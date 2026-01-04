पाकिस्तान के इस बाजार में होती थीं हिन्दुओं की दुकानें, आज भी मौजूद हैं उनके निशां

Viral Video: सन् 1947 में आजादी के साथ ही भारत दो हिस्सों में बंट गया था. धर्म के नाम पर दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नाम के देश का उदय हुआ. बंटवारे के दौरान धार्मिक हिंसा अपने चरम पर थी. भारत का वो हिस्सा जहां सबसे ज्यादा सिख समुदाय के लोग रहते थे उस पंजाब का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया. इसके बाद पाकिस्तान में हिन्दू और सिखों की हत्या की जाने लगी. अपनी जान बचाने के लिए हिंदू और सिख परिवार पाकिस्तान में अपनी दुकान-मकान सब छोड़कर भारत आने लगे. लोगों ने अपनी जान और पहचान बचाने के लिए मेहनत की कमाई और रोजी रोटी पर भी ताला लगाना पड़ा.

कहां पर है ये बाजार?

दरअसल, पाकिस्तान के सियालकोट जिले में एक पसरूर तहसील है जिसमें एक कलास वाला कस्बा है. बंटवारे से पहले ये यहां कभी हिंदुओं की दुकानें हुआ करती थीं. अब यहां दुकानें तो हैं पर उनके असली मालिक नहीं हैं. कलास वाला कस्बा के इस बाजार में आज भी हिंदुओं की कुछ दुकानों पर ताले लगे हैं जिनके भीतर बंटवारे की चीखें कैद हैं. जंग लगी चौखटें 77 साल पहले की दर्दनाक दास्तां को बयां कर रही हैं. आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक हम उस दौर की बात क्यों कर रहे हैं. दरअसल, पाकिस्तान के इसी कस्बे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हो रहा है. जिसमें दिखाया गया है वहां आज भी हिंदुओं की दुकानें हैं और वहां अब मुस्लिम समुदाय के लोग काम कर रहे हैं. चलिए जानते हैं ये दुकानें उन्हें कैसे दी गई और उन पुरानी दुकानों में बंटवारे की कौन-सी निशानियां आज भी मौजूद हैं.

वीडियो में दिखते हैं सबूत?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखाया जाता है कि कलास वाला कस्बे में आज भी हिंदुओं की दुकानें हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि पुराने जमाने की दुकानें हैं जिनके बड़े बड़े दरवाजे और चेन वाली कुंडी लगी हैं. इसी के साथ कई दुकानें खुली हैं तो कई दुकानों की चौखट पर आज भी 'ओम' लिखा हुआ है. बाजार की वीडियो बना रहा शख्स बताता है कि यहां मिठाइयां, परचून और कपड़ों की दुकानें हुआ करती थी. इसके बाद वो कहता है कि दुकानें तो यहां मौजूद हैं पर वो हिन्दू नहीं हैं. इसके बाद वो कहता है कि आप दुकानें और घर देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना अमीर कस्बा होगा.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @zeb_baig नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 77 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.