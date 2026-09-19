/सुबह स्कूल का बस्ता, दोपहर में पॉलिश का ब्रश: मां और छोटे भाई के लिए जूते चमकाता है 13 साल का मासूम; जज्बा देख पसीज जाएगा दिल

रात का वक्त था. सड़क पर रोज की तरह लोगों की आवाजाही चल रही थी. तभी एक 13 साल के बच्चे ने वहां से गुजर रहे मनप्रीत नाम के शख्स को आवाज दी, "भैया, जूते पॉलिश करा लो." पहली नजर में यह एक सामान्य सी बात लग सकती है. सड़क किनारे काम करने वाले बच्चों से अक्सर ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं.
लेकिन इस बच्चे की कहानी सिर्फ कुछ रुपये कमाने तक सीमित नहीं थी. बातचीत आगे बढ़ी तो उसकी जिंदगी के बारे में ऐसी बातें सामने आईं, जिन्होंने मनप्रीत को भी भावुक कर दिया. बच्चा स्कूल में पढ़ता है और पढ़ाई के बाद परिवार की मदद के लिए जूते पॉलिश करने का काम करता है.
बच्चे ने बताया कि उसकी उम्र 13 साल है और वह स्कूल में पढ़ता है. दोपहर करीब 2 बजे स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह काम करने निकल जाता है. जिस उम्र में बच्चे स्कूल से घर लौटकर दोस्तों के साथ खेलने या टीवी-मोबाइल में समय बिताने के बारे में सोचते हैं, उसी उम्र में यह बच्चा अपने लिए काम तलाशता है. उसके लिए यह सिर्फ कमाई का जरिया नहीं, बल्कि घर की जरूरतों में हाथ बंटाने का तरीका है. उसने बताया कि वह अपनी मां और छोटे भाई की मदद करने के लिए जूते पॉलिश करता है. उसके चेहरे पर इस काम को लेकर कोई बड़ी शिकायत नजर नहीं आती. शायद छोटी उम्र में ही उसने हालात के साथ समझौता करना सीख लिया है.
बातचीत के दौरान जब मनप्रीत ने बच्चे से उसके पिता के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं. बच्चे के मुताबिक, उसके पिता एक फैक्ट्री या मिल में काम करते थे और काम के दौरान हुए एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी. पिता के जाने के बाद परिवार की जिम्मेदारी उसकी मां पर आ गई. ऐसे हालात में घर चलाना आसान नहीं रहा होगा. शायद इसी वजह से बच्चे ने अपनी छोटी उम्र में ही यह समझ लिया कि उसे भी परिवार के लिए कुछ करना होगा. हालांकि, वीडियो में बच्चे की ओर से बताई गई इन बातों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. इसलिए उसकी कहानी से जुड़े दावों को उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए.
मनप्रीत ने बच्चे से जूता पॉलिश कराने के बजाय उसे खाना खिलाने का फैसला किया. बच्चे से पूछा गया तो उसने राजमा-चावल खाने की इच्छा बताई. लेकिन इसके बाद मनप्रीत उसे एक किराने की दुकान पर ले गए. यहां बच्चे को जरूरत का सामान लेने के लिए कहा गया. शायद यही वह पल था जिसने इस पूरी कहानी को और भावुक बना दिया. बच्चे ने न कोई महंगी चीज मांगी, न चॉकलेट और न ही अपने लिए कोई खास सामान. उसने आटा, दाल, चावल, चीनी और घर में रोज इस्तेमाल होने वाला जरूरी राशन चुना.
किराने की दुकान पर बच्चे की पसंद ने वहां मौजूद लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. अगर उसके पास अपनी पसंद की चीजें लेने का मौका था, तो वह ऐसा कर सकता था. लेकिन उसने घर की जरूरत को सबसे ऊपर रखा. उसकी इस छोटी सी खरीदारी में उसके परिवार की पूरी कहानी जैसे दिखाई दे रही थी. जिस उम्र में बच्चों की जरूरतें आमतौर पर माता-पिता पूरी करते हैं, उस उम्र में वह बच्चा अपनी मां और छोटे भाई के लिए राशन जुटाने की सोच रहा था. यही वजह है कि वीडियो देखने वाले कई लोग बच्चे की स्थिति को लेकर भावुक हो गए.
मनप्रीत ने इस पूरे अनुभव का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट @manpreetiest पर शेयर किया. वीडियो के जरिए उन्होंने बच्चे की कहानी लोगों तक पहुंचाई और बताया कि हर किसी की जिंदगी एक जैसी नहीं होती. उन्होंने लोगों से अपील की कि हमारे पास जो कुछ है, उसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए. साथ ही उन्होंने दूसरों के प्रति नफरत रखने के बजाय प्यार और खुशियां बांटने की बात कही. मनप्रीत के मुताबिक, बच्चे की हिम्मत और परिवार के लिए उसकी चिंता ने उन्हें काफी प्रभावित किया. उन्हें लगा कि अगर ऐसे बच्चे को सही समय पर मदद और मौका मिले तो वह आगे चलकर काफी कुछ कर सकता है.
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर हर किसी की प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं रही. कई लोगों ने बच्चे की कहानी सुनकर उसकी मदद करने की बात कही, वहीं कुछ यूजर्स ने कहा कि वीडियो में कही गई बातों की पुष्टि भी होनी चाहिए. यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सोशल मीडिया पर सामने आने वाली हर कहानी को बिना जांचे सच मान लेना ठीक नहीं है. बच्चे ने अपने परिवार और पिता की मौत से जुड़ी जो बातें बताईं, उनकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है. फिर भी, वीडियो ने एक दूसरी बड़ी समस्या की ओर ध्यान जरूर खींचा है. अगर कोई बच्चा वास्तव में स्कूल के बाद परिवार की जरूरतों के लिए काम कर रहा है, तो उसकी पढ़ाई और सुरक्षा को लेकर समाज और सिस्टम की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए?
इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा शायद यही है कि बच्चा पढ़ाई छोड़ने की बात नहीं करता. वह स्कूल जाता है और फिर काम करता है. यानी उसके सामने परिवार की जरूरत भी है और पढ़ाई जारी रखने की कोशिश भी. लेकिन यहां एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है. क्या 13 साल के बच्चे के कंधों पर परिवार चलाने की जिम्मेदारी आनी चाहिए? किसी बच्चे का काम करना उसकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन उसकी शिक्षा, सुरक्षा और बचपन को बचाए रखना भी उतना ही जरूरी है. ऐसी स्थिति में सिर्फ एक बार खाना या राशन दे देना मदद का एक हिस्सा हो सकता है. असली मदद तब होगी, जब बच्चे को लंबे समय तक पढ़ाई जारी रखने, सुरक्षित माहौल पाने और परिवार को आर्थिक सहारा मिलने का रास्ता मिले.
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