Advertisement
trendingNow12999829
Hindi Newsजरा हटके

वो राजा जिसने भगवान वेंकटेश्वर को दिया था करोड़ों का मुकुट, तिरुपति में 512 साल बाद भी चमक रहा है ये रत्न!

तिरुपति बालाजी मंदिर में रखे गए 500 साल पुराने “रत्न किरीटम” मुकुट की कहानी बेहद दिव्य और ऐतिहासिक है. यह मुकुट विजयनगर साम्राज्य के महान सम्राट श्रीकृष्णदेवराय ने भगवान वेंकटेश्वर को 1513 में अर्पित किया था. आज भी यह मुकुट श्रद्धा, वैभव और भक्ति का प्रतीक माना जाता है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 13, 2025, 09:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वो राजा जिसने भगवान वेंकटेश्वर को दिया था करोड़ों का मुकुट, तिरुपति में 512 साल बाद भी चमक रहा है ये रत्न!

Tirupati Crown History: विजयनगर साम्राज्य के महान शासक श्रीकृष्णदेवराय (1509-1529) को इतिहास में सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि परम भक्त के रूप में भी याद किया जाता है. उन्होंने अपने शासनकाल में तिरुमला के भगवान वेंकटेश्वर के प्रति गहरी आस्था दिखाई और मंदिर को अनमोल उपहार दिए. कहा जाता है कि उन्होंने 1513 से 1521 के बीच सात बार तिरुपति की यात्रा की थी.

रत्न किरीटम क्या है और इसकी खासियत क्या थी?

10 फरवरी 1513 को अपनी पहली यात्रा के दौरान श्रीकृष्णदेवराय ने भगवान वेंकटेश्वर को एक भव्य मुकुट अर्पित किया, जिसे रत्न किरीटम कहा जाता है. यह मुकुट नवरत्नों से जड़ा हुआ था, जिनमें हीरे, माणिक, मोती और अन्य दुर्लभ रत्न शामिल थे. यह केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि दिव्यता और शक्ति का प्रतीक माना गया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बेटे ने मां को WhatsApp पर भेजा ऐसा मैसेज, सोशल मीडिया पर लोग हो गए इमोशनल! जानिए ऐसा क्या कहा?

इतिहास में कैसे दर्ज है यह अनमोल उपहार?

मंदिर की दीवारों पर आज भी तेलुगू, कन्नड़ और तमिल में लिखे गए अभिलेख श्रीकृष्णदेवराय की दानशीलता का प्रमाण देते हैं. इतिहासकारों के अनुसार, ये अभिलेख दक्षिण भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के सबसे प्रामाणिक साक्ष्यों में गिने जाते हैं. इनमें उनके उड़ीगिरी और गजपति शासक प्रतापरुद्र पर विजय का भी जिक्र है.

क्या केवल मुकुट ही नहीं, और भी दान दिए थे सम्राट ने?

श्रीकृष्णदेवराय केवल रत्नों तक सीमित नहीं रहे. उन्होंने मंदिर की समृद्धि, रखरखाव और भक्तों की सेवा के लिए भी कई संसाधन दान किए. उनकी उदारता ने तिरुमला मंदिर को उस युग का सबसे समृद्ध धार्मिक केंद्र बना दिया. कहा जाता है कि उन्होंने हर यात्रा में सोना, चांदी और अनमोल गहनों का अर्पण किया.

यह भी पढ़ें: जहां सांस भी जम जाए, वहां सैनिकों ने बनाई ‘कड़क चाय’... सियाचिन के वीडियो ने पूरे देश को रुला दिया

आज भी कहां दिखते हैं उनके भक्तिभाव के निशान?

आज भी मंदिर के निकास द्वार के पास श्रीकृष्णदेवराय और उनकी रानियों की छोटी मूर्तियां स्थापित हैं. ये मूर्तियां न सिर्फ इतिहास की याद दिलाती हैं, बल्कि हर श्रद्धालु को यह संदेश देती हैं कि सच्ची भक्ति राजसी वैभव से कहीं अधिक महान होती है.

क्या 2025 में भी जीवित है यह प्रतीकात्मक आस्था?

आज भी रत्न किरीटम भगवान वेंकटेश्वर के सिर पर सुशोभित होता है. 500 साल बाद भी यह मुकुट भक्ति, आस्था और राजसी विरासत का अमर प्रतीक बना हुआ है. यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची श्रद्धा समय और युग से परे होती है और यही श्रीकृष्णदेवराय की सबसे बड़ी विरासत है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

TirupatikrishnadevarayaviraltrendingKing

Trending news

लंदन के इंडिया हाउस को क्यों खरीदेगी महाराष्ट्र सरकार, सावरकर का क्या है कनेक्‍शन?
India House
लंदन के इंडिया हाउस को क्यों खरीदेगी महाराष्ट्र सरकार, सावरकर का क्या है कनेक्‍शन?
i20 कार धमाके में उड़ गए थे डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों की राख से खुलासा
Delhi blast
i20 कार धमाके में उड़ गए थे डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों की राख से खुलासा
Delhi Blast LIVE Updates: धमाका करने से पहले दिल्ली के एक मस्जिद में गया था उमर मोहम्मद, 10 मिनट ठहरा, जानें पल-पल की अपडेट
Delhi blast
Delhi Blast LIVE Updates: धमाका करने से पहले दिल्ली के एक मस्जिद में गया था उमर मोहम्मद, 10 मिनट ठहरा, जानें पल-पल की अपडेट
Nyoma Airbase: LAC पर भारत ने किया ऐसा काम, सरहद के भीतर अपनी खोल में छुपेगा ड्रैगन
ladakh china border
Nyoma Airbase: LAC पर भारत ने किया ऐसा काम, सरहद के भीतर अपनी खोल में छुपेगा ड्रैगन
भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों है अहम?
air force
भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों है अहम?
पुलवामा जैसी 'बारूदी' साजिश, पहलगाम जैसी 'क्रूर' सोच; आखिर क्या करना चाहते थे आतंकी
DNA
पुलवामा जैसी 'बारूदी' साजिश, पहलगाम जैसी 'क्रूर' सोच; आखिर क्या करना चाहते थे आतंकी
दिल्ली धमाके के 'इमाम' का DNA टेस्ट, 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' क्या है?
DNA
दिल्ली धमाके के 'इमाम' का DNA टेस्ट, 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' क्या है?
आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; ATS की जांच में खुलासा
ATS
आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; ATS की जांच में खुलासा
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
Delhi blast
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी
Sheikh Hasina
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी