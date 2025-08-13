इस चोर ने दिखा दिया ऐसा तरीका कि पुलिस भी रह गई हैरान! सिरिंज और पेट्रोल से चुटकियों में खुल गया ताला
इस चोर ने दिखा दिया ऐसा तरीका कि पुलिस भी रह गई हैरान! सिरिंज और पेट्रोल से चुटकियों में खुल गया ताला

Lock Opening Trick Video: सोशल मीडिया पर आए दिन अजीबो-गरीब वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो सामने आया है उसने सबको हैरान कर दिया. इसमें एक भारतीय चोर पुलिस के सामने ही चोरी का ऐसा ‘लाइव डेमो’ देता है कि इंस्पेक्टर साहब भी हैरान रह जाते हैं.

 

Aug 13, 2025
इस चोर ने दिखा दिया ऐसा तरीका कि पुलिस भी रह गई हैरान! सिरिंज और पेट्रोल से चुटकियों में खुल गया ताला

Indian Thief Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन अजीबो-गरीब वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो सामने आया है उसने सबको हैरान कर दिया. इसमें एक भारतीय चोर पुलिस के सामने ही चोरी का ऐसा ‘लाइव डेमो’ देता है कि इंस्पेक्टर साहब भी हैरान रह जाते हैं. इस वीडियो को देखकर लोग कह रहे हैं – “इंडियन चोर की सोच और स्किल्स का कोई मुकाबला नहीं.”

वीडियो में चोर ने क्या किया?

वीडियो में दिखता है कि पुलिस ने एक चोर को पकड़ रखा है और उसके हाथों में हथकड़ी लगी है. इसके बावजूद वह बड़ी बेफिक्री से ताले खोलने का तरीका दिखाने लगता है. वह अपने पास मौजूद सिरिंज में पेट्रोल भरकर ताले के अंदर डालता है. कुछ सेकंड बाद ताले का मैकेनिज्म पिघल जाता है और वह अपने आप खुल जाता है. चोर कहता है कि पेट्रोल ताले के अंदर मौजूद मैकेनिज्म को कमजोर कर देता है. इसके बाद ताले की पिन या लॉकिंग सिस्टम आसानी से टूट जाता है और ताला खुल जाता है. इस ट्रिक को देखकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही?

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कमेंट आने लगे. एक यूजर ने लिखा, “ये ट्रिक इंडिया से बाहर नहीं जानी चाहिए.” दूसरे ने मजाक में कहा, “अब तो ताला खरीदने से पहले देखना पड़ेगा कि पेट्रोल-प्रूफ है या नहीं.” कुछ लोगों ने वीडियो को स्क्रिप्टेड भी बताया और कहा कि शायद यह सिर्फ डेमो के लिए बनाया गया हो. हालांकि वीडियो देखने में दिलचस्प लगता है, लेकिन इस तरह ताला खोलना गैरकानूनी और खतरनाक है. पेट्रोल ज्वलनशील होता है और इसके इस्तेमाल से आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है. पुलिस का मानना है कि ऐसी ट्रिक को पब्लिक में फैलाना गलत है, क्योंकि इससे अपराध बढ़ सकते हैं.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

