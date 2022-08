Trending Video: नहीं देखा होगा ऐसा शातिर चोर, वायरल वीडियो देख लोग खुजलाते रह गए सिर!

Mobile Phone Thief: चोरों के हौंसले आजकल कितना ज्यादा बढ़ गए हैं, ये बात आपको इस वीडियो को देखकर समझ आ जाएगी. वीडियो में दिख रहे चोर ने दिनदहाड़े चोरी को अंजाम दिया. लेकिन जिस स्टाइल (Style) में इसने चोरी को अंजाम दिया वो वाकई में देखने वाला है. आपने बहुत बार ऐसे वीडियोज देखे होंगे जिनमें मोबाइल (Mobile) चोरी होते देखा जाता है. लेकिन ये वीडियो जरा लीग से हटकर है.

दौड़ाए दिमाग के घोड़े

इस वीडियो में आप रेलवे फाटक (Railway Crossing) पर ढेर सारे लोगों को खड़े हुए देख सकते हैं. ये सभी ट्रेन के गुजरने के बाद फाटक के खुलने का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इनके बीच में एक चोर छुपा हुआ है. पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

The brainiest people in India are Rocket Scientists & these guys: pic.twitter.com/XzGLMEU4Xl

— Gabbbar (@GabbbarSingh) August 17, 2022