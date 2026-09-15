बैंक में 50 लाख, सालाना कमाई 20 लाख... फिर भी दुखी है 30 साल का शख्स, बोला- 'मैं बहुत पीछे हूं'

इस स्टोरी से सबसे बड़ा सवाल यही निकलता है कि आखिर फाइनेंशियल तौर पर 'आगे' होने का मतलब क्या है? अगर किसी के पास दो घर हैं तो जरूरी नहीं कि वह दूसरे व्यक्ति से ज्यादा खुश या सुरक्षित हो. उसी तरह किराए के घर में रहने वाला हर व्यक्ति फाइनेंशियली पीछे नहीं होता. 30 साल की उम्र में 50 लाख रुपये की नेटवर्थ और अच्छी घरेलू कमाई अपने आप में एक मजबूत स्थिति हो सकती है. लेकिन अगर इसका आनंद ही न लिया जाए और हर वक्त दूसरों की जिंदगी से तुलना होती रहे, तो बड़ी रकम भी कम लग सकती है. आखिरकार पैसे का मकसद सिर्फ अकाउंट में आंकड़ा बढ़ाना नहीं है. सेविंग भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जरूरी है, लेकिन आज की जिंदगी के लिए भी कुछ जगह छोड़नी पड़ती है. शायद इस शख्स के सवाल का जवाब यही है कि उसे दोस्तों की रफ्तार नहीं, अपनी जरूरत और अपने भविष्य के हिसाब से तय करना चाहिए कि कितना बचाना है और कितना जिंदगी पर खर्च करना है.