इस स्कूल में तीसरी क्लास के बच्चे बना रहे हैं रोबोट! एडमिशन के लिए माता-पिता की लगी लंबी लाइन, जल्दी करें अप्लाई

Pune News: पुणे के ZP जलिंदर नगर स्कूल में तीसरी क्लास के बच्चे रोबोट, 3D प्रिंटिंग और रोबोटिक AI सीख रहे हैं. स्कूल में व्यावहारिक और क्रिएटिव स्किल्स पर जोर है, लंच के बाद स्लीप अनिवार्य है. माता-पिता एडमिशन के लिए लंबी लाइन में हैं. स्कूल भविष्य में विस्तार की योजना बना रहा है.

Oct 26, 2025, 03:51 PM IST
Viral News: पुणे के ZP जलिंदर नगर स्कूल ने अब दुनिया भर में ध्यान खींचा है. यहां तीसरी क्लास के बच्चे रोबोट और 3D प्रिंटिंग सीख रहे हैं. स्कूल की अनोखी और ‘क्रेज़ी’ इन्फ्रास्ट्रक्चर बच्चों को सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें व्यावहारिक और तकनीकी कौशल भी सिखाती है. स्कूल में बच्चों के लिए रोबोटिक AI सिमुलेशन और रोबोकेडी (RoboDK) सॉफ्टवेयर जैसी सुविधाएं मौजूद हैं. माता-पिता बच्चों के लिए एडमिशन लेने लंबी लाइन में खड़े हैं, क्योंकि इस तरह का अनुभव किसी भी आम स्कूल में मुश्किल से ही मिल पाता है.

छोटे बच्चे सीख रहे तकनीकी और क्रिएटिव स्किल्स

वीडियो में दिखाया गया कि तीसरी क्लास के बच्चे न केवल कोडिंग सीख रहे हैं, बल्कि आर्ट, क्राफ्ट और ज्वेलरी बनाने जैसे कौशल भी हासिल कर रहे हैं. बच्चे दो हाथों से लिखना, कई भाषाएं सीखना और ब्रेन जिम जैसी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं. स्कूल में बच्चों का लंच के बाद स्लीप अनिवार्य है, जिससे उनका ध्यान और सीखने की क्षमता दोनों बढ़ती हैं. इस प्रकार स्कूल पारंपरिक पढ़ाई से हटकर व्यावहारिक और क्रिएटिव शिक्षा का उदाहरण पेश कर रहा है.

स्टूडेंट्स के बनाए रोबोट और वॉइस-इनेबल्ड मशीनें

वीडियो में एक छात्रा ने अपने बनाए वॉइस-इनेबल्ड रोबोट का डेमो दिखाया, जिससे व्लॉगर हैरान रह गए. बच्चे तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल कर रोबोटिक AI और 3D प्रिंटिंग में दक्ष हो रहे हैं. यह अनुभव बच्चों में समस्या सुलझाने की क्षमता और क्रिएटिविटी को बढ़ाता है. स्कूल का उद्देश्य है कि बच्चे सिर्फ किताबों तक सीमित न रहें, बल्कि उन्हें वास्तविक दुनिया में काम आने वाली स्किल्स सीखने का मौका मिले.

 

स्कूल का भविष्य और विस्तार की योजना

स्कूल के संचालक, वारे गुरुजी, का कहना है कि यह केवल एक स्कूल में सीमित नहीं रह सकता. उनका सपना है कि इस मॉडल को बढ़ाकर पूरे सिस्टम को बदलने की दिशा में काम किया जाए. सोशल मीडिया पर लोग इस स्कूल की तारीफ कर रहे हैं और कई माता-पिता भविष्य में अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने की इच्छा जता रहे हैं. ऐसे स्कूल बच्चों में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक कौशल, आत्मविश्वास और तकनीकी समझ विकसित कर रहे हैं, जो भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं.

