Advertisement
trendingNow13063742
Hindi Newsजरा हटकेपाकिस्तान के इस बाजार में होती थीं हिन्दुओं की दुकानें, आज भी मौजूद हैं उनके निशां

पाकिस्तान के इस बाजार में होती थीं हिन्दुओं की दुकानें, आज भी मौजूद हैं उनके निशां

Viral Video: भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय लाखों हिंदू और सिख अपनी जान बचाने के लिए मकान और दुकान सब कुछ छोड़कर भारत आ गए थे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज उनकी घर और दुकानों की क्या कंडीशन है. वीडियो में देखें वो मार्केट जहां आज भी दीवारों पर 'ओम' लिखा है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 04, 2026, 07:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान के इस बाजार में होती थीं हिन्दुओं की दुकानें, आज भी मौजूद हैं उनके निशां

Viral Video: सन् 1947 में आजादी के साथ ही भारत दो हिस्सों में बंट गया था. धर्म के नाम पर दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नाम के देश का उदय हुआ. बंटवारे के दौरान धार्मिक हिंसा अपने चरम पर थी. भारत का वो हिस्सा जहां सबसे ज्यादा सिख समुदाय के लोग रहते थे उस पंजाब का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया. इसके बाद पाकिस्तान में हिन्दू और सिखों की हत्या की जाने लगी. अपनी जान बचाने के लिए हिंदू और सिख परिवार पाकिस्तान में अपनी दुकान-मकान सब छोड़कर भारत आने लगे. लोगों ने अपनी जान और पहचान बचाने के लिए मेहनत की कमाई और रोजी रोटी पर भी ताला लगाना पड़ा. 

कहां पर है ये बाजार?
दरअसल, पाकिस्तान के सियालकोट जिले में एक पसरूर तहसील है जिसमें एक कलास वाला कस्बा है. बंटवारे से पहले ये यहां कभी हिंदुओं की दुकानें हुआ करती थीं. अब यहां दुकानें तो हैं पर उनके असली मालिक नहीं हैं. कलास वाला कस्बा के इस बाजार में आज भी हिंदुओं की कुछ दुकानों पर ताले लगे हैं जिनके भीतर बंटवारे की चीखें कैद हैं. जंग लगी चौखटें 77 साल पहले की दर्दनाक दास्तां को बयां कर रही हैं. आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक हम उस दौर की बात क्यों कर रहे हैं. दरअसल, पाकिस्तान के इसी कस्बे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हो रहा है. जिसमें दिखाया गया है वहां आज भी हिंदुओं की दुकानें हैं और वहां अब मुस्लिम समुदाय के लोग काम कर रहे हैं. चलिए जानते हैं ये दुकानें उन्हें कैसे दी गई और उन पुरानी दुकानों में बंटवारे की कौन-सी निशानियां आज भी मौजूद हैं.

य​ह भी पढ़ें: पाकिस्तान के होटल में किसने लगाए 'जय श्रीराम' के नारे? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में दिखते हैं सबूत?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखाया जाता है कि कलास वाला कस्बे में आज भी हिंदुओं की दुकानें हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि पुराने जमाने की दुकानें हैं जिनके बड़े बड़े दरवाजे और चेन वाली कुंडी लगी हैं. इसी के साथ कई दुकानें खुली हैं तो कई दुकानों की चौखट पर आज भी 'ओम' लिखा हुआ है. बाजार की वीडियो बना रहा शख्स बताता है कि यहां मिठाइयां, परचून और कपड़ों की दुकानें  हुआ करती थी. इसके बाद वो कहता है कि दुकानें तो यहां मौजूद हैं पर वो हिन्दू नहीं हैं. इसके बाद वो कहता है कि आप दुकानें और घर देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना अमीर कस्बा होगा. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aurangzeb Baig (@zeb_baig)

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @zeb_baig नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 77 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

before partitionHindu BazaarSialkot

Trending news

तिरुपति के मंदिर में शराब पीकर शिखर पर चढ़ा शख्स घंटों बाद उतरा, कितना नुकसान कर गया
Tirupati
तिरुपति के मंदिर में शराब पीकर शिखर पर चढ़ा शख्स घंटों बाद उतरा, कितना नुकसान कर गया
'हिंदू-मुस्लिम नैरेटिव ज्यादा दिन नहीं चलेगा', सीएम फडणवीस को नवाब मलिक का जवाब
BMC Election 2026
'हिंदू-मुस्लिम नैरेटिव ज्यादा दिन नहीं चलेगा', सीएम फडणवीस को नवाब मलिक का जवाब
वेनेजुएला संकट पर भारत ने जताई गहरी चिंता, दोनों देशों को दी बड़ी सलाह
US Venezuela Conflict Live Updates
वेनेजुएला संकट पर भारत ने जताई गहरी चिंता, दोनों देशों को दी बड़ी सलाह
BMC चुनाव: 100 यूनिट बिजली, फ्री बस राइड और... उद्धव-राज ठाकरे के घोषणापत्र में वादा
BMC elections
BMC चुनाव: 100 यूनिट बिजली, फ्री बस राइड और... उद्धव-राज ठाकरे के घोषणापत्र में वादा
जम्मू में भी जहर बनता नल का पानी! गंदा जल पीने के मजबूर हैं लोग; इंदौर जैसी आशंका!
jammu kashmir news
जम्मू में भी जहर बनता नल का पानी! गंदा जल पीने के मजबूर हैं लोग; इंदौर जैसी आशंका!
क्या कांग्रेस में हुई बगावत? प्रियंका को प्रमुख बनाएं जाने पर BJP ने विपक्ष को घेरा
priyanka gandhi
क्या कांग्रेस में हुई बगावत? प्रियंका को प्रमुख बनाएं जाने पर BJP ने विपक्ष को घेरा
'जिसके पास ताकत है वही सही है...', मादुरो पर US एक्शन के बाद भड़के शशि थरूर
Shashi Tharoor
'जिसके पास ताकत है वही सही है...', मादुरो पर US एक्शन के बाद भड़के शशि थरूर
'परिवार से होनी चाहिए लव जिहाद को रोकने की शुरुआत...' मोहन भागवत ने बताया फॉर्मूला
Love Jihad
'परिवार से होनी चाहिए लव जिहाद को रोकने की शुरुआत...' मोहन भागवत ने बताया फॉर्मूला
सिर्फ महायुति के उम्मीदवार ही क्यों? विपक्ष ने धांधली का लगाया आरोप
Maharashtra Municipal Corporation Elections
सिर्फ महायुति के उम्मीदवार ही क्यों? विपक्ष ने धांधली का लगाया आरोप
'देखते रहे लोग और राख हो गई गाड़ियां..', त्रिशूर रेलवे स्‍टेशन आग ने मचाया तांडव
Tamil Nadu news
'देखते रहे लोग और राख हो गई गाड़ियां..', त्रिशूर रेलवे स्‍टेशन आग ने मचाया तांडव