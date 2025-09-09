हकीकत में मिल गया किताबों वाला प्यासा कौवा, Video देखकर आ जाएगी स्कूल की याद

Thirsty Crow Real Story: बचपन में आपने प्यासे कौवे की कहानी तो जरूर पढ़ी होगी, आज अपनी आंखों से देख भी लो. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
Viral Video: जब किताबों में पढ़ी कहानियां सच होती नजर आती है तो स्कूल की क्लास याद आ जाती है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक प्यासा कौवा नजर आ रहा है. वीडियो में कौवा बोतल में पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन पानी नीचे होने की वजह से चोंच तक नहीं पहुंच पाता. इसके बाद कौवा कंकड़ डालकर पानी ऊपर लाता है और अपनी प्यास बुझाता है.
पानी क्यों नहीं पी पा रहा था कौवा?
वीडियो में देखा जा सकता है कि बोतल में पानी कम होने के कारण कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच रही थी. इसके बाद कौवा आस-पास पड़े कंकड़ एक-एक करके बोतल में डालता है. इससे पानी ऊपर आता है और कौवा प्यास बुझा पाता है. वीडियो के अंत तक कौवा लगातार बोतल में कंकड़ डालते हुए दिखाई देता है. यह दृश्य सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है.
किसने शेयर किया ये वीडियो?
प्यासे कौवे का यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @mukeshjagani71 नाम के हैंडल से शेयर किया गया. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 77 हजार से अधिक यूजर्स ने लाइक किया है. वीडियो को देखकर लोग खुश हैं और स्कूल में पढ़ी गई कहानी को असल में देख कर हैरान हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इतना ही नहीं 19 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर कर चुके हैं
लोग कर रहे हैं कमेंट
वीडियो देखकर लोगों ने अपनी बचपन की यादें ताज़ा की. एक यूजर ने लिखा, "कभी किताब में पढ़ा था, आज हकीकत में देखा." दूसरे ने लिखा, "कहानी सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं थी, कौवा सच में समझदार निकला." एक अन्य यूजर ने मज़ाकिया अंदाज में लिखा, "बचपन में पढ़ा था, पर ये कौवा अब भी प्यासा ही निकला."
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.