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सुबह स्कूल का बस्ता, दोपहर में पॉलिश का ब्रश: मां और छोटे भाई के लिए जूते चमकाता है 13 साल का मासूम; जज्बा देख पसीज जाएगा दिल

13 साल की उम्र में जब ज्यादातर बच्चे स्कूल, खेल और दोस्तों की दुनिया में रहते हैं, तब एक बच्चा पढ़ाई के साथ अपने परिवार की मदद के लिए जूते पॉलिश करता है. वायरल वीडियो में वह अपनी जिंदगी की कहानी बताते हुए कहता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं. एक शख्स ने उसकी मदद करने की कोशिश की तो बच्चे ने अपनी पसंद की चीजों के बजाय घर का राशन चुना.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 19, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 12:48 PM IST
सुबह स्कूल का बस्ता, दोपहर में पॉलिश का ब्रश: मां और छोटे भाई के लिए जूते चमकाता है 13 साल का मासूम; जज्बा देख पसीज जाएगा दिल
Image Credit: Image credit: instagram/@manpreetiest

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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