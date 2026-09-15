बैंक में 50 लाख, सालाना कमाई 20 लाख... फिर भी दुखी है 30 साल का शख्स, बोला- 'मैं बहुत पीछे हूं'

पैसा कमाना और पैसों को लेकर संतुष्ट रहना, दोनों अलग-अलग बातें हैं. कई बार बैंक अकाउंट में बढ़ती रकम भी वह सुकून नहीं दे पाती, जिसकी उम्मीद इंसान करता है. सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखने के बाद यह बेचैनी और बढ़ सकती है.
कुछ ऐसा ही अनुभव एक 30 साल के शादीशुदा शख्स ने शेयर किया. उसने रेडिट पर अपनी फाइनेंशियल स्थिति बताई और पूछा कि क्या अच्छी कमाई और करीब 50 लाख रुपये की नेटवर्थ होने के बाद भी खुद को दूसरों से पीछे महसूस करना सामान्य है.
शख्स ने बताया कि उसके पास करीब 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और उसकी सालाना सैलरी लगभग 20 लाख रुपये है. उसकी पत्नी करीब 12 लाख रुपये सालाना कमाती हैं. इसका मतलब दोनों की मिलाकर सालाना कमाई करीब 32 लाख रुपये बैठती है. उनकी पोस्ट के मुताबिक, दोनों की मंथली इनकम लगभग 2.2 लाख रुपये है. शादी को करीब दो साल हुए हैं और दोनों ने मिलकर अपनी नेटवर्थ करीब 50 लाख रुपये तक पहुंचाई है. कागज पर देखें तो यह फाइनेंशियल जर्नी काफी अच्छी दिखाई देती है. लेकिन शख्स के मन में फिर भी एक सवाल लगातार बना हुआ है कि क्या वह अपने दोस्तों से पीछे रह गया है?
इस कपल की लाइफस्टाइल देखकर शायद किसी को उनकी फाइनेंशियल स्थिति का अंदाजा आसानी से न हो. दोनों अभी किराए के घर में रहते हैं. उनके पास कार भी नहीं है. शख्स ने बताया कि वह करीब 8 साल पुरानी बाइक इस्तेमाल करता है. शादी के करीब दो साल बाद भी दोनों प्रॉपर हनीमून पर नहीं जा सके हैं. मतलब अच्छी कमाई के बावजूद उन्होंने बड़े खर्च करने के बजाय पैसे बचाने को ज्यादा महत्व दिया है. यहीं से उसके मन में यह सवाल पैदा होने लगा कि क्या वह पैसे बचाने के चक्कर में जिंदगी के कुछ जरूरी अनुभवों को टालता जा रहा है.
उसकी परेशानी का बड़ा कारण उसकी अपनी कमाई नहीं, बल्कि दोस्तों की जिंदगी से होने वाली तुलना है. कॉलेज के कुछ दोस्तों से बात करने पर उसे लगता है कि दूसरे लोग उससे काफी आगे निकल गए हैं. उसने बताया कि उसके कुछ दोस्तों ने दो-दो फ्लैट तक खरीद लिए हैं. इनमें से एक फ्लैट को किराए पर भी दे रखा है. कई दोस्तों के पास कार है और वे बाली और मालदीव जैसी जगहों पर छुट्टियां मनाने जाते हैं. जब वह अपनी जिंदगी को इन दोस्तों से मिलाता है तो उसे लगता है कि 30 साल की उम्र में शायद उसे भी घर, कार और ट्रैवल जैसी चीजें हासिल कर लेनी चाहिए थीं.
पैसों को लेकर उसकी चिंता सिर्फ दोस्तों तक सीमित नहीं है. उसने पत्नी की लाइफस्टाइल का भी जिक्र किया. शख्स ने बताया कि कभी-कभी उसकी पत्नी सोशल मीडिया से प्रभावित होकर महंगा मेकअप और दूसरी फैंसी चीजें खरीदती हैं. ऐसे खर्च देखकर उसे इरिटेशन होती है. इसके बाद वह सोचने लगता है कि क्या वह जरूरत से ज्यादा सेविंग पर ध्यान दे रहा है और क्या उसकी पत्नी की तरह उसे भी जिंदगी को थोड़ा ज्यादा एंजॉय करना चाहिए. मतलब मामला सिर्फ इतना नहीं है कि उसके पास कितना पैसा है. असली परेशानी यह है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि सेविंग और लाइफस्टाइल के बीच सही बैलेंस कहां बनाया जाए.
शख्स की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यही है. 50 लाख रुपये की नेटवर्थ किसी युवा कपल के लिए छोटी रकम नहीं है. ऊपर से दोनों की अच्छी सालाना इनकम भी है. फिर भी अगर आसपास के लोगों के पास अपना घर, दूसरी प्रॉपर्टी, कार और विदेश घूमने की तस्वीरें हों तो अपनी उपलब्धियां छोटी लगने लग सकती हैं. खासकर तब, जब इंसान बार-बार अपनी जिंदगी की तुलना उन्हीं लोगों से करने लगे जो उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं. यही वजह है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है. किसी के लिए घर खरीदना सबसे जरूरी है, किसी के लिए बैंक बैलेंस और किसी के लिए ट्रैवल या आरामदायक लाइफ.
रेडिट पोस्ट का असली सवाल भी यही है. शख्स जानना चाहता है कि क्या वह जरूरत से ज्यादा बचत कर रहा है या फिर दूसरों से तुलना करने की वजह से उसे ऐसा महसूस हो रहा है. सिर्फ इन आंकड़ों के आधार पर यह कहना मुश्किल है कि वह जरूरत से ज्यादा सेविंग कर रहा है. घर खरीदने की योजना, निवेश, इमरजेंसी फंड, भविष्य के खर्च और दोनों की प्राथमिकताएं जाने बिना कोई सही फैसला नहीं किया जा सकता. लेकिन इतना जरूर है कि अगर सेविंग के बावजूद लगातार यह लगता रहे कि जिंदगी जी ही नहीं रहे हैं, तो फाइनेंशियल प्लान में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत हो सकती है.
शख्स की पोस्ट सामने आने के बाद रेडिट पर लोगों के बीच पैसों और लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा शुरू हो गई. कई लोगों के लिए यह कहानी सिर्फ पर्सनल फाइनेंस का सवाल नहीं है, बल्कि उस मानसिक दबाव की भी तस्वीर है जो दूसरों को देखकर पैदा होता है. आज सोशल मीडिया पर किसी की नई कार, नया घर, विदेश यात्रा या महंगी शॉपिंग देखना बेहद आसान है. लेकिन उस तस्वीर के पीछे उस व्यक्ति की सेविंग, लोन, ईएमआई और दूसरी फाइनेंशियल जिम्मेदारियां क्या हैं, यह दिखाई नहीं देता.
इस स्टोरी से सबसे बड़ा सवाल यही निकलता है कि आखिर फाइनेंशियल तौर पर 'आगे' होने का मतलब क्या है? अगर किसी के पास दो घर हैं तो जरूरी नहीं कि वह दूसरे व्यक्ति से ज्यादा खुश या सुरक्षित हो. उसी तरह किराए के घर में रहने वाला हर व्यक्ति फाइनेंशियली पीछे नहीं होता. 30 साल की उम्र में 50 लाख रुपये की नेटवर्थ और अच्छी घरेलू कमाई अपने आप में एक मजबूत स्थिति हो सकती है. लेकिन अगर इसका आनंद ही न लिया जाए और हर वक्त दूसरों की जिंदगी से तुलना होती रहे, तो बड़ी रकम भी कम लग सकती है. आखिरकार पैसे का मकसद सिर्फ अकाउंट में आंकड़ा बढ़ाना नहीं है. सेविंग भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जरूरी है, लेकिन आज की जिंदगी के लिए भी कुछ जगह छोड़नी पड़ती है. शायद इस शख्स के सवाल का जवाब यही है कि उसे दोस्तों की रफ्तार नहीं, अपनी जरूरत और अपने भविष्य के हिसाब से तय करना चाहिए कि कितना बचाना है और कितना जिंदगी पर खर्च करना है.
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