चोर ने दिखाया कि कैसे चोरी करने के लिए अंदर घुसा, पुलिस को नहीं हुआ भरोसा तो किया कुछ ऐसा

कभी ऐसा नहीं होता कि चोरों द्वारा एक घर में सेंध लगाने के प्रयासों को लाइव देखा जा सके. ऐसा सिर्फ हम फिल्मों में ही देख सकते हैं, लेकिन एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक चोर ने घर में घुसने के लिए अपनी ट्रिक पुलिस को दिखलायी. इंटरनेट पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक चोर खिड़की से घर में घुसने का नया तरीका दिखाया. वीडियो को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी रूपिन शर्मा ने ट्विटर पर पोस्ट किया. एक मिनट और चार सेकेंड की इस क्लिप की शुरुआत में पुलिस वाले ने चोर को हथकड़ी से आजाद किया और उसे घर के अंदर घुसने का ट्रिक दिखलाने को कहा.

पुलिस को चोर की बात पर भरोसा नहीं हुआ होगा कि घर की खिड़की से कैसे कोई सेंध लगा सकता है, जिसकी वजह से वह देखने के लिए चोर को घटनास्थल पर ले गया और देखा कि आखिर वह चोर कैसे खिड़की के जरिए अंदर घुसा. चोर खिड़की के ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देता है और अपने एक पैर को खिड़की के बीच से अंदर की ओर डालता है. वह खिड़की से अपने शरीर को तिरछा करके फिट करने की कोशिश करता है और एक मिनट के अंदर ही घर में आसानी से घुस जाता है. इस वीडियो को शेयर करते हुए अधिकारी रूपिन शर्मा ने कैप्शन में लिखा, 'यह चोर खिड़की से घुसा. फिर से डेमो दिखलाया, #Power_of_diagonal!'

देखें वीडियो-

This thief entered through the window. #Demo again..#Power_of_diagonal ! pic.twitter.com/qQO506fP2i

— Rupin Sharma (@rupin1992) January 17, 2022