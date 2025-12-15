ये शादी है या स्पा सेंटर? दूल्हा-दुल्हन को देखकर लोग बोले- रिसेप्शन कम, रिलैक्सेशन ज्यादा लग रहा है!

Foot Massage at Wedding: भारत में शादियां मतलब शोर, भीड़, लंबी कतारें और थाली भर-भरकर खाना. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इस सोच को ही बदल दिया है. इस शादी में मेहमान खाना ढूंढते नहीं दिखे, बल्कि सुकून लेते नजर आए. कहीं ढोल-नगाड़ों की आवाज है, तो कहीं पैर दबाते स्टाफ की मुस्कान. वीडियो देखकर लोग कन्फ्यूज हैं कि ये शादी का रिसेप्शन है या किसी फाइव स्टार स्पा का उद्घाटन. इंटरनेट पर इस अनोखे इंतजाम ने सबका ध्यान खींच लिया है.

शादी में फुट मसाज का अनोखा इंतजाम

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी के मेहमान आरामदायक सोफे पर बैठे हैं, पैर आगे बढ़ाए हुए हैं और यूनिफॉर्म पहना स्टाफ उन्हें फुट मसाज दे रहा है. आसपास शानदार लाइटिंग, डेकोरेशन और शादी का पूरा माहौल मौजूद है, लेकिन कैमरे का फोकस सिर्फ पैरों और रिलैक्स करते चेहरों पर है. पहली नजर में लोग यही समझ नहीं पा रहे कि ये वेडिंग फंक्शन है या कोई लग्जरी स्पा कैफे.

नया वेडिंग ट्रेंड या ज्यादा लग्जरी?

आमतौर पर शादियों में मेहमान लाइन में लगकर खाना खाते नजर आते हैं, लेकिन इस शादी में कहानी उलटी है. यहां पहले सुकून, फिर शायद स्वाद. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, “अब शादियों में सिर्फ खाना नहीं, सुकून भी मिलता है.” यही लाइन इंटरनेट पर वायरल हो गई. कई लोग इसे नया वेडिंग ट्रेंड बता रहे हैं, जहां मेहमानों की थकान उतारना भी मेजबानों की प्राथमिकता बन गया है.

सोशल मीडिया पर मजेदार रिएक्शन

वीडियो वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में हंसी और मजेदार प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. किसी ने लिखा, “ऐसी शादी में तो रोज बुलाओ.” तो किसी ने तंज कसते हुए कहा, “हमारी शादी में तो कुर्सी भी सही नहीं थी.” कुछ यूजर्स इसे लग्जरी का नया लेवल बता रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ये जरूरत से ज्यादा दिखावा है. फिलहाल वीडियो चर्चा का केंद्र बना हुआ है.