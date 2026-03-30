बाहरियों को देखते ही मार देते हैं ये लोग! दुनिया की 4 सबसे खतरनाक जनजातियां, जहां जाना मतलब मौत को बुलाना!

तकनीक और इंटरनेट ने दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है. हम हर समय किसी न किसी से जुड़े रहते हैं. लेकिन कुछ जनजातियां आज भी आधुनिक दुनिया से पूरी तरह अलग-थलग हैं. ये लोग आदिमानवों की तरह जीवन जीते हैं और बाहरी दुनिया को अपनी जमीन पर आने से रोकते हैं. उनकी जीवनशैली इतनी अलग है कि इनसे मिलने की कोशिश करना खतरनाक साबित हो सकता है. ये जनजातियां सिर्फ़ अलग नहीं हैं, बल्कि हिंसक भी मानी जाती हैं. आइए जानते हैं दुनिया की 4 सबसे खतरनाक जनजातियों के बारे में.

कोरूबो जनजाति

कोरूबो जनजाति ब्राज़ील के पश्चिमी अमेज़ॉन बेसिन में रहती है. ये पृथ्वी पर रहने वाली कोरुगो ट्राइब्स की आख़िरी पीढ़ियों में से हैं. पुराने समय में ये आस-पास के समुदायों से हिंसक झड़प करते थे और धारदार हथियार रखते थे. ये लोग कभी-कभी शिशु-हत्या भी करते हैं. उनकी डाइट में मछली, मकड़ी, जंगली सूअर, बंदर और पक्षी शामिल हैं. थोड़ी बहुत कृषि का ज्ञान भी उनके पास है. बाहरी लोगों के लिए इनकी हिंसक प्रवृत्ति और अलग जीवनशैली इस जनजाति को बेहद खतरनाक बनाती है.

मास्चो-पिरो

मास्चो-पिरो जनजाति पेरू के अमेज़ॉन जंगलों में रहती है. ये शिकारी आदिवासी हैं और पत्तों से बने घरों में रहते हैं. उनकी पूरी जिंदगी शिकार और जंगल पर निर्भर है. बाहरी दुनिया से कोई संपर्क ये बिलकुल नहीं चाहते. पेरू सरकार ने भी इनसे संपर्क पर रोक लगा रखी है ताकि बाहरी बीमारियां और वायरस इन्हें प्रभावित न करें. इनके शरीर की इम्यूनिटी आधुनिक बीमारियों के लिए तैयार नहीं है. जो कोई इनके क्षेत्र में घुसने की कोशिश करता है, उसे गंभीर खतरे का सामना करना पड़ सकता है.

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मुर्सी जनजाति

मुर्सी जनजाति उत्तरी इथोपिया और सूडान के बॉर्डर पर रहती है. ये बाहरी लोगों के लिए बेहद खतरनाक मानी जाती है. ये आधुनिक हथियार सूडान और सोमालिया से गायों के बदले खरीदते हैं. लड़ाई में जाने से पहले ये गाय का खून पीते हैं, जिससे उन्हें ताकत मिलती है और कबीले में सम्मान बढ़ता है. महिलाएं अपने निचले होठ में लकड़ी या मिट्टी का चक्र लगाती हैं, जो बेहद डरावना लगता है. उनकी जीवनशैली, परंपराएं और बाहरी दुनिया से कटाव इन्हें और भी खतरनाक बनाते हैं.

सेंटिनल जनजाति

सेंटिनल जनजाति अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की सबसे अनोखी और खतरनाक जनजाति मानी जाती है. ये लोग किसी भी बाहरी से संपर्क नहीं चाहते. 2006 में इन्होने दो मछुआरों की हत्या की थी, वहीं 2018 में अमेरिकी पर्यटक जॉन एलेन चाऊ को मार दिया. भारत सरकार ने 1956 में इस द्वीप को ट्राइबल रिज़र्व घोषित किया और 3 माइल के दायरे में प्रवेश निषिद्ध कर दिया. 60,000 साल पहले अफ्रीका से आए ये लोग अब पूरी तरह एकांतप्रिय हैं. इनसे मिलना लगभग असंभव और बेहद जोखिम भरा है.