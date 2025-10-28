CCTV से भी तेज है ये तोता! चोर को देखते ही काट दिया गदर, Video देखें

Viral Video: ज्यादातर लोग घर की सुरक्षा के लिए कुत्ता पालते हैं. कहते हैं कुत्ता सबसे ज्यादा वफादार जानवरों में से एक है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक तोते ने वफादारी और समझदारी की ऐसी मिसाल पेश ही है कि सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. इन दिनों जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है उसमें दिखता है कि एक तोता शोर मचाकर चोर को भगा देता है.

तोते ने निभाई वफादारी

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि रात का समय है घर में अंधेरा छाया हुआ है. शायद घर के सभी सदस्य सो चुके हैं. इस दौरान खिड़की से एक चोर खिड़की के पास आता है. चोर घर के अंदर आने के लिए बहुत ही सावधानी से खिड़की का शीशा सरकाता है ताकि घर के सदस्यों को भनक भी ना लगे, लेकिन उसे क्या पता था कि घर में एक ऐसा गार्ड मौजूद है जो जिसकी निगाहों से बचना नामुमकिन है. वो गार्ड और कोई नहीं बल्कि तोता है.

तोते ने भगाया चोर

जैसे ही चोर खिड़की से घर के अंदर आता है, तोते की नजर से उस चोर पर पड़ जाती है. तोते ने एक्शन लेने में बिल्कुल भी देर नहीं की और जोर जोर से चिल्लाने लगा. जैसे ही सन्नाटे में तोते की आवाज आती है वो चोर तुरंत खिड़की से उल्टे पांव भाग जाता है. तोते की आवाज सुनकर एक महिला भागकर आती है और लाइट ऑन करती है, लेकिन तब तक चोर भाग चुका था. ये पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

किसने शेयर किया वीडियो?

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Digital_khan01 नाम के वेरिफाइड अकाउंट से शेयर किया गया है और अभी तक इस पोस्ट पर 40 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट शेक्शन में अपनी राय रख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "सिक्योरिटी गार्ड पूरा एक्टिवमोड में है." इसके अलावा दूसरे यूजरे ने इस तोते को सीसीटीवी से भी तेज बताया.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.