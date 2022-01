चोरी करते वक्त चोर को लगी जोर की भूख, फिर वहीं बनाने लगा खिचड़ी; तभी पुलिस आई और फिर

एक अजीबोगरीब लेकिन मजेदार घटना में सामने आई है. एक चोर कीमती सामान चोरी करने के लिए एक घर में घुस गया, लेकिन चोरी के बीच उसे जमकर भूख लग गई और वह खिचड़ी पकाने के लिए रुक गया. हैरान कर देने वाली घटना बीते सोमवार रात असम के गुवाहाटी से सामने आई. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चोर गुवाहाटी के हेंगराबाड़ी इलाके में एक घर में घुस गया, जबकि घर के मालिक बाहर थे. हालांकि, कुछ मिनट बाद ही किचन से आवाजें आने लगीं जिससे पड़ोसियों को भनक लग गई. यह जानते हुए कि मालिक घर पर नहीं हैं, उन्होंने चोर को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया.

असम पुलिस ने मंगलवार को इस घटना की डिटेल्स शेयर करने के लिए ट्विटर पर खुलासा किया कि चोर को गुवाहाटी में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. असम पुलिस ने एक ट्वीट में लिखा, 'अनाज चोरी का चौंकाने वाला मामला! कई स्वास्थ्य लाभ के बावजूद, चोरी की कोशिश के दौरान खिचड़ी पकाना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है. चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है और गुवाहाटी पुलिस (@GuwahatiPol) उसे कुछ गर्म खाना परोस रही है.'

देखें मजेदार ट्वीट-

The curious case of a cereal burglar!

Despite its many health benefits, turns out, cooking Khichdi during a burglary attempt can be injurious to your well being.

The burglar has been arrested and @GuwahatiPol is serving him some hot meals. pic.twitter.com/ehLKIgqcZr

— Assam Police (@assampolice) January 11, 2022