Advertisement
trendingNow13041707
Hindi Newsजरा हटकेये शादी है या स्पा सेंटर? दूल्हा-दुल्हन को देखकर लोग बोले- रिसेप्शन कम, रिलैक्सेशन ज्यादा लग रहा है!

ये शादी है या स्पा सेंटर? दूल्हा-दुल्हन को देखकर लोग बोले- रिसेप्शन कम, रिलैक्सेशन ज्यादा लग रहा है!

Wedding Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल शादी के वीडियो में मेहमान खाना छोड़कर फुट मसाज लेते दिखे. शानदार डेकोरेशन के बीच यह शादी कम और स्पा ज्यादा लगी. लोगों ने इसे नया वेडिंग ट्रेंड बताया, तो कुछ ने इसे जरूरत से ज्यादा लग्जरी कहा.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 15, 2025, 03:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये शादी है या स्पा सेंटर? दूल्हा-दुल्हन को देखकर लोग बोले- रिसेप्शन कम, रिलैक्सेशन ज्यादा लग रहा है!

Foot Massage at Wedding: भारत में शादियां मतलब शोर, भीड़, लंबी कतारें और थाली भर-भरकर खाना. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इस सोच को ही बदल दिया है. इस शादी में मेहमान खाना ढूंढते नहीं दिखे, बल्कि सुकून लेते नजर आए. कहीं ढोल-नगाड़ों की आवाज है, तो कहीं पैर दबाते स्टाफ की मुस्कान. वीडियो देखकर लोग कन्फ्यूज हैं कि ये शादी का रिसेप्शन है या किसी फाइव स्टार स्पा का उद्घाटन. इंटरनेट पर इस अनोखे इंतजाम ने सबका ध्यान खींच लिया है.

शादी में फुट मसाज का अनोखा इंतजाम 

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी के मेहमान आरामदायक सोफे पर बैठे हैं, पैर आगे बढ़ाए हुए हैं और यूनिफॉर्म पहना स्टाफ उन्हें फुट मसाज दे रहा है. आसपास शानदार लाइटिंग, डेकोरेशन और शादी का पूरा माहौल मौजूद है, लेकिन कैमरे का फोकस सिर्फ पैरों और रिलैक्स करते चेहरों पर है. पहली नजर में लोग यही समझ नहीं पा रहे कि ये वेडिंग फंक्शन है या कोई लग्जरी स्पा कैफे.

Add Zee News as a Preferred Source

 नया वेडिंग ट्रेंड या ज्यादा लग्जरी? 

आमतौर पर शादियों में मेहमान लाइन में लगकर खाना खाते नजर आते हैं, लेकिन इस शादी में कहानी उलटी है. यहां पहले सुकून, फिर शायद स्वाद. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, “अब शादियों में सिर्फ खाना नहीं, सुकून भी मिलता है.” यही लाइन इंटरनेट पर वायरल हो गई. कई लोग इसे नया वेडिंग ट्रेंड बता रहे हैं, जहां मेहमानों की थकान उतारना भी मेजबानों की प्राथमिकता बन गया है.

 

 सोशल मीडिया पर मजेदार रिएक्शन 

वीडियो वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में हंसी और मजेदार प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. किसी ने लिखा, “ऐसी शादी में तो रोज बुलाओ.” तो किसी ने तंज कसते हुए कहा, “हमारी शादी में तो कुर्सी भी सही नहीं थी.” कुछ यूजर्स इसे लग्जरी का नया लेवल बता रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ये जरूरत से ज्यादा दिखावा है. फिलहाल वीडियो चर्चा का केंद्र बना हुआ है.

 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Wedding Viral Video

Trending news

पहलगाम अटैक केस में 8 महीने बाद NIA ने दाखिल की चार्जशीट, क्या हुए खुलासे?
Pahalgam terror attack
पहलगाम अटैक केस में 8 महीने बाद NIA ने दाखिल की चार्जशीट, क्या हुए खुलासे?
एशिया के सबसे बड़े पोल्ट्री हब नमक्कल में अंडों की रिकॉर्ड तोड़ क्यों बढ़ गई कीमतें?
egg
एशिया के सबसे बड़े पोल्ट्री हब नमक्कल में अंडों की रिकॉर्ड तोड़ क्यों बढ़ गई कीमतें?
'सुनवाई में VC के जरिए हों शामिल...' दिल्ली हाई कोर्ट ने वकीलों को दी सलाह
Delhi pollution
'सुनवाई में VC के जरिए हों शामिल...' दिल्ली हाई कोर्ट ने वकीलों को दी सलाह
पुणे के कोचिंग क्लास में 10वीं के छात्र की चाकू से बेरहमी से हत्या, हमलावर फरार
Pune
पुणे के कोचिंग क्लास में 10वीं के छात्र की चाकू से बेरहमी से हत्या, हमलावर फरार
BMC चुनाव से पहले उद्धव गुट को लगा बड़ा झटका, तेजस्वी घोसालकर ने छोड़ी पार्टी
Tejaswi Ghosalkar
BMC चुनाव से पहले उद्धव गुट को लगा बड़ा झटका, तेजस्वी घोसालकर ने छोड़ी पार्टी
बहू को जिताने के लिए अमेरिका से 'फ्लाइट' लेकर आया ससुर, 1 वोट से पलट गया पूरा चुनाव
telangana sarpanch election
बहू को जिताने के लिए अमेरिका से 'फ्लाइट' लेकर आया ससुर, 1 वोट से पलट गया पूरा चुनाव
भगवान के आराम में दखल क्यों', SC ने बांके बिहारी मंदिर की सुनवाई में ये क्यों बोला?
Banke Bihari Temple
भगवान के आराम में दखल क्यों', SC ने बांके बिहारी मंदिर की सुनवाई में ये क्यों बोला?
तमिलनाडु के आसमान में दिखा दुर्लभ नजारा; कहां से आया गुलाबी पक्षियों का ग्रुप?
Tamil Nadu news
तमिलनाडु के आसमान में दिखा दुर्लभ नजारा; कहां से आया गुलाबी पक्षियों का ग्रुप?
'खरगे की उम्र नहीं, राहुल लायक नहीं', पार्टी से निकाले जानें पर मोकिम का आया बयान
Mohammed Moquim
'खरगे की उम्र नहीं, राहुल लायक नहीं', पार्टी से निकाले जानें पर मोकिम का आया बयान
बैजयंत पांडा-पीयूष गोयल को BJP ने दी बड़ी जिम्मेदारी, PM मोदी-अमित शाह सभी की नजरें
#BJP
बैजयंत पांडा-पीयूष गोयल को BJP ने दी बड़ी जिम्मेदारी, PM मोदी-अमित शाह सभी की नजरें