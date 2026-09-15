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बैंक में 50 लाख, सालाना कमाई 20 लाख... फिर भी दुखी है 30 साल का शख्स, बोला- 'मैं बहुत पीछे हूं'

30 साल की उम्र, करीब 20 लाख रुपये सालाना सैलरी और पत्नी के साथ 50 लाख रुपये की नेटवर्थ. पहली नजर में यह किसी भी युवा कपल की अच्छी फाइनेंशियल स्थिति लग सकती है. लेकिन एक शख्स को इसके बावजूद लगता है कि वह अपने दोस्तों से पीछे रह गया है. उसके दोस्तों के पास फ्लैट, कार और विदेश यात्राएं हैं, जबकि वह किराए के घर और पुरानी बाइक के साथ सेविंग पर ज्यादा ध्यान दे रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 15, 2026, 09:58 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 09:58 AM IST
बैंक में 50 लाख, सालाना कमाई 20 लाख... फिर भी दुखी है 30 साल का शख्स, बोला- 'मैं बहुत पीछे हूं'
Image Credit: 50 लाख की सेविंग और 20 लाख की सैलरी भी नहीं दे पाई खुशी! प्रतीकात्मक AI इमेज

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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