे उपहार', विजय का स्टालिन सरकार पर बड़ा हमला
Assembly Election 2026
'लूटे हुए पैसों से लोगों को बांट रहे उपहार', विजय का स्टालिन सरकार पर बड़ा हमला
24 घंटे में बदलेगा मौसम, उत्तर भारत में आंधी के साथ बारिश की चेतावनी; IMD का अलर्ट
weather update
24 घंटे में बदलेगा मौसम, उत्तर भारत में आंधी के साथ बारिश की चेतावनी; IMD का अलर्ट
गल्फ में फंसे हैं 18 जहाज, 5 Kg सिलेंडर पर दूर हो गई कन्फ्यूजन; क्या बोली मोदी सरकार
LPG
गल्फ में फंसे हैं 18 जहाज, 5 Kg सिलेंडर पर दूर हो गई कन्फ्यूजन; क्या बोली मोदी सरकार
Digital Census: जनगणना में खुद भर सकेंगे अपनी जानकारी, 2 मिनट में समझिए पूरा प्रॉसेस
census 2026
Digital Census: जनगणना में खुद भर सकेंगे अपनी जानकारी, 2 मिनट में समझिए पूरा प्रॉसेस
मार्च में लौट आई ठंड! कैसा खेल खेल रहा मौसम? कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर
Jammu and Kashmir weather update
मार्च में लौट आई ठंड! कैसा खेल खेल रहा मौसम? कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर
कश्मीर में फिर बिगड़ा मौसम, उरी में भूस्खलन से ट्रैफिक जाम; IMD ने जारी किया अलर्ट
kashmir weather update
कश्मीर में फिर बिगड़ा मौसम, उरी में भूस्खलन से ट्रैफिक जाम; IMD ने जारी किया अलर्ट
कौन है श्रीनिवास लुईस? जिसने 1000+ फर्जी बम धमकियों से मचाई दहशत, अब चढ़ा हत्थे
Srinivas Louis Arrest
कौन है श्रीनिवास लुईस? जिसने 1000+ फर्जी बम धमकियों से मचाई दहशत, अब चढ़ा हत्थे