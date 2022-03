तपती गर्मी में पेड़ पर प्यासा तड़प रहा था सांप, शख्स ने हाथ में रखा पानी तो ऐसे गट-गट कर पिया; देखें Viral Video

Thirsty Snake Video: गर्मी शुरू हो रही है. इस मौसम में पानी को अमृत माना जाता है. जब मनुष्य को प्यास लगती है तो कैसे भी अपनी प्यास बुझा लेता है, लेकिन मूक पशु-पक्षी और जानवर गर्मी में प्यास से तड़पते रहते हैं. कुछ लोग गर्मी में अपने घर के बाहर और छतों पर पशु-पक्षियों के लिए पानी रखते हैं. सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. इस वीडियो को देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा.

वायरल वीडियो एक सांप से जुड़ा है, जो गर्मी में प्यास से तड़प रहा होता है. इस दौरान एक शख्स अपनी हथेली में पानी लेकर सांप की प्यास बुझाता दिख रहा है. वीडियो देखकर सोशल मीडिया यूजर्स दंग रह गए हैं. लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है कि सांप ऐसे पानी पी सकता है. वीडियो जिसने भी देखा उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ.

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सांप पेड़ पर लटके हुए प्यास से तड़प रहा था. भीषण गर्मी में सांप को पीने के लिए कहीं पानी नहीं मिलता है. इसी बीच एक शख्स वहां आता है और बोतल से अपने हथेली में पानी डालकर सांप को पिलाने लगता है. सबसे हैरान करने वाली बात अब होती है. जैसे ही शख्स हथेली में बोतल से पानी डालता है, वैसे ही सांप भी गट-गटकर पानी पीने लगता है. सांप को ऐसा पानी पीते देखना काफी हैरान करने वाला है. देखें हैरान करने वाला वीडियो-

Summer is approaching. Your few drops can save someone’s life. Leave some water in your garden in a container for that can mean a choice between life & death for many animals pic.twitter.com/ZSIafE4OEr

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) March 9, 2022