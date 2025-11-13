वो राजा जिसने भगवान वेंकटेश्वर को दिया था करोड़ों का मुकुट, तिरुपति में 512 साल बाद भी चमक रहा है ये रत्न!

Tirupati Crown History: विजयनगर साम्राज्य के महान शासक श्रीकृष्णदेवराय (1509-1529) को इतिहास में सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि परम भक्त के रूप में भी याद किया जाता है. उन्होंने अपने शासनकाल में तिरुमला के भगवान वेंकटेश्वर के प्रति गहरी आस्था दिखाई और मंदिर को अनमोल उपहार दिए. कहा जाता है कि उन्होंने 1513 से 1521 के बीच सात बार तिरुपति की यात्रा की थी.

रत्न किरीटम क्या है और इसकी खासियत क्या थी?

10 फरवरी 1513 को अपनी पहली यात्रा के दौरान श्रीकृष्णदेवराय ने भगवान वेंकटेश्वर को एक भव्य मुकुट अर्पित किया, जिसे रत्न किरीटम कहा जाता है. यह मुकुट नवरत्नों से जड़ा हुआ था, जिनमें हीरे, माणिक, मोती और अन्य दुर्लभ रत्न शामिल थे. यह केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि दिव्यता और शक्ति का प्रतीक माना गया.

इतिहास में कैसे दर्ज है यह अनमोल उपहार?

मंदिर की दीवारों पर आज भी तेलुगू, कन्नड़ और तमिल में लिखे गए अभिलेख श्रीकृष्णदेवराय की दानशीलता का प्रमाण देते हैं. इतिहासकारों के अनुसार, ये अभिलेख दक्षिण भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के सबसे प्रामाणिक साक्ष्यों में गिने जाते हैं. इनमें उनके उड़ीगिरी और गजपति शासक प्रतापरुद्र पर विजय का भी जिक्र है.

क्या केवल मुकुट ही नहीं, और भी दान दिए थे सम्राट ने?

श्रीकृष्णदेवराय केवल रत्नों तक सीमित नहीं रहे. उन्होंने मंदिर की समृद्धि, रखरखाव और भक्तों की सेवा के लिए भी कई संसाधन दान किए. उनकी उदारता ने तिरुमला मंदिर को उस युग का सबसे समृद्ध धार्मिक केंद्र बना दिया. कहा जाता है कि उन्होंने हर यात्रा में सोना, चांदी और अनमोल गहनों का अर्पण किया.

आज भी कहां दिखते हैं उनके भक्तिभाव के निशान?

आज भी मंदिर के निकास द्वार के पास श्रीकृष्णदेवराय और उनकी रानियों की छोटी मूर्तियां स्थापित हैं. ये मूर्तियां न सिर्फ इतिहास की याद दिलाती हैं, बल्कि हर श्रद्धालु को यह संदेश देती हैं कि सच्ची भक्ति राजसी वैभव से कहीं अधिक महान होती है.

क्या 2025 में भी जीवित है यह प्रतीकात्मक आस्था?

आज भी रत्न किरीटम भगवान वेंकटेश्वर के सिर पर सुशोभित होता है. 500 साल बाद भी यह मुकुट भक्ति, आस्था और राजसी विरासत का अमर प्रतीक बना हुआ है. यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची श्रद्धा समय और युग से परे होती है और यही श्रीकृष्णदेवराय की सबसे बड़ी विरासत है.