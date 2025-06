धरती की नहीं, आसमान से आई थी ये तलवार! राजा की कब्र से निकला ऐसा रहस्य, जिसे देख वैज्ञानिक भी हैरान

King Tutankhamun: प्राचीन मिस्र का इतिहास अपने रहस्यों, खजानों और अनोखी चीजों के लिए दुनिया भर में मशहूर है. लेकिन जब किंग टूटनखामेन (Tutankhamun) की कब्र से एक अनोखी तलवार निकली, तो उसने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को भी चौंका गए. ये तलवार न तो आम धातु से बनी थी, न ही सोने या चांदी से... बल्कि यह तलवार अंतरिक्ष से आई धातु से बनी थी, यानी किसी उल्कापिंड (Meteorite) से.

कौन थे किंग टूटनखामेन?

किंग टूटनखामेन, जिन्हें आमतौर पर 'बॉय किंग' कहा जाता है, प्राचीन मिस्र के एक युवा राजा थे. उन्होंने मात्र 10 साल तक शासन किया और 19 साल की उम्र में रहस्यमयी हालात में उनकी मौत हो गई. 1922 में ब्रिटिश पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर ने उनकी कब्र खोजी, जिसमें ढेरों बेशकीमती खजाने और राजसी वस्तुएं मिलीं.

Tutankhamun's meteoric Iron dagger (right) is simply fascinating.

A recent study which conducted a non-destructive two-dimensional chemical analysis suggests that the source meteorite of the blade is octahedrite, one of the most common structural classes of iron meteorites. pic.twitter.com/RAJSWZAopu

